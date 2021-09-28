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В Google назвали причину удаления немецких YouTube-каналов RT

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В пресс-службе компании Google рассказали о причинах удаления немецких YouTube-каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Сообщение поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео», — отметили в компании.

Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube, подчеркнули в Google.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров.

Она добавила, что в ответ Россия «должна запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закрыть корпункты ARD и ZDF».

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