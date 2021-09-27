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Общество

«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»

Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы

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Brian Snyder/Reuters
Ведущие российские вузы теряют в среднем более 50% талантливых студентов — они уезжают учиться за границу, заявил 27 сентября научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов. По словам опрошенных «Газетой.Ru» специалистов, особым спросом за рубежом пользуются студенты направлений, связанных с IT, а также математики, инженеры и медики. В иностранных университетах они могут рассчитывать на хорошую материально-техническую базу для исследований и достойную стипендию. Однако говорить о массовом оттоке, уверены эксперты, не стоит: особенно в пандемию, когда многие страны попросту закрыты.

Ведущие вузы России еще на этапе бакалавриата в среднем теряют более половины талантливых студентов, уже опубликовавших научные статьи, – они уезжают за границу. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов в ходе «Профессорского форума – 2021», опираясь на исследование ситуации в 15 ведущих университетах.

«По разным вузам, по разным направлениям ситуация разная, но от 20% до 85% этих студентов в зависимости вуза, научного направления уезжают в США, Европу, Великобританию. В среднем это больше 50%», — сказал он.

По словам директора научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любови Храпылиной, особым спросом за границей пользуются российские программисты, математики и инженеры.

«Люди технических специальностей стали интересны – долгое время этого не было в тех же инженерных специальностях, например. Но сейчас любопытство очевидное, их привечают за рубежом. В отдельных странах хорошая репутация у российских медиков», — резюмировала она.

Чтобы оставаться на родине, считает Храпылина, молодым специалистам необходим ряд факторов: уважение к их уму и таланту, высокий уровень образования и материальной базы для исследований, достойная оплата труда — сопоставимая с зарплатами зарубежных коллег.

Зарубежные вузы стараются приглашать тех студентов, которые поступают учиться на современные профессии, связанные с искусственным интеллектом и компьютерными науками, добавила заслуженный профессор ВШЭ, специалист в области образования Ирина Абанкина.

«За талантливыми ребятами в этой сфере следят на международном уровне – на олимпиадах, конференциях, предлагают им стипендии», — пояснила она.

Привлекательны зарубежные университеты для студентов тех направлений, где требуется хорошая экспериментальная база, лаборатории, уточнила профессор. Биологи и специалисты по биотехнологии в отечественных вузах далеко не всегда имеют те же перспективы, что их иностранные коллеги.

Однако повального переезда талантливых студентов за рубеж Абанкина не наблюдает.

«Если мы говорим о студентах бакалавриата, у которых есть научные публикации, то их в принципе критически мало. Среди прочих студентов есть такие, что уезжают учиться за рубеж, но я не могу подтвердить массовый отток из вузов. Все же те ребята, которые хотят учиться за рубежом, стараются сделать этот выбор на этапе окончания школы и поступления в университет. Кроме того, мы вынуждены констатировать довольно серьезный пробел в знании иностранных языков», — заявила она.

По ее наблюдениям, даже на бесплатные программы по обмену сегодня сложно набрать студентов, которые бы владели языком на таком уровне, чтобы усвоить материал.

«Очень большие коррективы внесла пандемия. Несмотря на то, что многие страны пошли на послабления, чтобы студенты вернулись, — не все смогли вернуться», — пояснила профессор.

Если молодежь сегодня уезжает в другие страны, то делает это в поисках возможностей, считает Абанкина.

«Молодежь сегодня очень мобильна: она не хочет всю жизнь работать в одном месте или даже в одной сфере, для нее очень актуальна идея стартапа, когда есть возможность реализовать свой проект.

Они ищут условия, которые помогут воплотить идею в реальный бизнес: где легкая регистрация фирмы, благоприятная кредитные условия, сильный институт защиты авторских прав.

У нас же очень много бюрократических препон. И сколько бы ни говорили, что на инновационных площадках поддерживают стартапы, ни создавали акселераторы, на самом деле мощной поддержки стартапов пока не получилось», — заключила Абанкина.

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