Российская делегация может принять участие в сессии ПАСЕ дистанционно

Российскую делегацию на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге ограничили в передвижениях. В Совфеде заявили, что это связано с вакцинацией «Спутником V» и «красном» коде России, однако позднее пояснили, что о полном запрете на перемещения речи не идет. По неподтвержденной информации, российская сторона в конечном счете приняла решение работать на мероприятиях дистанционно.

Российская делегация на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая откроется 27 сентября, не сможет в свободном режиме передвигаться по Страсбургу, где будет проходить мероприятие. Об этом уведомил член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи», — заявил сенатор на Международном конгрессе по медицинскому оздоровительному туризму.

По всей видимости, ограничение на свободное перемещение делегации из России связано с вакцинами, предположил Круглый. В РФ зарегистрированы только отечественные препараты, но ни один из них, включая самую массовую вакцину в стране «Спутник V», не сертифицирован Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) и Евросоюзом.

Круглов пояснил, что в «красную зону» также входят Украина и Турция (на самом деле, судя по информации с сайта Министерства иностранных дел Франции, «красный» код имеют Турция и Россия, а Украина — «зеленый» — «Газета.Ru»), тем не менее делегациям этих стран было разрешено перемещаться без каких-либо ограничений. Например, турецкая миссия привита Pfizer. На Украине тоже проходит вакцинация по большей части теми препаратами, что разрешены в ЕС.

«Как-то это все выглядит не очень», — сказал Круглый во время Международного конгресса по медицинскому оздоровительному туризму, добавив, что замедление сертификации «Спутника V» в Европе является «дискриминационным моментом».

Вместе с этим в парламенте сообщили РИА «Новости», что российская миссия будет принимать участие в сессии ПАСЕ в дистанционном формате. В этот раз мероприятия в рамках сессия предполагают гибридный формат.

ТАСС же в Совфеде подчеркнули, что решение о формате участия сенаторской части российской делегации в сессии окончательно еще не принято. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, который возглавляет вышеуказанную часть российской миссии в Страсбурге, пояснил, что это будет известно после получения полных уточнений относительно условий, которые Франция как принимающая сторона создаст для работы делегации.

«Речь идет не о запрете [на перемещение]. Во Франции есть режим допуска неграждан Евросоюза, который распространяется, естественно, на Россию», — сказал парламентарий агентству, комментируя заявление члена делегации Круглого.

В любом случае, как объяснил Кисляк, Россия примет участие в сессии. «Если не лично, то в дистанционном формате точно», — заверил он.

Официально решение России относительно формата своего участия еще не объявлено, однако ТАСС из источника в российском парламенте удалось узнать, что члены российской делегации будут работать все-таки в режиме видеоконференции. Эта мера принималась в том числе из-за коронавирусных ограничений, действующих во Франции.

Также известно, что в состав российской делегации в Страсбурге войдут в том числе депутаты Госдумы седьмого созыва (которые переходят в восьмой созыв), поскольку их полномочия заканчиваются в день первого пленарного заседания следующего созыва. Они, как до этого заявлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой, подключаться к сессии в режиме онлайн.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обозначила, что задачей сенаторов на сессии будет продвижение позиции России на международной арене.

«Наша цель остается неизменной — продвигать и отстаивать интересы нашей страны, принципы верховенства международного права, равноправия и взаимного уважения в международных делах», — подчеркнула она.