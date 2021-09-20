Что известно о первокурснике, устроившем стрельбу в пермском университете

Устроивший стрельбу в пермском университете 18-летний Тимур Бекмансуров был тихим и незаметным: посещал все пары, но ни с кем не общался, заявила «Газете.Ru» его одногруппница. Как считает психиатр-профайлер Алексей Филатов, Бекмансуров страдает от психоза, обострившегося осенью.

«На него никто не обращал внимания»

В понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По данным СК, погибли шесть человек, еще 28 пострадали.

Бекмансуров учился на первом курсе юридического факультета. На парах он был тихим и незаметным, рассказала его однокурсница Карина.

«Я была в университете в это время. Услышав выстрелы, мы закрылись сразу. Мы с одного факультета и потока, он ходил на занятия всегда, но был очень тихим, его практически никто и не замечал. Он всегда сидел на задних рядах, ни с кем не общался. Да и не хотел, судя по всему. Он был незаметным, на него никто не обращал внимания.

Хотели собраться группой, и он единственный отказался. Странный: пришел, отсидел пару и ушел, ни с кем не контактировал», — сообщила она.

Несмотря на наличие в вузе охраны и турникетов, Бекмансурову удалось попасть в здание. По словам студентов, сотрудники охраны не отличаются профессиональностью.

«У нас везде сидят охранники, на входе в корпус внутри и также при всех известных входах на саму территорию. Как правило, это люди старше 30 лет, худые. Они сидят в телефоне, не обходят территорию и докапываются лишь до масок. Оружия при них я никогда не видел. В лучшем универе Перми не имеется нормальной охраны с оружием или кадров, которые могли бы достойно реагировать. В течение 20 минут минимум 15 охранников ничего не смогли сделать одному психу!», — выразил возмущение в беседе с «Газетой.Ru» студент ПГНИУ Даниил.

Одиночки в обществе

Известно, что Бекмансуров получил оружие законно — он прошел все государственные процедуры. В том числе и психиатра, однако справку ему удалось получить не сразу — пришлось пройти дополнительное тестирование.

«Насколько известно, при получении справки на оружие у врача-психиатра появилось определенное подозрение — выдавать ему разрешение или нет. Ему предложили пройти классический тест на тип личности. Этот метод применяют больше 50 лет, и научиться его проходить [с удовлетворительным для получения справки результатом] несложно», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» психиатр-профайлер Алексей Филатов.

Вероятнее всего, юноша страдал от эндогенного психоза, который обострился весной, когда он получал разрешение на оружие, а затем усугубился осенью, предположил специалист.

«Ситуация очень похожа на казанскую, просто развивалась дольше. Поменялось время года, весна и осень — это периоды обострения различных заболеваний. Как врач-психиатр могу сказать, что, скорее всего, его поведение укладывается в рамки психического нездоровья.

В частности, мания величия. Это один из симптомов различных эндогенных психозов. Если говорить о традиционном портрете таких людей, то это одиночки, они не находят себе места в обществе, дезадаптированы и не социализированы», — отметил эксперт.

По мнению психиатра, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем, следует проводить специальную подготовку учителей, в рамках которой они научились бы замечать таких «странных» учеников.

«Чтобы они имели понимание таких рисков. Если они на протяжении некоторого времени видят особенности, то, может, сообщить об этом психологу или психиатру, чтобы те с учеником пообщались, а затем передать информацию в органы — те уже отсмотрят цифровой след, изучат родственников и так далее», — пояснил Филатов.

Проблема сама не «рассосется»

Чтобы подобных трагедий не повторялось, следует оградить детей от деструктивного контента, заявила «Газете.Ru» директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Стрельба в Перми — результат того, что не было сделано ровным счетом ничего с момента казанской трагедии. Никаких существенных системных мер не было предпринято уполномоченными органами власти», — сказала она.

В социальных сетях гигантское количество информации о скулшутинге (движении школьных расстрелов), число подписчиков этих групп составляет около 1 млн подростков и неуклонно растет в этом году, добавила Мизулина.

«Это проблема социальная, и полагать, что она сама собой «рассосется», крайне наивно. Нужно системно работать с подростками и молодежью, в том числе развивая профилактическую и воспитательную составляющую», — заключила она.