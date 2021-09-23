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Общество

Обломки нашли, выживших не обнаружили. Что известно о крушении Ан-26

ТАСС: члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли

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Потерпевший крушение в Хабаровском крае Ан-26 найден. Обломки самолета удалось обнаружить в верховьях сопки в районе поселка Корфовский, спасательная группа пока не может туда добраться из-за большой облачности и особенностей труднодоступной местности. По предварительным данным, экипажу Ан-26 спастись не удалось.

Обломки пропавшего накануне самолета-лаборатории Ан-26 найдены после возобновления поисковой операции — на ночь она прекращалась из-за плохой видимости. Их обнаружили около 12.00 (по местному времени) в районе горнолыжной базы «Спартак» в Хабаровском крае. Сейчас спасательная группа изучает возможности добраться до места крушения.

«Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Вертолет Ми-8 планирует совершить посадку», — рассказал РИА «Новости» информированный источник.

В дирекции Большехехцирского заповедника также подтвердили агентству, что Ан-26 предположительно находится на вершине хребта (подножье горы Хребтова, ее высота составляет свыше 900 метров), расположенного в трех километрах от дороги поселка Корфовского. Сотрудники заповедника оказывают содействие поисковикам в ориентировании на местности.

Судьба шести членов экипажа — летчиков и технических специалистов — по-прежнему остается неизвестной. Однако ТАСС в экстренных службах пояснили, что, вероятнее всего, никто из находившихся на борту не смог выжить. По крайней мере, при облете местности выживших обнаружено не было.

По имеющейся информации, самолет потерпел крушение в труднодоступной местности — там высокие деревья и сильные порывы ветра (до 18 м/c), из-за чего борт со спасателями не может сесть в районе происшествия или произвести там десантирование своей группы. Всего в поисковых мероприятиях задействованы около 140 человек и 35 единиц техники.

«К месту падения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств», — подтвердили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Следственная группа также готовится к выезду на место происшествия, добавили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

Напомним, что 22 сентября Ан-26 выполнял технический полет, осуществляя проверку наземных средств связи и радиолокации. Примерно в 38 км от аэропорта Хабаровска воздушное судно пропало с радаров и перестало выходить на связь. В экстренных службах предполагают, что причиной ЧП с большой долей вероятности стали неблагоприятные погодные условия, также рассматривается версия с ошибкой пилотирования.

Известно, что о нештатных ситуациях экипаж Ан-26 в ходе полета не докладывал, также не был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.

По факту случившегося силами следственных органов Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В частности, следственные действия продолжаются в аэропорту Хабаровск (Новый), где базировался самолет. В ведомстве рассказали, что изъяли документацию по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования, а также отправили на химическую экспертизу образцы топлива. В рамках дела были опрошены авиатехники ЗАО «Летные проверки и системы» (борт принадлежит этой компании), которые осуществляли технический осмотр судна перед последним вылетом.

«Самолет Ан-26 находится в эксплуатации с 1979 года. Его назначенный ресурс составляет 40 лет, то есть он выработал 105% ресурса», — рассказал ТАСС источник в авиационных службах.

Свою проверку также проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сформирована специальная комиссия по расследованию инцидента.

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