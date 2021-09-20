Стрелявший в пермском вузе оказал сопротивление силовикам при задержании и был ранен

10:25

В результате стрельбы в университете пострадали более десяти человек. Об этом информирует Минздрав.

«У нас сейчас работает там девять бригад скорой помощи. Они продолжают выдвигаться. Ранения разные, потому что ребята выпрыгивали из окон тоже. То есть не все ранены этим человеком. [По погибшим] информация уточняется», — добавили в ведомстве.