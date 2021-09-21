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Общество

«В Чечне даже нет такого слова»

Кадыров пригласил президента США убедиться, что в Чечне нет геев

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РИА «Новости»/Reuters
Президент США Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН призвал защищать сексуальные меньшинства по всему миру, отдельно упомянув в этом контексте Камерун и Чечню. В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил американского лидера к себе в республику, чтобы тот убедился, что там «нет петухов и даже нет такого слова».

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил американскому президенту Джо Байдену, который с трибуны Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций заявил о необходимости защиты представителей секс-меньшинств по всему миру.

«Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства, Байден, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую республику.

Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чечне нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», — написал Кадыров в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение смайликами.

Такую реакцию Кадырова вызвали слова Байдена о правах сексуальных меньшинств, сказанные им во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун, или любая другая точка мира», — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, заявил, что «с точки зрения политической географии такое перечисление некорректно, ведь Камерун — отдельное государство, а Чечня — регион в составе России».

Сообщения о притеснении представителей сексуальных меньшинств в Чечне появляются с 2017 года регулярно. Human Rights Watch и другие организации сообщали о преследовании, избиении, удержании и даже убийствах представителей ЛГБТ в Аргуне, Грозном и других городах. Сам Рамзан Кадыров всегда отрицал не только преследования, но и вообще наличие геев в республике, утверждая, что «такие люди были бы убиты своими семьями».

Летом 2021 года огласку получила история Халимат Тарамовой. Сообщалось, что девушка была похищена из шелтера, организованного в Дагестане правозащитницей Светланой Анохиной, в конце июня 2021 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов из Чечни вернули ее в республику силой. Спустя несколько дней в эфире чеченского телевидения девушка заявила, что рада вернуться домой, и пожаловалась, что не помнит, как попала в соседний регион. Через некоторое время стало известно, что Тарамова опять пыталась сбежать из Чечни, но родственники обнаружили пропажу и обратились в полицию, после чего ее задержали на границе с Дагестаном.

Весной 2020 года сообщали о пропаже двух уроженцев Чечни, Салеха Магомадова и Исмаила Исаева, в Нижнем Новгороде. Ранее их уже задерживали в Чечне за то, что они состояли в Telegram-канале «Бесстыдные люди». По информации «Би-би-си», всего было задержано 27 человек, имеющих отношение к этому каналу. Сообщалось, что у Исаева в телефоне нашли картинки на ЛГБТ-тематику и его мать заплатила 300 тысяч рублей, чтобы его отпустили, после чего он уехал в Санкт-Петербург и жил у знакомых. Через некоторое время одна из российских общественных организаций, помогающих лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, перевезла молодых людей в Нижний Новгород, чтобы затем переправить за рубеж.

В феврале 2021 года стало известно, что они пропали. Позже выяснилось, что их увезли в Гудермес и обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) (ч. 2 ст. 208 УК) путем предоставления продуктов. По версии следствия, молодые люди передали одному из членов НВФ хлеб, сок, чай и шоколад. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Некоторые чеченские чиновники, включая командира отряда «Терек» Абузайда Висмурадова и экс-начальника аргунского управления МВД Чечни Аюба Катаева, находятся под санкциями ЕС по обвинениям в пытках и преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества.

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