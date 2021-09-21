Педагог Сыромятников объяснил, почему продолжил лекцию во время нападения на ПГНИУ

Во время нападения Тимура Бекмансурова на Пермский госуниверситет педагоги и сотрудники выводили студентов за территорию вуза. Многие решили забаррикадироваться в аудиториях. Но некоторые пары продолжались. По мере расследования и появления новых подробностей трагедии все больше вопросов возникает к организации охраны учебного заведения: студенты рассказывали, что пройти в кампус может фактически любой.

Невозмутимый учитель

Олег Сыромятников, преподаватель русского языка из Пермского государственного научного исследовательского университета, после начала стрельбы в кампусе и здании вуза фактически не отреагировал на происходящее за пределами аудитории. Первой об этом сообщила Baza.

После начала стрельбы на его пару забежала мама одной из студенток, рассказавшая, что на университет напали. Однако эти слова не произвели на Сыромятникова впечатления, он лишь попросил не мешать ему вести занятие. Студенты также пытались донести до учителя, что ситуация серьезная, и нужно забаррикадироваться в аудитории. Однако, как пишет Baza, педагог в ответ заявил, что баррикады не помогут, если студентов действительно захотят убить.

Уже после того, как все закончилось, и кто-то постучался в дверь лекционного зала, Сыромятников не отреагировал, а только стал вести лекцию шепотом. По словам студентов, ему звонил декан ПГНИУ и просил продолжать занятия. Прервать педагога смогли лишь бойцы ОМОНа, которые начали эвакуировать учащихся уже после нейтрализации Бекмансурова. Но даже после этого преподаватель оставался недоволен, что его лекцию сорвали.

Издание «Пермь онлайн» приводит аудиозапись, сделанную в аудитории во время стрельбы. Она частично подтверждает сообщение Baza. На записи слышно, что после звуков выстрелов и сирен Сыромятников согласился выключить свет в кабинете, заявил, что всех «террористов» перебили и попросил студентов продолжить писать конспект. Когда спустя почти 20 минут студенты вновь обратились к педагогу и зачитали рекомендацию вуза забаррикадировать двери, Сыромятников ответил: «Нет, ну давайте серьезно: это ведь учеба». На другой записи слышен разговор преподавателя по телефону, предположительно с деканом. «Продолжаем занятие. Слышали распоряжение декана?» — заявил педагог, положив трубку. Затем он делает замечание перешептывающимся студентам.

Сам Сыромятников в беседе с журналистами заявил, что считает свои действия во время нападения правильными. «Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом», — сообщил он.

По словам преподавателя, он не хотел допустить паники и отметил, что каждый должен заниматься своим делом. «Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию», — добавил педагог.

Другие забаррикадировались

Студент из другой группы рассказывал, что их преподаватель сразу после того, как началась стрельба, запер дверь аудитории и всех успокаивал. «Он нас закрыл, сказал успокоиться, и мы спокойно сидели все это время в безопасности. Ничего волнительного не было, все хорошо», — сообщил учащийся, находившийся в первом корпусе вуза.

Один из учащихся заявил, что спасал преподавателя, раненого Бекмансуровым на входе в кампус. «Я просто шел курил, смотрю — там выстрелы идут. Я сначала не знал, что это выстрелы. Преподаватель, не знаю, упал... Я взял его под руки и в машину отнес», — рассказал молодой человек.

По словам старшего преподавателя ПГНИУ Андрея Дуракова, его коллеги на кафедре закрывали двери и баррикадировались в кабинетах.

Вопросы к безопасности

Тем не менее, остаются вопросы к обеспечению безопасности вуза. Как сообщает «Рен-ТВ», контракт с ЧОПом, охранявшим ПГНИУ истек несколько месяцев назад. По другим данным, у охранной фирмы даже не было лицензии на свою деятельность.

