Биоинформатик рассказал, что можно узнать о серийном убийце по крови и сперме

В МВД планируют применять искусственный интеллект, который будет составлять портрет серийного убийцы по оставленным им на месте биологическим следам. Как объяснил «Газете.Ru» биоинформатик Михаил Гельфанд, по крови или сперме можно выяснить цвет волос, кожи, глаз, а также пол. А вот рост или телосложение узнать сложно. Кроме того, стоить эта технология будет дорого.

Найдут по крови

МВД заказало исследование, которое поможет на основе искусственного интеллекта (ИИ) создать сервис для поимки серийных преступников. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, сумма контракта составила 8,8 млн рублей — проект должен быть реализован Центром генетики и репродуктивной медицины «Генетико» к 25 декабря 2021 года. Исследователям нужно будет определить, сможет ли ИИ выявлять фенотипические признаки человека (цвет кожи, глаз, волос, особенности телосложения и так далее) на основе анализа генетического материала, который оставил злоумышленник на месте преступления.

Точный фоторобот воссоздать невозможно

Определение особенностей человека по различным биологическим жидкостям, таким как кровь и сперма, используется уже давно, отметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям, биоинформатик Михаил Гельфанд.

«По разным биологическим жидкостям можно узнать определенную информацию о человеке. Например, по крови и сперме можно определить пол, цвет глаз, кожи. Есть признаки, которые в значительной степени определяются генетически.

Есть признаки, которые определяются по генам, но довольно неточно: рост. Насчет веса — можно определить только предрасположенность к ожирению. А есть признаки, которые нельзя определить. Например, если человеку в детстве оторвало руку, то мы этого не узнаем. По поводу осанки и походки — это тоже ерунда какая-то», — пояснил ученый

Исследования в этой области ведутся по всему миру, обратил внимание эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин.

«Впервые американцы попробовали их (исследования — «Газета.Ru») провести. Каждый генотип — индивидуален, и тысячелетиями каждый человек набирал в себя определенный набор генов. С учетом того, что в США было огромное пересечение национальностей и рас, — они отказались от этого в итоге», — рассказал он «Газете.Ru».

В России, продолжил криминалист, можно по биологическим материалам определить, принадлежит ли предполагаемый злоумышленник к славянской группе народов, мужчина это или женщина. А вот узнать точный возраст невозможно.

«В США от этого отказались в том числе из-за того, что это очень дорого — это лаборатории, оборудование. Кроме того, точный фоторобот можно воссоздать, только если из найденного биоматериала вырастет клон», — отметил криминалист.

По мнению Кирюхина, добиться результата в проработке систем ИИ можно было бы быстрее, если бы российские ученые сотрудничали с американскими коллегами и взяли бы за основу их модель определения серийных убийц. Однако начинать нужно с профилактики преступлений, а не разработок, считает эксперт.

«Легче предупредить преступление, чем потом искать подозреваемого. Легче выявить маньяка на ранних стадиях, чем дать ему возможность пройтись по всему городу. А исследовать улики криминалистика и так умеет, например, по следам определять рост и вес человека, для этого не нужно создавать искусственный интеллект», — подчеркнул Кирюхин.

Глава Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин положительно оценил инициативу МВД

«Если уже есть уникальные разработки в этой сфере, то в принципе на разработку можно потратить определенные деньги — пускай действуют. Это важная тема, поскольку в дальнейшем будет возможность не только искать преступников, но и анализировать останки жертв взрывов или массовых захоронений», — заключил он.

Цифровая трансформация МВД

В ноябре 2020 года МВД уже сообщало о планах использовать ИИ для поиска серийных убийц. Инициатива была предложена в рамках цифровой трансформации министерства — его реализация на тот момент оценивалась в 55 млрд рублей.

Тогда было заказано исследование применения технологии машинного обучения при анализе больших массивов уголовных и административных дел, судебных решений, оперативных сводок, аудиоматериалов и так далее — разработка продолжается до сих пор.

По задумке ИИ будет извлекать из большого массива данных информацию об имени, поле, возрасте, национальности, месте рождения и татуировках преступника, а также о географии совершения преступлений, орудиях убийств и передвижении злоумышленников. После этого будет устанавливаться связь между схожими преступлениями.