Оперативника КГБ в Минске застрелили при штурме квартиры

В Минске сотрудник IT-компании EPAM Андрей Зельцер застрелил из ружья сотрудника КГБ Дмитрия с позывным «Нирвана». Сам Зельцер был убит ответным огнем ворвавшихся к нему в квартиру силовиков. Белорусские органы проводили «отработку адресов, по которых могли находиться лица, причастные к терроризму». Появилось и видео штурма квартиры — его опубликовали государственные СМИ Белоруссии, и к нему есть вопросы.

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о смертельном ранении своего сотрудника в ходе спецмероприятия — штурма квартиры, в которой могли находиться «причастные к террористической деятельности лица».

По данным СМИ, был убит оперативник КГБ — 31-летний Дмитрий с позывным «Нирвана». Стрелявший, 31-летний Андрей Зельцер, гражданин США и Белоруссии, также погиб.

«На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку.

После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице», — говорится в сообщении белорусского Следственного комитета.

Видеозапись штурма была опубликована государственным белорусским телеканалом ОНТ. Съемка велась с обеих сторон — одна камера снимала действия силовиков, вторая находилась в квартире.

На кадрах с камеры силовиков видно, как несколько мужчин в штатской одежде требуют открыть дверь квартиры. После этого они начинают ломать ее кувалдами. На кадрах с камеры, размещенной в квартире, видно стоящего с двуствольным ружьем мужчину. Когда КГБ ворвалось внутрь, он открыл огонь, смертельно ранив одного из силовиков. Стрелявшего из охотничьего ружья мужчину убили ответным огнем.

У обоих погибших были жены и дети. Жена Зельцера, 40-летняя Мирослава, сейчас находится в следственном изоляторе на Окрестина. Ее задержали по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ. Женщина также снимала происходящее на телефон, как видно на опубликованной записи. Кадров с этой камеры в сети нет.

Видео штурма вызвало вопросы у журналистов Zerkalo.io (временный сайт издания TUT.BY). Во-первых, неясно, почему велась съемка внутри квартиры. Во-вторых — почему штурмовавшие квартиру силовики были одеты в гражданское. В-третьих — почему нет кадров с телефона жены Зельцера. В-четвертых — в момент выстрела из ружья из ствола не идет дым, отмечается в публикации.

Зельцер был руководителем группы в IT-компании EPAM, бывшую резидентом Белорусского парка высоких технологий. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обвинил основателя EPAM в финансировании протестов в стране.

По данным портала Zerkalo.io, Андрей Зельцер занимался фехтованием и бегом на длинные дистанции.

В его аккаунте Instagram журналисты нашли комментарий, в котором он высказывается в поддержку проходивших в Белоруссии протестов против Лукашенко.

«81 человек пропал без вести, более 7000 людей были задержаны, несколько человек погибло, правоохранительные органы в гражданском одеянии средь бела дня похищают людей, нелегитимный президент делает вид, что ничего не происходит. Товарищи белорусы, как ваши деды победили на войне? У них тоже была боязнь выходить из дома? Я живу в городе с населением почти в 2 млн человек, но на улицах в протестных движениях вижу не более 30 000. О стране беспокоится только 1% населения? Серьезно?», — писал Зельцер.

Ружье, которое на видео использовал мужчина, было приобретено им легально: Зельцер состоял в Белорусском обществе охотников и рыболовов, членский взнос в последний раз он уплатил в августе.

Генпрокуратура Белоруссии заявила после проведенной проверки по факту применения оружия силовиками, что КГБ действовал в соответствии с законодательством.

По данным ряда белорусских СМИ, сейчас недоступен сайт «Комсомольской правды в Беларуси» (kp.by). На нем вскоре после сообщений о перестрелке был опубликован материал, в котором друзья погибшего Зельцера высказывались о нем как об «очень отзывчивом парне, хорошем друге и коллеге».

«Андрей работал айтишником, Маша была домохозяйкой, она закончила курсы тестировщицы и учила английский. Они обычная приятная семья. Андрей тихий и очень вежливый, Маша в их семье рулила всем. У Андрея отец с инвалидностью.

Маша и Андрей не ходили на протесты, иногда воду развозили, иногда помогали людям деньгами. Как и все адекватные люди, они не были довольны ситуацией в стране, но больше боялись за своего ребенка, опасались, что его могут забрать, поэтому никуда и не ходили», — рассказала журналистам одна из знакомых семьи Зельцеров.

Провластные СМИ в Белоруссии сообщили, что утром 29 сентября к зданию КГБ в Минске люди несли цветы и лампады. В частности, соболезнования семье погибшего сотрудника комитета выразил Белорусский республиканский союз молодежи и МВД Белоруссии, передает БЕЛТА.

«Это герой, патриот, человек, который на боевом посту выполнил присягу. Отдал жизнь за то, чтобы мы с вами жили в этой мирной стране. Он выполнил свой долг и как офицер, и как человек. Вечная ему память!», — заявила некая женщина телеканалу «Беларусь 1».

Агентство также опубликовало фотографии нескольких женщин, возлагающих цветы к «Памятнику чекистам Могилевщины» в Могилеве. Участники общественного объединения «Патриоты Беларуси» возлагали цветы к памятнику коммунарам-чекистам возле здания управления КГБ по Гомельской области.