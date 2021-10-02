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Общество

«Задержали в России». Как Геннадий Можейко оказался в СИЗО в Минске

Родители журналиста «КП в Беларуси» сообщили о его местонахождении

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Геннадий Можейко

Геннадий Можейко

Геннадий Можейко/vk.com
Белорусский правозащитный центр «Весна», сообщил что 1 октября в Москве был задержан журналист издания «Комсомольская правда». В центре также отмечают, что это может быть связано с заметкой про погибшего при задержании в Миске Андрея Зельцера. Главный редактор издания со ссылкой на родителей журналиста сообщил, что он находится в следственном изоляторе на улице Окрестина в Минске.

В правозащитном центре «Весна» (незарегистрированном на территории Белоруссии) сообщили о задержании журналиста «Комсомольской правды». Сначала в их Telegram-канале появилось сообщение, что он задержан, а в следующем посте они указали, что это произошло в Москве.

«Геннадий Можейко был задержан в Москве 1 октября. <…> Задержание связано со статьей «Комсомольской правды», в которой знакомый погибшего Андрея Зельцера положительно отзывался о нем. Под этим текстом стояло авторство Геннадия»,

— говорится в последнем сообщении центра по теме исчезновения журналиста на данный момент.

Позднее главный редактор издания Владимир Сунгоркин сообщил со ссылкой на родителей журналиста, что сотрудник СМИ находится в СИЗО на улице Окрестина в Минске.

«Он, насколько я на эту минуту знаю, в знаменитом изоляторе на Окрестина в Минске, но мы это знаем пока не из официальных источников, а это подтвердили его родители. Там более интересная вещь, родители говорят, что его задержали на территории России», — приводит его слова »Эхо Москвы».

Также Сунгоркин заявил, что считает задержание своего сотрудника произволом.

«Это все, на мой взгляд, ужасно, потому что я считаю, что его задержали ни за что вообще. Этот парень работал у нас очень много лет, я думаю лет 15 в Белоруссии, и никогда никаких проблем с ним не было, это нормальный добросовестный журналист. То, что его задержали, я считаю, это абсолютный произвол. Конечно, все, что в наших силах мы будем делать, само собой. Мы никогда своих сотрудников не бросаем в беде», — отметил главный редактор «КП».

В свою очередь «Комсомольская правда» публикует слова матери Можейко, которая сообщило об обыске в квартире сына. В постановлении на обыск указаны две статьи УК Белоруссии: ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти).

Она сообщила, что в общей сложности обыск проводили 7 человек, в его процессе были изъяты флэшки, наклейки и значки 2001 года.

Во время обыска самого Геннадия Можейко в квартире не было. Его мать сообщила, что она связывалась с ним днем 30 сентября, в то время он находился в Москве.

Также она сообщила, что в ночь на субботу ей позвонили и сказали, что ее сын задержан и находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

Напомним, вечером 28 сентября, во время рейда по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму, во время задержания был убит специалист в сфере IT Андрей Зельцер. По сообщениям Комитета государственной безопасности Белоруссии во время задержания также был убит сотрудник ведомства Дмитрий Федосюк. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности». Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая «проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению», задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.

В тот же вечер на сайте издания «Комсомольская правда в Беларуси» (kp.by) вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Позднее заметка была удалена.

На следующий день, 29 сентября, на портале Министерства информации республики появилось сообщение о блокировке сайте издания, в котором говорилось, что ограничение доступа к интернет-ресурсу принято на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовбезе страны.

Отмечалось, что на сайте издания была размещена публикация, в которой содержались сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством. В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной причинить вред национальным интересам.

Владимир Сунгоркин, комментируя данное решение, предположил, что доступ сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который по данным белорусских властей во вторник, 28 сентября, застрелил сотрудника КГБ.

Также блокировку издания прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что в Кремле категорически не согласны с данным решением.

«Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ», — сказал он.

По словам Пескова, Москва ожидала от Минска «обеспечения условий для работы наших СМИ» на территории республики.

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