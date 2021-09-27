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Общество

Под флагом конфедератов и с портретом Бандеры

ФСБ объявила о задержании в Уфе готовивших теракты неонацистов

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Сотрудники ФСБ задержали одного из участников подготовки террористического акта в Республике Башкортостан, 27 сентября 2021 года

Сотрудники ФСБ задержали одного из участников подготовки террористического акта в Республике Башкортостан, 27 сентября 2021 года

ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»
ФСБ сообщила о задержании в Уфе пятерых молодых людей, создавших неонацистскую группировку. Их подозревают в подготовке терактов, направленных против силовиков. При обыске у подозреваемых изъяли самодельную взрывчатку, ножи, портреты украинского националиста Степана Бандеры и лидеров Третьего Рейха.

В Уфе (Башкирия) задержаны местные жители 2001-2003 годов рождения, подозреваемые в организации террористической группировки неонацистского характера. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

При обысках у молодых людей изъяли самодельное взрывное устройство, взрывчатку, инструкцию по изготовлению СВУ, несколько единиц холодного оружия, а также «портреты главарей Третьего Рейха и украинского националиста Степана Бандеры». По данным ФСБ, подозреваемые намеревались совершить террористические атаки на правоохранительные органы.

В опубликованном видео обыска также показаны оптические прицелы, дневник с написанными от руки рассуждениями о сути консерватизма, национализма и патриотизма, сложенный флаг Конфедеративных Штатов Америки «Ребел Джек» (популярный символ в «правых» субкультурах) и зеленая фляжка военного образца.

Звуковой дорожки у видеозаписи обыска нет. На кадрах видно, как спецназ врывается в квартиру одного из подозреваемых, обездвиживает его и проводит обыск.

Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел — по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. УК (приготовление к теракту), по ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления терроризма), т. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки). Подозреваемые арестованы.

«Задержан по подозрению в подготовке террористического акта. Мне предъявили, что я собирал людей вокруг себя, и также было указано, что я подозреваюсь в создании террористической группировки», — заявил на опубликованной СКР видеозаписи сидящий в клетке человек.

По словам подозреваемых, они собирались в лесу у поселка Михайловка «для проведения тренировок».

Чекисты против нацистов

В начале июля ФСБ также сообщила, что разгромлены две группировки сторонников Тесака — погибшего в тюрьме скинхеда Максима Марцинкевича. Задержания прошли в Брянске, Комсомольске-на-Амуре и в Перми.

Задержаны участники праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» и организации неонацистов «Молодежная организация Русь». Члены этих группировок хотели изгнать из России кавказцев и мигрантов из Средней Азии, построив «белое нацистское государство». Согласно заявлению ФСБ, задержанные также готовились к нападениям на полицейских, «лиц неславянской внешности» и ЛГБТ-активистов.

Скинхеды ездили на тренировки в лес и планировали раздобыть оружие для акций, говорится в сообщении спецслужбы.

1 июля ФСБ также сообщила, что в Белгороде раскрыла ячейку сторонников украинской неонацистской организации МКУ, планировавших вооруженные нападения. В ходе обысков у них изъяли холодное оружие, экстремистские материалы, переписки по подготовке таких «акций прямого действий».

В марте 2021 года «Русская служба Би-би-си» сообщала, что организация МКУ впервые была упомянута российскими федеральными СМИ в январе 2021 года, после пресс-релиза ФСБ. Из материала следует, что МКУ представляла собой паблик в соцсети «ВКонтакте», который спецслужбы РФ связали с «украинской разведкой».

«В городе Белгород задержаны семь сторонников МКУ, сформировавшие ее структурную ячейку, причастные к пропаганде неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений», — рассказали в ЦОС ФСБ.

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