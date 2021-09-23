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Общество

«Уже начали производство вакцины». «КовиВак» станет более доступным для россиян

Центр Чумакова модернизировал производство для масштабного выпуска «КовиВака»

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Разработчик «КовиВака» опроверг сообщения о приостановке выпуска вакцины от COVID-19 на несколько месяцев — на самом деле в центре, где производится сырье для препарата, проводилась модернизация для расширения производства. Ожидается, что новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В центре, где производится сырье для вакцины от коронавируса «КовиВак», проводилась модернизация для расширения производства. Соответствующие пояснения опубликовали 23 сентября на сайте Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

«В сети распространяется ложная информация о приостановке выпуска вакцины «КовиВак». На самом деле в центре, где производится сырье для препарата, проводилась модернизация для расширения производства», — отмечается в сообщении.

О том, что выпуск «КовиВака» якобы приостановлен на несколько месяцев, в четверг написала газета «Коммерсантъ».

По данным издания, вакцина не поступает в гражданский оборот с конца августа, а партнеру центра — «Нанолеку» Владимира Христенко — пришлось отложить ее массовое производство до конца осени. До 95% потребностей в вакцинации в России будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт», полагают эксперты.

Как подсчитал «Ъ», с момента регистрации «КовиВака» в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз. Разработчик препарата с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тыс. доз в месяц, следует из реестра Росздравнадзора.

В четверг ситуацию прокомментировал гендиректор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов: «Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время

«КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан».

По данным центра, всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз препарата и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину «КовиВак». В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные), отмечает ТАСС.

Школьников отправляют на удаленку

В связи с эпидемиологической ситуацией в некоторых регионах школьников перевели на дистанционное обучение, сообщают, в свою очередь, «Известия». Из-за возобновления учебы и наступления осени в стране фиксируется подъем заболеваемости COVID-19.

Так, с 22 сентября на удаленку были переведены школьники Оренбурга, помимо младших классов и выпускников. На дистанционный формат обучения перешли и все школы Балаковского района Саратовской области, передает ИА «ЖКХ-64».

В Башкирии на две недели были отправлены по домам 23,5 тыс. учеников средних классов, в Курганской области — ученики почти 100 школ и воспитанники 23 детсадов. В Якутии онлайн-обучение ввели в 118 школах, в Екатеринбурге — 111 классов. В Абакане в Хакасии на карантине находятся 25 классов, в Тюменской области — 8 классов, в Ижевске — 15.

Ухудшение эпидобстановки эксперты также связывают с темпами вакцинации. «У нас они недостаточно высокие. В нашей стране большое число людей, не болевших и не вакцинировавшихся», — отметил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

На этом фоне в России снова говорят о необходимости ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для взрослых и детей — такую идею высказал главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов. По его оценкам, «есть периоды, когда от добровольной вакцинации нужно отказаться», пишет Lenta.ru.

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