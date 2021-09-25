СК заявил о задержании двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба

Следственный комитет сообщил о задержании двух человек, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, которыми руководили ранее ликвидированные силовыми органами Шамиль Басаев и Амир Хаттаб. Ведомство предъявило задержанным обвинения по трем статьям УК РФ, включая вооруженный мятеж.

Еще двое бывших участников бандформирований под руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба задержаны на территории Северо-кавказского федерального округа, сообщает сайт следственного комитета РФ.

Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по факту вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году.

Сообщается, что сотрудники СК совместно с ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева, которые являлись членами незаконного вооруженного формирования. В ведомстве сообщили, что в действиях данных граждан усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов).

«Установлено, что в середине июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды <…> и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики <…>, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. <…> В результате <…> было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам», — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что следователи при поддержке ФСБ и МВД, реализуя принцип неотвратимости наказания, продолжают устанавливать участников нападения, скрывающихся от правоохранителей.

В середине июня текущего года сообщалось о задержании еще одного боевика, причастного к нападению на Дагестан в 1999 году. Это был уроженец Чечни Магомед Алханов. Ему были предъявлены обвинения по тем же статьям, что и двум уроженцам Ставрополья.

В свою очередь, в середине марта к 14 годам колонии строгого режима был приговорен еще один участник тех событий – жителя Ставрополья Мавлимберди Акбулатов.

«Акбулатов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих»), ч. 2 ст. 209 («Бандитизм») и ст. 279 («Вооруженный мятеж») УК РФ», — говорилось в сообщении.

Всего по уголовному делу, в рамках которого был осужден Акбулатов, объявлены в розыск 28 человек. В отношении семи боевиков, среди которых сам Шамиль Басаев, уголовное преследование прекращено — все они погибли.

Еще более 80 человек получили за участие в рейде большие сроки лишения свободы.

В феврале 2021 года сотрудники ФСБ вместе с МВД задержали в Ставропольском крае еще двух боевиков из банды Басаева-Хаттаба, жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева.

События в рамках которых идет расследование, произошли в августе-сентября 1999 года. 7 августа боевики под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Республики Дагестан из Чечни. В ходе боев, продолжавшихся до 24 августа, отряды боевиков были выбиты федеральными войсками с занятых позиций и отошли к границе с Чечней.

5 сентября боевики захватили селения и господствующие высоты в Новолакском районе Дагестана. 14 сентября федеральные силы взяли под контроль Новолакский район, остатки бандформирований покинули Дагестан.

По данным Минобороны, в ходе конфликта погибло около 300 российских военнослужащих, со стороны боевиков жертвы составили около 2500 убитыми. Эти события послужили поводом для начала контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 23 сентября 1999 года и начала второй чеченской войны.

Лидеры той операции Шамиль Басаев и Амир Хаттаб были ликвидированы через несколько лет после нападения. О смерти Хаттаба представители спецслужб сообщили 25 апреля 2002 года, заявив, что он был ликвидирован в результате агентурно-боевой операции. Однако официально не было названо, как конкретно был ликвидирован один из лидеров бандподполья, поэтому существует несколько версий причин его смерти.

По одной из них, Хаттаб получил отравленное письмо, которое было направлено ему из Саудовской Аравии и позднее перехваченное ФСБ России, а затем пропитанное специальным составом, контакт с которым был смертельно опасен. Сообщалось, что Хаттаб вскрыл письмо, почувствовал себя плохо и через несколько секунд скончался.

По другим сообщениям, российским спецслужбам удалось завербовать личного повара Хаттаба Ибрагима Алаури, которому тот безоговорочно доверял и ел только пищу, приготовленную им, поскольку боялся отравления. Яд было решено подмешать не в готовую пищу, а в продукты, чтобы отвести подозрения от повара. Согласно этой версии, после употребления яда, Хаттаб не вставал на ноги в течение двух недель и его переносили на носилках. По этой версии, смерть Хаттаба наступила 19 марта.

Согласно официальным данным, Шамиль Басаев был ликвидирован в результате спецоперации 10 июля 2006 года в районе ингушского села Экажево. Сообщалось, что Басаев был убит после мощного взрыва «КамАЗа», который перевозил взрывчатку. Он был таким мощным, что от автомобиля остались целыми только несколько фрагментов кузова, а самого Басаева удалось идентифицировать только спустя полгода после проведения молекулярно-генетической экспертизы.