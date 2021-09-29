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Общество

Силовики задержали в Омске 15-летнюю школьницу, готовившую взрыв

Как предотвращаются атаки на учебные заведения после стрельбы в Перми

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Ученица средних классов в Омске планировала взорвать бомбу в своей школе, сообщают СМИ. Однако после неудачного испытания самодельного взрывного устройства девочка решила отложить эту идею. Полиция задержала девятиклассницу, проверяя соцсети после нападения на вуз в Перми, — о своих планах она рассказывала еще в мае. После расстрела в Перми силовики сообщили о предотвращении трех схожих атак.

15-летняя ученица девятого класса, живущая в Омске, планировала взорвать бомбу в школе. Как сообщил Telegram-канал Baza, она готовила взрывчатку со своим 13-летним другом.

Подростки приобрели селитру, алюминиевую пудру и сахар, после чего сделали из них бомбы в пластиковых стаканах. Однако во время испытаний СВУ не взорвались, поэтому, как рассказала девочка полицейским, они решили больше не делать бомб.

У девятиклассницы диагностировано психическое заболевание, говорится в сообщении издания. На нее возбудили уголовное дело о приготовлении к массовому убийству. Ее друг в силу возраста не был привлечен к уголовной ответственности.

Силовики провели обыски в квартире, где живет юная омичка, также было осмотрено место, где школьники испытывали бомбы. Однако следов взрывчатки там не обнаружили.

Как сообщает ФАН, в лицей, где учится девочка, было направлено заявление о необходимости ее перевода на дистанционный формат обучения. Сейчас она находится на больничном.

Полиция «вышла» на школьницу, проверяя посты в соцсетях после нападения Тимура Бекмансурова на Пермский университет. В ее соцсетях еще 25 мая был опубликован манифест.

Эхо Перми

27 сентября следователи СУ СК России задержали и допросили 15-летнего подростка, который ранее опубликовал посты в соцсетях о планах нападения на школу в Вологде.

По данным следствия, 20 сентября 15-летний житель Республики Крым создал канал в одном из мессенджеров, в котором опубликовал сообщения о планируемом массовом убийстве в одной из школ областного центра Вологодской области. Свои посты он дополнил изображениями предмета, похожего на огнестрельное оружие, и здания, похожего на образовательное учреждение, уточнили в ведомстве. Впоследствии, 21 сентября, этот канал был удален.

«В ходе допроса несовершеннолетний пояснил о том, что нападение на образовательные учреждения он не планировал, средств к нападению не имеет, мотивом совершенных им противоправных действий в сети являлось желание отомстить своей знакомой, которая вела переписку в сети интернет с лицом, проживающим в городе Вологде», — говорится в сообщении СК. В настоящий момент расследование продолжается.

Также 27 сентября студент Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) написал в чате учебной группы сообщения с угрозами о массовом расстреле, сейчас с ним работают полицейские. Как уточнили в университете, в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал сообщения угрожающего характера.

«Староста группы сразу же связалась с руководством университета. Были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В дальнейшем с молодым человеком проводили работу полицейские», — уточнили в пресс-службе ЯТУ.

В вузе пояснили, что молодой человек в течение года находился в академическом отпуске и вернулся к обучению в этом году.

24 сентября правоохранительные органы задержали в Красноярском крае молодого человека, который готовил нападение на школу, заявил глава СКР Александр Бастрыкин. Он добавил, что за последние годы было совершено около десятка нападений на учебные заведения в разных регионах России. Их подробностей глава Следственного комитета не привел.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров напал с дробовиком на студентов и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавшего ранили и задержали. В результате атаки погибли шесть человек, более 20 были ранены.

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