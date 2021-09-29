Солдат покончил с собой в воинской части на Урале, где накануне погиб другой срочник

В воинской части №93401 в Свердловской области погиб второй солдат-срочник за последние два дня. Сегодня утром по местному времени 19-летний военнослужащий совершил самоубийство, заступая в наряд; обстоятельства инцидента выясняются. Вчера было обнаружено тело другого служащего этой части, 20-летнего Ивана Катлинских, который, по предварительной версии, умер в результате несчастного случая: он получил смертельный удар током.

Самоубийство

Инцидент с гибелью солдата-срочника произошел в воинской части Ракетных войск стратегического назначения в Свердловской области. Речь идет о боевом формировании, базирующимся в закрытом поселке Свободный. Там дислоцируется 42-я Тагильская ракетная дивизия, входящая в состав 31-й ракетной армии РВСН.

Как написал E1.RU, 19-летний солдат по имени Михаил проходил срочную службу и был поваром. Примерно в 5.00 он зашел в палатку и совершил суицид.

По факту случившегося командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными службами проводит проверку. Выясняются все обстоятельства. Эту информацию подтвердила пресс-служба Центрального военного округа, добавив, что, по предварительным данным, военный покончил с собой перед тем, как заступить в наряд с табельным оружием.

Возможные версии самоубийства военного устанавливаются. Вместе с этим в Союзе комитетов солдатских матерей Свердловской области сообщили ТАСС, что часть, где это произошло, находится на «хорошем счету». По словам председателя организации Марины Лебедевой, обращений и жалоб со стороны солдат оттуда не поступало.

Вместе с тем она заявила E1.RU, что гибель этих двух солдат — «звенья одной цепи». «Там и там оружие, и оба случая произошли один за другим», — сказала Лебедева.

Второй за два дня

Накануне в Свердловской области было обнаружено тело 20-летнего солдата-срочника Ивана Катлинских. Он служил в той же части, где сегодня произошло самоубийство военнослужащего. Официально неизвестно, связаны ли как-то эти случаи между собой. О смерти Катлинских сообщается следующее:

— его призвали из Тюмени, в ракетных войсках стратегического назначения он прослужил два или три месяца;

— утром 29 сентября стало известно, что Катлинских пропал из части, он был вооружен штык-ножом и автоматом АКС-74У без боеприпасов;

— через некоторое время обгоревшее тело солдата обнаружили без признаков жизни, предположительно он пытался взобраться на опору линии электропередачи, где получил смертельный удар электрическим током;

— по разным версиям из СМИ, Катлинских мог собирать хворост и заблудился, после чего забрался на столб, чтобы сориентироваться на местности, при этом скончался он не сразу, а до этого успел пройти около 150 метров, сорвать с себя горящую одежду и отбросить оружие;

— как пишет URA.ru, причиной для отклонения от маршрута солдата стали не дрова, а конфликт с девушкой, уже на обратном пути он сорвался с ЛЭП;

— в предполагаемый момент смерти солдата на местной станции был зафиксирован скачок напряжения;

— согласно данным ЦВО, военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования во время проведения учений и заблудился, а не бежал из части, как изначально это было указано в ориентировке;

— друзья погибшего характеризуют его как спокойного, неконфликтного и дружелюбного человека, тетя Катлинских уточнила, что тот не имел опыты выживания в лесу и действительно мог потеряться.

Мнение о части

Несмотря на информацию Комитета солдатских матерей Свердловской области об отсутствии жалоб из воинской части №93401, бывшие срочники рассказывают о другом. Солдат, проходивший там срочную службу в 2015-16 годах, рассказал «Газете.Ru», что со стороны командования в то время присутствовали факты дедовщины.

По его словам, из-за одного из таких случаев он сам получил серьезные травмы.

«Я проходил это на собственной практике, в результате чего я сейчас хожу без зубов. Потому что офицер превысил свои должностные полномочия, и я не стал писать заявление. Дедовщина не процветала, но один из капитанов части издевался над военнослужащими. При этом командир части и весь офицерский состав прекрасно знали про такие отношения и молчали, ни коим образом его не наказывая, потому что не хотели связываться с этим человеком», — заявил бывший срочник.

Юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин, комментируя гибель двух солдат в течение нескольких дней, заявил, что ответственность за это несет офицерский состав. Он предположил, что оба погибших могли сталкиваться с неуставными отношениями во время службы.

«Ребят, возможно, довели. Вопрос другой и самый главный. Почему они, а если они и сообщали своим родителям, почему взрослые не обращались ни к нам, ни в правоохранительные органы военной юрисдикции. Исходя из своего опыта, как военнослужащие, так и их родители не обращаются в правоохранительные органы, так как не верят в правосудие, не верят, что правда и закон могут восторжествовать», — приводит слова юриста News.ru.

Независимый военный эксперт из Нижнего Тагила Алексей Хлопотов также заявил E1.RU, что, возможно, в части №93401 имели место случаи преступлений со стороны командования.

«До меня доходила информация, что в этой воинской части командиры были замечены в воровстве и коррупции. Крадут топливо, солдат заставляют за свой счет покупать запчасти для техники», — сообщил он.