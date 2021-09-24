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Общество

«Ничего не помнит о произошедшем»

Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание

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Тимур Бекмансуров

Тимур Бекмансуров

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18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском вузе 20 сентября, пришел в сознание в больнице и заявил, что у него амнезия. Допросить Бекмансурова пока нельзя — его мысли путаются, говорит он невнятно. Убийце шести человек ампутировали одну ногу, его состояние остается тяжелым. Для удобства наблюдения его перевели в VIP-палату. Больницу охраняют 20 полицейских — в правоохранительных органах опасаются, что стрелку захотят отомстить.

Расстрелявший людей в пермском вузе Тимур Бекмансуров пришел в сознание. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

«Он в сознании, его состояние улучшилось. Но продолжает находиться в тяжелом состоянии», — рассказала чиновница.

Как передает Telegram-канал «Life Shot», первое, о чем спросил 18-летний убийца, — есть ли у него мама и папа. Он также поинтересовался, где они.

Бекмансуров заявил, что ничего не помнит о произошедшем — у него амнезия.

По информации Telegram-канала «112», врачам удалось стабилизировать его «витальные показатели», но мысли пациента спутаны и «он не понимает, где находится, не помнит, что случилось, говорит невнятно и периодически теряет сознание».

Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете 20 сентября. Шесть человек погибли, еще 47 пострадали – несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Преступника обезвредил сотрудник ДПС младший лейтенант Константин Калинин: стрелок получил ранения в ноги (одну потом ампутировали) и в область живота.

«Врачи по-прежнему не готовы давать прогнозов», — пишет «112», уточняя, что «допросить его в настоящий момент невозможно».

Telegram-канал Baza не исключает, что Бекмансурову потребуется «искусственная почка». Якобы врачи больницы «получили негласное указание сделать все, чтобы сохранить ему жизнь».

В медицинском учреждении дежурят 20 полицейских — все они, по данным Baza, приставлены к охране устроившего стрельбу в пермском вузе и вооружены табельным оружием. Для удобства наблюдения пациента перевели в VIP-палату, посторонних не пускают на этаж. Правоохранители опасаются, что Бекмансурову захотят отомстить.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

При себе у нападавшего было ружье Huglu Atrox Pump. Кроме того, оперативники забрали из университета две двери со следами от пуль и 26 гильз. В квартире у стрелка провели обыск, изъяв компьютеры, 21 патрон 12-го калибра, коробки из-под боеприпасов, флешки и sim-карты.

В медицинских службах Пермского края также сообщили, что Бекмансурову проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу — чтобы установить, был ли он вменяем во время совершения атаки.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что молодые люди нападают на учебные заведения из-за «деструктивного влияния интернета»

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета», — приводит его слова ТАСС.

По оценкам криминалиста Сергея Ениколопова, плохое психическое здоровье людей связано с тем, что они боятся служб психического здоровья – в беседе с Общественной Службой Новостей он рассказал, что может сподвигнуть человека на массовое убийство.

«Во-первых, плохо с психическим здоровьем. Во-вторых, происходит в развитых странах дегуманизация окружающих людей. И в-третьих – работа СМИ. Стрелки не понимают ужаса смерти и ее не боятся. Почти все стрелки… Вообще говоря, это расширенный суицид. Они практически знают, что их убьют. Либо они сами кончают жизнь самоубийством», — прокомментировал Ениколопов, добавив, что при выдаче оружия психологи «прошляпили» Бекмансурова.

«Специалист должен был выявить его высокий уровень агрессивности, ненависть к окружающим и миру», — заключил эксперт.

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