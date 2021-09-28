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Общество

Оружейники попали в переделку

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
ФСБ России сообщила о пресечении деятельности 48 граждан в 18 субъектах страны, которые незаконно занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в мастерских, их сбытом и контрабандой в Россию. Задержания проводились совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией.

Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД и Росгвардией пресекла преступную деятельность 48 граждан в 18 регионах России, которые причастны к восстановлению боевых свойств разнообразного оружия и боеприпасов, а также их сбыту и контрабанде средств поражения в Россию.

Оперативно-разыскные мероприятия по адресам проживания подозреваемых были проведены во Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Удмуртия, а также в Москве.

«В результате из незаконного оборота изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 7 автоматов, 9 пистолетов-пулеметов, 67 карабинов, винтовок и ружей, 66 пистолетов и револьверов, более 27 кг тротила и пороха, шесть ручных гранат, 24 взрывателя и детонатора, 20 метров огнепроводного шнура и более 12 000 патронов различного калибра. Также пресечена деятельность 29 подпольных мастерских», — говорится на сайте ФСБ.

Действия задержанных будут квалифицироваться по ст. 222, 223, 226.1 УК РФ с учетом изменений, вступивших в силу с 12 июля 2021 года, которые усилили ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом средств поражения.

В новой редакции ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») наказание будет дифференцироваться в зависимости от способов совершения и предмета преступления. В отдельную часть выделены деяния, связанные со сбытом огнестрельного оружия. В качестве наказания предусматривается лишение свободы от пяти до восьми лет, а в случаях, когда сбыт совершается организованной группой, — от 10 до 15 лет.

ФСБ регулярно отчитывается о задержании подпольных оружейников. В середине июля стало известно о задержании 45 человек в 25 регионах, а из незаконного оборота было изъято 272 единицы огнестрельного оружия, самодельная стреляющая «авторучка», 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тысячи патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ, 256 взрывателей различных модификаций и 20 приспособлений для бесшумной стрельбы. Задержанным были предъявлены обвинения по статьям 222, 222.1, 222.2, 223, 223.1, 226.1 УК РФ.

В свою очередь, в конце мая было задержано почти 100 жителей в 25 регионах страны.

Ранее в «Закон об оружии» был внесен ряд поправок после стрельбы в учебных заведениях Керчи и Казани. В частности, поправки в законодательство ужесточили ответственность за незаконный оборот оружия и нарушение правил его хранения, в том числе за утерю, а также за переделку стволов. Строже стали наказывать за распространение в интернете информации об изготовлении взрывчатки, а также за опасное применение пиротехники.

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