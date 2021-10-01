В Мурманске ищут поджигателя здания областного кабмина

В ночь на 1 октября неизвестный мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в один из подъездов здания правительства Мурманской области. Серьезного ущерба огонь не нанес: пламя лишь опалило двери. По имеющимся данным, пострадал сотрудник охраны. Сейчас у здания правительства выставлена усиленная охрана, МВД и Росгвардия ищет поджигателя.

Неизвестный мужчина ночью 1 октября совершил нападение на здание правительства Мурманской области и забросал его коктейлями Молотова. Первым о происшествии сообщил Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Инцидент произошел около 1 часа ночи по местному времени (совпадает с московским). Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери здания. По предварительным данным, пострадал один человек — охранник, у него обожжена рука. В здании находились чиновники администрации, на место происшествия выезжала полиция.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил ранение охранника. «Пострадал охранник, ему оказана медицинская помощь. Правоохранительные органы разбираются с этим инцидентом», — сообщил глава региона. По его словам, с ночи введен режим усиленной безопасности и усилено патрулирование города. На пятницу также запланировано совещание с руководством правоохранительных органов, посвященное инциденту.

В сети уже появилась видеозапись с камер наружного наблюдения, установленных на здании правительства. На кадрах запечатлен мужчина с рюкзаком и в кофте с капюшоном, который достает бутылку, поджигает ее и кидает в сторону камеры (она, по всей видимости, установлена над входной группой). После этого в кадрах появляются языки пламени.

По данным издания «Северпост», к поискам подозреваемого подключены сотрудники Росгвардии, а около здания правительства выставлены наряды вневедомственной охраны, дежурные экипажи переведены на усиленный режим несения службы. Позже издание показало видео с последствиями нападения: на дверях обнесенного строительными лесами здания видна копоть, около него дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет мурманская «Комсомольская правда», здание администрации региона является объектом культурного наследия, сейчас там идет ремонт кровли — поэтому оно частично огорожено.

По информации «Интерфакса», у здания правительства три входа. Коктейлями Молотова забросали тот, которым пользуется Чибис. Рядом с этим подъездом находится служебный кабинет главы региона, его заместителей, два зала заседаний.

Позже «Северпост» сообщил, что в одном из дворов недалеко от здания администрации правоохранительные органы нашли пустую пластиковую канистру с остатками бензина — предполагается, что поджигатель мог готовиться к нападению именно здесь. Сейчас полиция изучает записи с окрестных камер наблюдения.