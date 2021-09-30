Семья заподозренных в убийстве девушек в Оренбуржье братьев ждет публичных извинений

В Оренбургской области следователи продолжают поиски убийцы трех студенток медицинского колледжа из Башкирии. Тела двух девушек с ножевыми ранениями нашли после пожара в квартире, которую они снимали, тело еще одной жертвы нашли неподалеку от дома. Изначально СМИ сообщали, что в убийстве подозревается молодой человек младшей из студенток или его брат. Позже эту информацию опровергли. Родственница братьев рассказала «Газете.Ru», что семья ждет публичных извинений.

Семья 23-летнего Ильнара Сингизова ждет извинений от лиц, распространивших ложную информацию о его причастности к убийству трех девушек в городе Гай.

«Ильнару тяжело – он потерял в этой страшной истории свою девушку, свою любовь, с которой был счастлив, и его же в этом преступлении начали подозревать. Что хуже можно придумать?

Хотелось бы получить публичное извинение за ложные, страшные обвинения в адрес Ильнара и его родного брата Анвара (СМИ также писали о его возможной причастности к преступлению — «Газета.Ru»). Они тоже стали пострадавшей стороной в этой истории, сколько всего успели за эти часы услышать и увидеть — от совсем неизвестных людей на просторах интернета», – сообщила «Газете.Ru» его родственница Разиля Сингизова.

И погибшие студентки, и братья Сингизовы – родом из одного башкирского села Туембетово. Их семьи до сих пор не могут поверить в произошедшее. Об этом «Газете.Ru» заявила кровная родственница младшей из погибших девушек, проживающая в той же деревне, что и родственники Ильнара и Анвара. Муж родственницы погибшей девушки — родственник братьев.

«Девушек и родителей неимоверно, чудовищно жалко, нет никаких слов, и страшно представить, что они могли подумать на наших мальчиков, ведь мы все из одной деревни. Все друг другу родственники или сватья, и вдруг один убивает другого? Страшно. Почему пали подозрения на братьев, пока не понимаю. Вроде кто-то в «ВК» такое предположил, и пошло-поехало, на каком основании – непонятно, может, чья-то личная неприязнь, других объяснений пока нет», – добавила Разиля Сингизова.

По данным СМИ, вечером 29 сентября студентки медколледжа из Башкирии были на вечеринке в съемной квартире. Ночью там произошел пожар. Когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, они обнаружили в помещении тела двух девушек 18 и 19 лет. Тело их 17-летней подруги с колото-резаными ранами груди и живота пожарные нашли в 100 метрах от дома.

Незадолго до трагедии, в 01.00 30 сентября, она написала в мессенджере 23-летнему Ильнару, что любит его. Молодой человек утверждает, что в это время вместе с братом находился в Уфе, расположенной в 6-8 часах езды от Гая. О том, что произошла жуткая трагедия, они узнали лишь утром, когда их фото начали тираживать в соцсетях и СМИ.

У преподавателей, у которых обучались девушки, нареканий к ним не было — студентки демонстрировали неплохую успеваемость.

«К девушкам по учебе никогда претензий не возникало, хорошо учились, вчера были на занятиях, и ничего не предвещало беды. Что случилось вечером и ночью — даже представить страшно. Они все трое приехали из Башкирии, учились на третьем курсе, правда, в разных группах. Снимали квартиру буквально в 10 минутах ходьбы от колледжа, с первого курса жили вместе, сегодня на занятия должны были прийти к 11.00», – сообщили один из педагогов гайского филиала Орского медколледжа изданию Orenday.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый в убийстве студенток пока не установлен. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование этой трагедии.

Следователи ищут тех, кто мог попасть к девушкам в дом.

Они допросили более 100 свидетелей среди знакомых убитых студенток — преподавателей колледжа, сокурсников, соседей по дому, арендодателей.

«Были изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, проводится анализ их содержания, изъяты иные технические устройства, находившиеся в пользовании потерпевших, производится их осмотр с применением комплексов по установлению и извлечению информации, получены сведения о соединениях, которые отрабатываются оперативным путем», — сообщили в оренбургском СК.

В ходе следствия назначено уже более 14 экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, генетические, компьютерные и медико-криминалистические.