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Общество

Резиновые хостелы и фиктивные браки. Как в России наживаются на приезжих

Президент Федерации мигрантов предложил отменить временную регистрацию

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Сегодня в России находятся около 1,7 млн трудовых мигрантов, и 60-80% из них покупают себе поддельную регистрацию, рассказали «Газете.Ru» эксперты. В среднем такая услуга стоит 1-3 тыс. рублей. А вот за фиктивный брак с последующим получением гражданства, по словам специалистов, иностранцы платят около 100 тыс. рублей. Резиновые квартиры же в связи с ужесточением закона себя изжили, зато теперь приезжих массово регистрируют в гостиницах и хостелах.

Брак по расчету

В Армавире два года действовала организованная преступная группа, которая незаконно помогала иностранцам в упрощенном порядке получать разрешение на временное проживание (РВП) в России. Об этом 23 сентября сообщил портал «Новая Кубань».

Как показала проверка, проведенная сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, с 2018 по 2020 год участники ОПГ содействовали заключению пяти фиктивных браков. Так, вступая в союз с россиянами, пятеро граждан Армении вне квоты получили РВП.

В среднем такая «услуга» обходится приезжим в 100 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

«Через несколько месяцев после заключения брака он (иностранец. — «Газета.Ru») сперва получает РВП, а спустя еще полгода запрашивает вид на жительство (ВНЖ) — его получение занимает четыре месяца. То есть по браку вид на жительство можно получить через 1-1,5 года после свадьбы», — пояснил он.

По словам руководителя Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслава Поставнина, вычислить фиктивный брак легко.

«Такая практика есть не только в России. Вычисляют достаточно просто — проводят маленькую оперативно-разыскную работу: опрашивают свидетелей, выясняют, проживают люди вместе или нет. Бывает, что один из фиктивных супругов сам кому-то рассказывал об этой схеме», — отметил эксперт.

Регистрация и резиновые квартиры

На данный момент на территории России около 1,7 млн трудовых мигрантов, до пандемии было их было порядка 2,3 млн, сообщил председатель Комиссии по вопросам миграции Совета национальностей правительства Москвы Юрий Московский.

«Зачастую мигрантов обманывают с подделкой документов — регистрацией. А вот резиновые квартиры (квартиры, в которых зарегистрировано большое число мигрантов. — «Газета.Ru») сегодня — не особо массовое явление. В последнее время очень много регистрируют в гостиницах или хостелах, то есть человек там зарегистрирован, но по факту его там нет», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Резиновые квартиры исчезают, потому что в 2018 году поменялся закон, и в отношении их собственников стали возбуждать уголовные дела, добавил Вадим Коженов. Виновным, по его словам, дают в основном условные сроки, но «явление схлопнулось как бизнес».

«За последние пять лет более полумиллиона мигрантов были пойманы с фальшивой регистрацией. При этом сегодня 1,1 млн человек находятся в списках запрета на въезд в Россию — треть из них за поддельные регистрации», — отметил президент Федерации мигрантов.

При этом дела по статье 327 УК РФ «Подделка документов» возбуждают редко, нарушителей обычно просто депортируют, пояснил он.

«То есть в МВД по-человечески относятся к этой проблеме. Левая регистрация стоит очень по-разному, в среднем от 1 до 3 тыс. рублей», — подытожил эксперт.

По мнению Вячеслава Поставнина, 60-80% всего миграционного учета — фикция, то есть регистрация была куплена.

«Но в этом случае в основном наживаются не граждане, а люди, которые занимаются регистрацией — полицейские. Взяли деньги, договорились, затем покупателю поставили отметку в миграционном учете, а потом эти данные должны попасть в базу. И тут есть несколько сценариев развития событий. Первый вариант — информацию вообще не вносят в базу данных, второй — вносят в базу, а через некоторое время убирают оттуда. Годовая стоимость [пребывания в базе] может доходить до 10 тыс. рублей», — рассказал экс-замглавы ФМС.

Снимаю комнату в квартире мужа, чтобы не заподозрили

42-летняя уроженка Киргизии Айгуль приехала в Москву в 2018 году. Два года она официально работала и жила в России в статусе трудового мигранта, а затем решила выйти замуж за россиянина, чтобы получить гражданство и не возвращаться на родину.

«Я дала объявление в одной из групп в соцсетях, и откликнулся мужчина. Мы договорились, что я плачу ему около 85 тыс. рублей, и он женится на мне, а также впоследствии сдает комнату в своей квартире, чтобы никто ничего не заподозрил», — рассказала она «Газете.Ru».

Летом 2020 года они поженились, женщина получила РВП, супруг прописал ее в своей квартире, чтобы ей было легче заниматься получением документов.

«Вот мы до сих пор живем, деньги за брак я ему отдала и снимаю комнату за 10 тыс. рублей в месяц. Сейчас у меня уже идет процедура получения официального гражданства. После этого мы спустя несколько месяцев разведемся», — уточнила она.

18-летней гражданке Казахстана Марии повезло меньше: летом 2021 года ее обманули на 4 тыс. рублей при попытке получить отметку о миграционном учете.

«Я приехала в Рязань, чтобы поступить в вуз. Хотела, чтобы меня временно зарегистрировали в общежитии, но мне отказали. В итоге я обратилась в МВД, чтобы мне помогли и поставили отметку без факта регистрации где-либо. Так тоже оказалось нельзя, и я обратилась за помощью к знакомым семьи», — вспоминает она.

За денежное вознаграждение приятель родителей временно прописал Марию у себя — как оказалось позднее, девушка была 12-й по счету иностранкой, зарегистрированной в этой квартире.

«В итоге в МВД мне отметку не поставили, аннулировали мою регистрацию и, скажем так, поставили галочку, потому что потом проверяли досконально тот адрес, где меня прописали. Тот парень просто исчез. Выяснилось, что он работал по доверенности на квартиру», — поделилась она.

Рынок мошенничества исчерпает себя

По мнению Вадима Коженова, понятие временной регистрации должно быть полностью упразднено.

«Нельзя выделить отдельные категории мигрантов, которые попадаются на такие мошенничества. Плюс-минус все одинаково по приезжим из каждой страны. Следует вообще убрать требование о регистрации по месту пребывания, и тогда мошенникам нечего будет предлагать», — заявил он.

Юрий Московский, в свою очередь, отметил, что на мигрантах в основном наживаются их работодатели — платят копейки или, вовсе, обманывают и не выдают зарплату. Все остальные, по его словам, «капля в море на фоне общей ситуации».

«Документы вносятся в базы данных, и смысла покупать их с рук нет, сегодня приезжие понимают это. Они стали более опытны в этих вопросах — ведь массовая миграция началась около 20 лет назад. Со временем это рынок исчерпает себя полностью», — заключил он.

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