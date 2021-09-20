Верховный суд подтвердил запрет на содержание сельхозживотных на садовых участках

Верховный суд подтвердил, что в России запрещается содержать сельскохозяйственных животных на приусадебных участках, если они не относятся к личному подсобному хозяйству. Такое постановление было вынесено по итогам рассмотрения жалобы жительницы Волгограда, оспаривавшей решение об административном правонарушении за разведение домашних птиц (кур) на даче.

Штраф за курятник

Верховный суд России постановил, что разведение сельскохозяйственных животных, включая кур, на территории садовых участков запрещено. Эти земли предназначены для отдыха и (или) выращивания сельскохозяйственных культур для личных нужд граждан. Разводить животных же разрешается лишь в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству.

В случае выявления нарушений на владельца такого участка накладывается штраф в соответствии с КоАП РФ. Его сумма составляет от 0,5-1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, то в отношении нарушителя назначается взыскание в размере 10-20 тыс. рублей.

Постановление ВС было вынесено по итогам рассмотрения дела о нецелевом использовании садовых территорий жительницы Волгограда. Несколько лет назад сотрудники Государственной инспекции Волгоградской области по использованию и охране земель оштрафовали ее на 10 тыс. рублей (причиной к возбуждению административного дела стало обращение собственника соседнего участка в органы) за нахождение на ее земле курятника. В итоге гражданка дошла до Верховного суда, который подтвердил правомерность штрафа: разводить сельскохозяйственную живность на садовых территориях — административное правонарушение, для этих целей лицу необходимо приобретать специальные земли.

Где можно разводить животных

В России существуют виды разрешенного использования земельных участков, один из них — для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). На таких территориях разрешено производство сельскохозяйственной продукции и содержание сельскохозяйственных животных, а также возведение жилого дома, гаража и прочих вспомогательных сооружений. Соответственно, если на дачном участке, который не зарегистрирован конкретно для этих целей, гражданин будет разводить питомник или ферму, то по закону это является поводом для реагирования.

Участок оштрафованной волгоградки находится в составе садового некоммерческого товарищества (СНТ) и относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, однако вид разрешенного использования у него — для садоводства, максимум там можно разводить пчел, но только с одобрения соседей. То есть, поскольку гражданка содержала там небольшое количество домашних птиц (около 10 штук), суд постановил, что она использует территорию не по назначению.

В своей жалобе, подписанной многочисленными жителями СНТ, женщина указывала, что является пенсионером и проживает вместе с дочерью-инвалидом, ее супруг также пенсионер и имеет нарушения органов слуха, и содержание домашней птицы для ее семьи — важное материальное подспорье. Тем не менее жалоба не была удовлетворена.

Инцидент вызвал бурную реакцию дачников. Возле офиса областного союза садоводов и огородников в Волгограде прошли пикеты. Граждане, которые также пострадали от этого правила, отмечали, что правила СНТ разрешают разводить птиц и кроликов (не более 20 голов каждого вида) при соблюдении санитарно-ветеринарных норм. В судах же настаивают, что приоритет имеют федеральные законы, а не уставы СНТ.

Вопрос остается сложным для регулирования с местными жителями. В декабре 2018-го Волгоградская гордума приняла норму, согласно которой разводить крылатых и мохнатых на дачах в городской черте запрещено, что подтвердило Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

«Люди путают понятия садового участка и участка для ведения личного подсобного хозяйства, где как раз можно заниматься выращиванием сельхозпродукции и животноводством», — пояснял начальник отдела земельного надзора областного управления Росреестра Вячеслав Грацкий.

Мнение эксперта

Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» и главный редактор газеты «6 соток» Андрей Туманов в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что, по сути, никаких новых законов и постановлений о запрете на разведение скота на дачных участках нет.

По его словам, в садовых товариществах еще при советской власти нельзя было разводить домашних птиц. Своим сегодняшним постановлением Верховный суд подтвердил существующее законодательство.

«Во всех законах, во всех уставах написано, что садовое товарищество исключительно для садоводства, запрещается животноводство, птицеводство. Кто кому сейчас запретил? Это вброс, фейки, а журналисты, не разобравшись, пишут, что караул, запретили. Это, как правило, делают юристы, адвокаты, чтобы раскрутиться, чтобы пресса про них писала. Они выдумывают ерунду и вбрасывают. Этого нельзя было никогда делать. Все суды дали отказ, Верховный суд дал отказ. Он не запрещал, он просто констатировал соответствие закону», — сказал Туманов.

Кроме прочего, Туманов отметил, что штрафы за разведение кур — единичные случаи. В то же время, согласно закону, это обоснованная мера.

«Понимаете, шесть соток! Какие там куры?! Тем более дачное товарищество — это зона вне правового поля, поэтому там и никто не будет против, никто не будет подавать в суд, там прекрасно разводят кур. Если кто-то начинает права качать, то обращаются в суд. Естественно, суд идет по закону. Нужно дружить с соседями, но и не устраивать птицеферму. Это так называемая юридическая казуистика в рекламных целях», — отметил специалист.