Сами студенты университета рассказывали, что охрана вуза существовала номинально, а в кампус можно было пройти совершенно без препятствий. Выпускник ПГНИУ сообщил, что в 2007-2008 годах руководство огородило территорию учебного заведения забором, ввело пропускную систему и заставляло студентов покупать пластиковые пропуска. Однако эти меры, по словам экс-студента, просуществовали всего год, турникеты отключили, а охрана сначала находилась «в режиме вахтера», а затем и вовсе исчезла.

Учащийся сейчас в ПГНИУ молодой человек сообщил, что у кампуса два входа, на каждом из них сидит невооруженный охранник, но попасть на территорию университета может любой. Турникеты есть на входах в корпуса, через них пройти можно по пропуску. Но и при его отсутствии можно показать документ пожилому вахтеру, который запишет данные и пропустит.

Глава Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов объяснял, что сегодняшняя система безопасности образовательных учреждений выстроена так, что контракты на охраны разыгрываются по конкурсу. И побеждает, как правило, предложившая минимальную сумму фирма. Чтобы не допустить убытков такие организации нередко не соблюдают нормы и правила, экономят на сотрудниках.

«Возьмут, опять же, тех, кто предложит наименьшую цену. Обычно такие организации не соблюдают законы. От этого страдает и качество защиты детей в учебных учреждениях. Более того, в бюджетных организациях отдельной статьей охрана не финансируется», — пояснил эксперт.

Глава Миноборнауки Валерий Фальков после стрельбы в Перми призвал поменять сложившуюся ситуацию с охраной вузов. «Ужасная трагедия, произошедшая в пермском университете, ставит вопрос о необходимости дополнительных мер контроля безопасности в высших учебных заведениях России», — подчеркнул министр.

Что известно о трагедии

18-летний Тимур Бекмансуров зашел в кампус ПГНИУ 20 сентября около 11.30 по пермскому времени (9.30 мск), вооруженный турецким помповым дробовиком Huglu. При нем было более сотни патронов с картечью, стрелять он начал еще у входа на территорию вуза. Стреляя по пути, он проник в здание восьмого корпуса университета, прошел по переходу в шестой корпус, где его нейтрализовал сотрудник ДПС Константин Калинин. Сейчас Бекмансуров находится в критическом состоянии в одной из пермских больниц. Его прооперировали, у стрелка ранения ног, груди и печени, он остается без сознания.

Согласно официальным данным жертвами нападавшего стали шесть человек. Еще 28 пострадали: у 19 из них огнестрельные ранения, у других переломы и вывихи, полученные при прыжках из окон университета, психологические травмы. По сообщения регионального Минздрава, состояние нескольких раненых Бекмансуровым людей оценивается как тяжелое. Не до конца ясной остается ситуация с охранником вуза. Сначала сообщалось, что он был одним из первых, в кого стрелял студент — именно из-за этого «тревожная кнопка» сработала не сразу. В появившихся позже списках погибших значится только один мужчина — 19-летний студент второго курса Ярослав Арамелев, который не мог быть охранником.

По данным СМИ, Бекмансуров готовил нападение чуть ли не с 10 класса школы. Его одноклассники рассказывали, что Тимур в школе неоднократно называл людей «биомусором», заявлял о намерении всех поубивать, угрожал смертью педагогам за плохие оценки. Однако слова и предупреждения школьника не воспринимали всерьез.

В марте этого года после совершеннолетия нападавший подал документы на разрешение на владение огнестрельным оружием, а в мае уже стал законным обладателем дробовика стоимостью около 20 тыс. руб. Однокурсница Бекмансурова рассказывала, что тот всегда посещал занятия, был очень тихим и незаметным. По мнению девушки, стрелок и не хотел, чтобы на него обращали внимание.

21 сентября в Пермском крае объявлен траур. Во всех учебных заведениях региона отменили занятия, сам подвергнувшийся нападению вуз закрыли минимум на неделю. Сейчас там работают следователи и криминалисты. В Пермь вылетели федеральные министры, замгенпрокурора, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации от властей края и администрации университета.