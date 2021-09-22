Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России

Главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России. При этом доминирующим в стране остается индийский штамм «дельта». Кроме того, в среду Минздрав в 12-й раз обновил рекомендации по лечению COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в России начала интенсивно расти, для снижения необходимо держать наготове все системы противоэпидемических мер. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает ТАСС.

«Мы… должны обеспечить готовность <…> всех систем… для того, чтобы, если заболеваемость будет расти — она уже растет сегодня, мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей», — сказала Попова.

По ее словам, за неделю рост заболеваемости COVID-19 начали фиксировать в еще 25 регионах. «Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой недели мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста. Сезонный рост, вторая декада сентября, как все острые респираторные вирусные инфекции, также и коронавирус дает рост», - цитирует главу Роспотребнадзора РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора также отметила, что данных о более тяжелом течении заболевания из-за индийского штамма «дельта» нет. Однако он является более контагиозным и быстрее распространяется. «Поэтому больший удельный вес популяции должен быть защищен с помощью вакцины», — добавила она.

Накануне глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что индийский штамм стал самым распространенным в России. Остальные генетические варианты коронавируса штамм «дельта» вытеснил за пару месяцев.

В конце августа помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов предупредил, что «дельта» вызывает более быстрое течение COVID-19, и летальность может быть выше, чем раньше.

По состоянию на 21 сентября в РФ выявили 19 179 новых случаев коронавируса. Выздоровело за сутки 15 437 человек. Умерло 812 пациентов. Всего с начала пандемии в России выявили 7,3 млн случаев заражения, выздоровели 6,5 млн россиян. Умерло от коронавируса и сопряженных с ним осложнений 200 тыс. человек.

Новые рекомендации

22 сентября Минздрав выпустил 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению больных COVID-19.

«В новой версии методрекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных», — говорится в заявлении ведомства.

Полностью обновлен раздел «Патогенетическое лечение». Во-первых, уточнены критерии и сроки назначения биологических препаратов генно-инженерного характера. Добавлена информация об их комбинациях.

Минздрав уточнил особенности назначения антикоагуляционных средств. Для пациентов с легким течением заболевания рекомендован препарат будесонид.

«Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб)», — значится в сообщении.

Полностью исключен из схемы лечения пациентов с факторами риска и легким течением COVID-19 препарат «Арбидол».

Более эффективными при лечении названы ремдесивир и иммуноглобулин человека. Добавлен также раздел «Антимикотическая терапия». В нем отражены особенности лечения инвазивного аспергиллеза и кандидоза у пациентов с коронавирусом.

В раздел о неотложных состояниях добавлены данные о «рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке». Кроме того, внесены в рекомендации сведения о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных женщин.

«Перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных», — сообщили ТАСС в пресс-службе российского Минздрава.

Простуда против ковида

19 сентября завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта и член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков заявил, что простудившийся человек не может заболеть COVID-19. Однако после выздоровления заражение коронавирусом возможно.

«Поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», — отметил ученый.

По его словам, когда человек болеет вирусом – не короной, то организм выделяет белок-интерферон, который защищает от вторичного заражения.

При этом даже обычная ОРВИ или грипп могут привести к самым тяжелым последствиям, если их неправильно лечить. В случае появления симптомов простуды лучше обратиться к врачу, чтобы он точно определил природу заболевания и назначил лечение.