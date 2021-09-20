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Общество

Стрельба в пермском университете, есть жертвы. Онлайн

Стрелявший в пермском вузе оказал сопротивление силовикам при задержании и был ранен

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Мужчина открыл стрельбу в Пермском государственном университете. По информации СК, в результате инцидента погибли пять человек, еще шесть пострадали. В самом вузе уточнили, что стрелок был ликвидирован. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.
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10:55

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который находится на месте происшествия, подтвердил ТАСС информацию и ликвидации нападавшего. Сейчас проверяются данные о возможных сообщниках стрелка.

10:54

Нападавший, по предварительным данным, был ранен сотрудником наряда ДПС, первым приехавшим на место. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

10:51

По сообщениям РИА «Новости», вместе с министром Фальковым в Пермь экстренно направляется глава Минздрава Михаил Мурашко.

10:49

Следственный комитет информирует, что стрелок при задержании оказал правоохранителям сопротивление и был тяжело ранен.

10:47

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков срочно вылетает в Пермь по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

10:45

Минздрав региона добавляет сведения по пострадавшим. По сведениям ведомства, пострадали не шесть, а 14 человек.

10:38

СК заявляет о пяти погибших и шести пострадавших при стрельбе в ПГНИУ.

10:38

Источник «Интерфакса» уточняет, что человек, открывший стрельбу, был ликвидирован «в перестрелке ответным огнем».

10:36

ПГНИУ информирует о создании оперативного штаба, нападавший, по последней информации вуза, ликвидирован.

10:35

СК установил личность стрелка. Им оказался студент пермского вуза.

10:31

По предварительной информации МВД, есть погибшие и раненые. Их количество ведомство не уточняет.

10:30

Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в университете.

10:25

В результате стрельбы в университете пострадали более десяти человек. Об этом информирует Минздрав.

«У нас сейчас работает там девять бригад скорой помощи. Они продолжают выдвигаться. Ранения разные, потому что ребята выпрыгивали из окон тоже. То есть не все ранены этим человеком. [По погибшим] информация уточняется», — добавили в ведомстве.

10:23

ПГНИУ на своей странице «ВКонтакте» и МВД подтверждают, что стрелявшего задержали. Занятия в вузе отменены.

10:20

РБК со ссылкой на собственный источник информирует, что совершивший нападение молодой человек обезврежен, при себе у него было огнестрельное оружие.

10:17

По данным пермского университета, в результате стрельбы ранены по меньшей мере четыре человека.

10:15

В пресс-службе вуза уточняют, что нападавший вооружен травматическим оружием, пишет ТАСС.

«Около 11:00 (09:00 мск) неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице», — сказано в сообщении.

10:10

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтверждает факт нападения.

«Неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна», — сказал собеседник агентства, добавивший, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

10:05

Пермский университет в своем Telegram-канале рекомендует находящимся в здании закрыться в кабинетах, а направляющимся в учебное заведение не приезжать.

10.00

Российские СМИ сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ), ее открыл неизвестный. По имеющейся на этот момент информации, люди экстренно покидают здание.

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