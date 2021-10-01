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Общество

«Фактор, способствующий эпидемии». Почему не заканчивается третья волна COVID-19

Вирусолог считает, что текущая волна коронавируса пойдет на спад в середине декабря

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Большой процент переболевших в текущую волну пандемии коронавируса составят дети, считает инфекционист Евгений Тимаков. Ситуация, по его мнению, стабилизируется только к середине декабря. Вирусолог Александр Лукашев, в свою очередь, предполагает, что в этот раз уровень заболеваемости возрастет за счет того, что дельта-штамм не исключает повторного инфицирования. Однако иммунная прослойка и вакцинация снизят показатели смертности, подчеркнул он.

«Большой процент переболевших составят дети»

Сегодня в России продолжается третья волна пандемии коронавируса, начавшаяся еще в июне, считает главный врач медцентра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков.

По его мнению, реального спада заболеваемости летом не произошло — показатели некоторое время были «искусственно» снижены из-за турпотока. Многие россияне уехали отдыхать за границу или «на юга», и за счет этого в столице и других крупных городах статистика инфицирования некоторое время демонстрировала отрицательную динамику.

«Я считаю, что сейчас идет третья волна, которая будет растянута по времени и займет как минимум пять-шесть месяцев. Пока мы все не приобретем иммунитет, волна на спад не пойдет», — сказал Тимаков.

В то же время, добавил он, россияне прививаются неохотно — иммунитет у большинства населения сформирован естественным путем, то есть люди переболели или столкнулись с коронавирусом.

«Те, кто переболел в первую-вторую волну, у них иммунитет сформирован недостаточно, чтобы защититься от этого коронавируса. Прививка могла бы помочь, но так как мы не прививаемся, а вирус более контактный (имеется ввиду более заразный по сравнению с остальными штаммами вариант «дельта» — «Газета.Ru»), иммунитет будем снова приобретать естественным путем — поэтому все и растянется.

Кроме того, сейчас коронавирус заражает больше детей. Соответственно, большой процент переболевших в эту волну, составят дети», — уточнил инфекционист.

«Ситуация стабилизируется в середине декабря»

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом заявила, что в сентябре 97% всех случаев заражения пришлось долю дельта-штамма.

По словам члена-корреспондента РАН, вирусолога Александра Лукашева, новый штамм коронавируса сможет сменить «дельту» в России в том случае, если он будет сильно отличаться от нее.

«Новый штамм вытеснит «дельту», если будет значительно от нее отличаться: если будет более заразным или антитела будут иметь на него еще меньшее воздействие, чем на «дельту», — пояснил он.

Однако на данный момент такие штаммы не зафиксированы, добавил вирусолог.

В случае с «дельтой», отметил Лукашев, возможно повторное инфицирование, однако уже переболевшие и вакцинированные люди переносят заболевание значительно легче тех, кто не прививался и не сталкивался с коронавирусом.

«За счет этого текущая волна может быть масштабной по заболеваемости, однако она будет демонстрировать меньшие показатели по смертности», — пояснил вирусолог.

По его мнению, введение ограничений зависит от ситуации в каждом отдельном регионе — везде разные показатели вакцинации и иммунной прослойки.

«Год назад ограничения вводились для того, чтобы успеть подготовить клиники, дождаться вакцины. Сейчас, на мой взгляд, их вводят для того, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Ситуация с коронавирусом в ближайшее время не изменится, и мы должны приспосабливаться жить с этим вирусом», — считает специалист.

Предположить, когда ситуация стабилизируется, пока сложно, заявил он. «Есть фактор, способствующий эпидемии – вариант «дельта», и есть факторы, сдерживающие ее, — значительная иммунная прослойка и вакцинация. Поэтому прогнозировать сейчас сложно», — сказал Лукашев.

Инфекционист Евгений Тимаков же предполагает, что текущая волна пандемии пойдет на спад к концу года.

«Ситуация должна стабилизироваться где-то в середине декабря», — пояснил он.

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