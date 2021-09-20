Ученого Голубкина обвинили в передаче отчетов координатору HEXAFLY-INT

Специалиста по гиперзвуку, профессора МФТИ Валерия Голубкина арестовали в апреле. Обвиненный в госизмене ученый написал письмо из СИЗО, в котором рассказал, что следствие считает, что он передавал секретную информацию в рамках международного проекта по созданию сверхзвукового пассажирского лайнера. Голубкин настаивает на своей невиновности и отмечает, что все передаваемые им данные были открытыми, а сам он никак не связан с гостайной.

Научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского, профессор МФТИ Валерий Голубкин, которого в апреле этого года обвинили в госизмене, сообщил некоторые подробности своего уголовного дела. Цитаты его письма из СИЗО «Лефортово» приводит РБК.

Как рассказал профессор, уголовное дело завели «в связи с участием в исследованиях по международному научному проекту по разработке концепции высокоскоростного пассажирского самолета». Речь идет о проекте HEXAFLY-INT (High-speed Experimental Fly Vehicles) — экспериментальном гражданском лайнере.

Изыскания по этому проекту начались в 2014 и закончились в 2019 году, в них участвовали ученые из восьми стран, в том числе из России. Курировало проект Европейское космическое агентство (ESA). Целью HEXAFLY-INT должен был стать самолет, способный долетать из Брюсселя до Токио за два часа, его крейсерская скорость заявлялась в 5000-6000 км/ч.

Голубкин пишет, что участвовал в проекте по открытой программе, согласованной с Минпромторгом. Из-за того, что все результаты работы в рамках HEXAFLY-INT изначально были общедоступными, ученый не согласился с предъявленными обвинениями. «Состава преступления в моих действиях не было, поэтому я отклонил предложение следователя признать себя виновным», — отмечает физик. Он отдельно подчеркнул, что не испытывал давления со стороны следователя после ареста, однако тот дал понять ученому, что признательные показания облегчили бы работу по делу.

На сайте Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского есть статьи об экспериментах в рамках HEXAFLY-INT за авторством Голубкина и его непосредственного руководителя Анатолия Губанова. Последнего ФСБ задержала в начале декабря 2020 года, его также обвинили в госизмене. Голубкин в письме говорит, что единственным доказательством его вины служат именно показания Губанова, который заключил сделку со следствием. «После ареста Губанова мой арест был только делом времени — я это понимал, так как во время обыска меня предупредили, что я могу быть следующим», — пишет ученый.

Адвокат Голубкина Иван Павлов в Telegram-канале сообщил, что Голубкин в ноябре 2018 года передал отчеты о работе по проекту сверхзвукового лайнера координатору HEXAFLY-INT Йохану Стиланту из ESA.

Следствие считает сотрудника европейского агентства «контактом» россиянина. Стилант — инженер ESA, специалист по аэро- и гидродинамике, сам он родом из Бельгии и также является профессором кафедры машиностроения Католического университета Лёвена. Стилант имеет множество публикаций в научных изданий с довольно высоким уровнем цитирования (25 по индексу Хирша), его статьи издавались и в России, в том числе в соавторстве с Голубкиным и другими сотрудниками ЦАГИ.

Голубкин в письме указывает, что передавал информацию Стиланту по распоряжению своего руководителя. В ней были только отчеты об исследованиях в рамках HEXAFLY-INT, а сам россиянин не имел доступа к гостайне в рамках своей работы. Физик заявляет, что головные дела против ученых — «современный тренд», который не только оскорбляет человеческое достоинство, но и представляет реальную угрозу для безопасности страны. Обвиняемый в госизмене отмечает, что такие уголовные процессы фактически обезглавливают отечественную науку, приводят к «утечке мозгов» за границу, отказам научных сотрудников работать в рамках международного сотрудничества.

Павлов еще в августе писал, что арест Голубкина связан с его участием в HEXAFLY-INT. В последнем сообщении адвокат уточнил, что в материалах следствия, доступных защиты, упоминается некое заключение специалистов из Роскосмоса, Государственного ракетного центра им. академика Макеева и Военно-космической академии им. Можайского от лета 2020 года (то есть, до задержания Губанова и Голубкина). Эксперты должны были дать оценку, содержат ли представленные им материалы гостайну. Самого заключения адвокаты не видели.