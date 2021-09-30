Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Популярная игра ломает видеокарты 11:11
Экс-премьер Италии Берлускони считает Путина единственным выдающимся лидером 11:11
В аэропорту Внуково преступник сбил на машине конвоира и сбежал 11:11
Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя... 11:08
Россиянки стали чаще выбирать IT-специальности 11:07
Замруководителя отделения МВД Якутии обвинили в незаконном обороте золота 11:06
В США рассказали о странных беседах Трампа и Джонсона 11:05
Умер легенда Disney Томми Кирк, которого уволил сам Дисней 11:03
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве студенток под Оренбургом 11:00
На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом 10:57
Общество

Что известно о тройном убийстве студенток в Гае

В Оренбургской области ищут убийцу трех девушек из Башкирии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Утром в городе Гай Оренбургской области горела квартира в старой трехэтажке. При тушении спасатели нашли внутри тела двух девушек, тело еще одной квартирантки обнаружили во дворе дома. Все трое — студентки местного медколледжа, приехавшие учиться из Башкирии. По данным некоторых СМИ, неизвестный убил их топором, а затем поджог квартиру, чтобы замести следы.

В Оренбургской области правоохранительные органы разыскивают убийцу трех девушек, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Рано утром 30 сентября в городе Гае (230 км к востоку от Оренбурга и в 20 км к северу от Орска) после тушения пожара в многоквартирном доме на ул. Молодежной спасатели обнаружили тела двух девушек, проживавших в квартире. Во дворе дома нашли тело третьей жительницы. На телах всех трех погибших были следы насильственной смерти.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты. ТАСС со ссылкой на представителя регионального СК Радика Галимова сообщило, что убитым девушкам было 17,18 и 19 лет, они учились в одном из местных образовательных учреждений и вместе жили в съемной квартире.

По данным Mash, неизвестный зарубил девушек топором, а затем поджег квартиру, чтобы замести следы. Однако РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет опровергает эти данные: по информации агентства, на телах погибших обнаружены множественные колото-резаные раны.

Shot пишет, что накануне вечером в квартире студенток медицинского колледжа была вечеринка — в горевшей квартире нашли бутылки из-под алкогольных напитков. Двух девушек убили внутри квартиры, третью ранили, она успела выбежать на улицу и пройти еще около 70 метров от дома. Там и обнаружили ее труп. Telegram-канал «112» сообщает, что студентки приехали учиться в Оренбуржье из Башкирии.

Как сообщает местное издание Orenday, девушки учились на третьем курсе медколледжа, а квартиру снимали уже не первый год. Пожар произошел в трехэтажном многоквартирном доме около пяти часов утра по местному времени (7:00 мск). Площадь возгорания была около 5 кв. м, при этом тела студенток не обгорели.

В медицинском колледже, где учились погибшие, сообщили, что к ним никогда не было претензий по поводу учебы.

«Они все трое приехали из Башкирии, учились на третьем курсе, правда, в разных группах. Снимали квартиру в десяти минутах ходьбы от колледжа, с первого курса жили вместе, сегодня на занятия должны были прийти к 11 часам утра», — рассказали в образовательном учреждении.

Несмотря на сообщения о вечеринке, соседи девушек сообщили, что не слышали никакого шума или криков. Издание «Урал56» пишет, что в съемной квартире нашли мужские вещи, они могли принадлежать мужу собственницы жилища.

Позже «112» сообщил, что личность подозреваемого в тройном убийстве установлена. Им оказался 18-летний юноша, который встречался с самой младшей студенткой, чье тело нашли во дворе дома.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Усиливаем оборону, как захотим»: почему Турция выбрала С-400 вместо Patriot
Эрдоган объяснил, почему Турция покупает российские ЗРК, а не американские
Маткапитал хотят обналичить
Счетная палата предложила доработать программу материнского капитала
Путин вышел с изоляции и дал совет турецкому президенту
О чем Путин и Эрдоган говорили на трехчасовой встрече «один на один»
ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт во Владивостоке неонациста
В Москве всем пациентам с ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19
Bloomberg: Европа просит у России больше угля
В Роскомнадзоре предлагают признать экстремизмом радикальный феминизм и чайлд-фри
Новости и материалы
Популярная игра ломает видеокарты
Экс-премьер Италии Берлускони считает Путина единственным выдающимся лидером
В аэропорту Внуково преступник сбил на машине конвоира и сбежал
Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Россиянки стали чаще выбирать IT-специальности
Замруководителя отделения МВД Якутии обвинили в незаконном обороте золота
В США рассказали о странных беседах Трампа и Джонсона
Умер легенда Disney Томми Кирк, которого уволил сам Дисней
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве студенток под Оренбургом
На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом
Капелло назвал Алексея Миранчука ленивым футболистом
Опубликовано видео из квартиры под Оренбургом, где были убиты три студентки
Полуголый житель Томска избил женщину в лифте
Стала известна личность подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области
Убитые в Оренбургской области студентки приехали туда на учебу из Башкирии
Появилось видео падения воздушного шара в море в Сочи
В Mail.ru объяснили массовую рассылку загадочных сообщений
Каррера дал совет «Наполи» перед матчем со «Спартаком»
Все новости
«Одномоментно одной суммой»
В ПФР объяснили, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений
«Турецкие беспилотники спровоцируют Украину на блицкриг»
Что будет, если Киев начнет применять в Донбассе боевые дроны Bayraktar TB2
«Сад — это ваш ребенок»: что делать на даче осенью
Как подготовить дачный участок к зиме
Две смерти за два дня. Что могло погубить срочников на Урале
Знакомые и родственники погибшего на Урале срочника не верят в несчастный случай
Skoda потеряла рынок Казахстана
Продажи машин Skoda в Казахстане остановлены
Эхо геноцида в Сребренице. Зачем боснийские сербы хотят создать свою армию
Политологи рассказали, с чем связаны призывы создать армию Республики Сербской
Рекордная победа: «Зенит» разгромил «Мальмё»
«Веном чем-то похож на Голлума из «Властелина колец»
Интервью Тома Харди и Энди Серкиса о фильме «Веном 2»
«Вывозить никого не нужно»: одесский депутат нашел альтернативу депортации
На Украине предложили ввести паспорта неграждан
На концерты Face надели маску
Почему в России отменяют выступления рэпера Face
Как дилеры наживаются на покупателях новых машин
Кроссоверы в России выросли в цене на 60% за пять лет
«Россия опережает весь мир на 6-7 лет в ядерной космической энергетике»
Путин потребовал объяснить задержки в программе развития космической отрасли
«Глядя на меня, не скажешь, что я болею»: какими недугами страдают топ-модели
Что рассказывают супермодели о своих заболеваниях
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях