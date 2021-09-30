В Оренбургской области ищут убийцу трех девушек из Башкирии

Утром в городе Гай Оренбургской области горела квартира в старой трехэтажке. При тушении спасатели нашли внутри тела двух девушек, тело еще одной квартирантки обнаружили во дворе дома. Все трое — студентки местного медколледжа, приехавшие учиться из Башкирии. По данным некоторых СМИ, неизвестный убил их топором, а затем поджог квартиру, чтобы замести следы.

В Оренбургской области правоохранительные органы разыскивают убийцу трех девушек, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Рано утром 30 сентября в городе Гае (230 км к востоку от Оренбурга и в 20 км к северу от Орска) после тушения пожара в многоквартирном доме на ул. Молодежной спасатели обнаружили тела двух девушек, проживавших в квартире. Во дворе дома нашли тело третьей жительницы. На телах всех трех погибших были следы насильственной смерти.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты. ТАСС со ссылкой на представителя регионального СК Радика Галимова сообщило, что убитым девушкам было 17,18 и 19 лет, они учились в одном из местных образовательных учреждений и вместе жили в съемной квартире.

По данным Mash, неизвестный зарубил девушек топором, а затем поджег квартиру, чтобы замести следы. Однако РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет опровергает эти данные: по информации агентства, на телах погибших обнаружены множественные колото-резаные раны.

Shot пишет, что накануне вечером в квартире студенток медицинского колледжа была вечеринка — в горевшей квартире нашли бутылки из-под алкогольных напитков. Двух девушек убили внутри квартиры, третью ранили, она успела выбежать на улицу и пройти еще около 70 метров от дома. Там и обнаружили ее труп. Telegram-канал «112» сообщает, что студентки приехали учиться в Оренбуржье из Башкирии.

Как сообщает местное издание Orenday, девушки учились на третьем курсе медколледжа, а квартиру снимали уже не первый год. Пожар произошел в трехэтажном многоквартирном доме около пяти часов утра по местному времени (7:00 мск). Площадь возгорания была около 5 кв. м, при этом тела студенток не обгорели.

В медицинском колледже, где учились погибшие, сообщили, что к ним никогда не было претензий по поводу учебы.

«Они все трое приехали из Башкирии, учились на третьем курсе, правда, в разных группах. Снимали квартиру в десяти минутах ходьбы от колледжа, с первого курса жили вместе, сегодня на занятия должны были прийти к 11 часам утра», — рассказали в образовательном учреждении.

Несмотря на сообщения о вечеринке, соседи девушек сообщили, что не слышали никакого шума или криков. Издание «Урал56» пишет, что в съемной квартире нашли мужские вещи, они могли принадлежать мужу собственницы жилища.

Позже «112» сообщил, что личность подозреваемого в тройном убийстве установлена. Им оказался 18-летний юноша, который встречался с самой младшей студенткой, чье тело нашли во дворе дома.