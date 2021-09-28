В Свердловской области найдено тело пропавшего срочника

Иван Катлинских, о пропаже которого из воинской части в Свердловской области сообщалось ранее, найден мертвым. По предварительным данным, солдат попытался залезть на опору линии электропередач, чтобы сориентироваться на местности, и получил удар током. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В Свердловской области обнаружено тело пропавшего солдата-срочника. Об этом во вторник, 28 сентября, написала «Лента.ру» со ссылкой на источник в администрации региона.

«Найдено тело, причины смерти предстоит установить экспертам. Поисковая операция прекращена, на место происшествия выдвинулись следователи и криминалисты», — рассказал он.

Речь идет о 20-летнем срочнике Иване Катлинских. Известно, что его призвали из Тюмени, два месяца он служил в ракетных войсках стратегического назначения — в Тагильском ракетном соединении. Как передает портал E1.ru, солдат родился в селе Бердюжье в 2001 году.

«Военнослужащий, пропавший в лесу рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни. По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Находившийся в лесу военнослужащий пытался взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током. Личное оружие найдено. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия», — сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Как предположил собеседник агентства Ura.ru, солдат хотел, по всей видимости, «залезть на столб, чтобы сориентироваться на местности».

СМИ поспешили сообщить ранее, что Катлинских самовольно покинул часть, дислоцированную в поселке Свободный, взяв с собой оружие – автомат и штык-нож. По данным ЦВО, солдат во время проведения учений отклонился от маршрута патрулирования и заблудился, а не сбежал из части. Была распространена ориентировка на пропавшего срочника. Утром 28 сентября удалось найти его автомат Калашникова – без боеприпасов

Подразделение, в котором он проходил службу, проводило учения возле поселка Басьяновский – о старте масштабных маневров накануне объявили в Минобороны РФ. При этом на построении 27 сентября Катлинских отсутствовал - об этом «Комсомольской правде» рассказали в Комитете солдатских матерей.

По словам друзей погибшего, он всегда был спокойным, дружелюбным и общительным парнем. Агрессии не проявлял, но проходить срочную службу не хотел. При этом его знакомые отметили, что он не мог покинуть расположение части без веских причин.

Как рассказала телеканалу «360» тетя срочника Наталья Владимировна, он не имел опыта выживания в тайге.

«Если человек, допустим, никогда не жил возле лесов. Никогда не ходил ни на охоту, ни на рыбалку. Человек не был в лесу. У них там, где он проживал, роща березовая, а здесь, как я понимаю, тайга», — сказала она.

Братья Ивана Катлинских прошли службу в армии, поэтому для него это не было проблемой. Наталья Владимировна заверила, что молодой человек воспитывался в нормальной семье и никто не пытался «откосить» от воинской службы.

«Я сильно сомневаюсь, что они [родители солдата] думают, что он сбежал, зная своего ребенка», — подытожила тетя срочника.