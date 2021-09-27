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Общество

Как собрать грибы и не отравиться

Миколог объяснил, почему в средней полосе растет число ядовитых грибов

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Константин Чалабов/РИА «Новости»
В России продолжается грибной сезон — микологи предупреждают, что из-за глобального потепления в лесах стало еще больше ядовитых грибов, которые маскируются под съедобные. Употребление их в пищу может привести как к расстройству пищеварения, а в некоторых случаях — и к смерти. «Газета.Ru» обсудила со специалистами, каких правил стоит придерживаться во время сбора грибов.

Тысяча случаев отравления грибами

Грибной сезон в средней полосе России может продлиться вплоть до ноября, поскольку летом была сухая и жаркая погода, сообщил «Газете.Ru» миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«В отличие от предыдущих лет, этот сезон богат грибами. Дело в том, что летом было жарко, и многие грибы не спешили выходить из грибниц. Как только похолодало, их стало очень много», — сказал он. Самые грибные направления сейчас — Подмосковье, Воронежская и Курская области, добавил эксперт.

Тем временем в Роспотребнадзоре грибников призывают быть внимательными во время сбора. По данным ведомства, ежегодно около 4% от всех отравлений в России происходят из-за грибов — всего порядка тысячи случаев в год, 30 из которых — летальные. Чаще всего причиной становится употребление ядовитых или условно-съедобных грибов (тех, что ядовиты или едки на вкус в сыром виде, но съедобны после тщательной кулинарной обработки), в некоторых случаях отравление — следствие неправильного приготовления съедобных грибов.

Опасные грибы-двойники

Основная причина отравлений — невнимательность грибников, подчеркнул миколог Вишневский.

«В основном, грибники ошибаются из-за невнимательности — гриб срезают под шляпку, а ножка остается в лесу. Но все отличительные признаки находятся на ножке», — подчеркнул специалист.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Опасность представляют и ложные грибы — то есть ядовитые, которые маскируются под съедобные. Самыми опасными и распространенными считаются бледная поганка и Галерина окаймленная.

«Бледной поганки сейчас очень много и с каждым годом все больше в нашей средней полосе — это действие глобального потепления. Путают ее чаще всего с сыроежками и рядовками либо шампиньонами, у которых шляпка окрашена в зеленый или зеленоватый оттенок.

Второй гриб — это Галерина окаймленная. Ее чаще всего путают с летним опенком, который продолжает расти и осенью», — добавил Вишневский.

Так, употребление Галерины окаймленной может привести к повреждению печени — фиксируется сильная рвота, диарея и озноб. Если вовремя не обратиться к врачу, через несколько дней возможен смертельный исход. Бледная поганка в свою очередь обладает высокой концентрацией токсина фаллоидина — даже небольшой фрагмент гриба способен привести к летальному исходу, обычно он наступает в течение 5-7 дней. При варке, сушке и прочих видах обработки яд не теряет своей силы.

«В средней полосе лучше всего, чтобы не ошибиться, собирать трубчатые грибы с губкой под шляпкой — они все съедобны. Если вам попался горький или острый, то лучше его выбросить, хотя они также не ядовитые. Самые обычные грибы, которые все хорошо знают, таить в себе опасность не могут. Единственное, если они были собраны в экологически загрязненной местности — например, в центре города, рядом с трассой — то могут впитать в себя вредные вещества.

Но это все решается термической обработкой — 90% всех загрязнителей уйдут в отвар», — уточнил специалист.

«Если есть доля сомнения, лучше не трогать»

Есть несколько правил, которых стоит придерживаться при походе за грибами.

«Видов грибов большое количество и многие похожи друг на друга, более того, внешность одного и того же вида может сильно отличаться — в зависимости от погоды, места и условий роста», — сообщил «Газете.Ru» ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

И желающим пойти в лес стоит изучить свойства и внешний вид распространенных в той или иной зоне грибов, отметил биолог Вишневский.

«Прежде, чем идти собирать грибы, нужно изучить матчасть, посмотреть в справочниках информацию, а лучше всего идти с опытным грибником, чтобы он на пальцах объяснил отличия», — пояснил он.

«Если есть доля сомнения, то лучше гриб не трогать — собирать только то, что железно знаешь», — добавил Дьяков.

Срезать стоит только молодые и крепкие грибы, поскольку если гриб старый, заплесневелый или червивый — это означает, что он начал разлагаться и портиться.

«Собирайте грибы только там, где ты уверен, что экологически чисто. Для большинства областей есть экологические карты. После прихода домой урожай нужно как можно скорее перебрать — лучше всего почистить, а затем прокипятить. Дело в том, что грибы начинают быстро портиться, когда их срезали», — отметил Дьяков.

Если грибы вызывают сомнения, есть народный способ проверки на яд. «При варке в кастрюлю с грибами нужно бросить разрезанную луковицу или картофелину. В ядовитых грибах есть элемент — тирозиназа, он окрасит срез овощей в синий или темный цвет», — заключил Вишневский.

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