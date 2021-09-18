Россиян призвали отказаться от датских товаров из-за убийства 1500 дельфинов

На Фарерских островах в ходе традиционной охоты гриндадрап было убито рекордное количество дельфинов — около 1500 особей. Это вызвало шквал критики в адрес правительства страны со стороны зоозащитных организаций, включая российский Фонд защиты китов. Власти Фарер в ответ на это обещают пересмотреть правила охоты.

Традиция

В прошлое воскресенье на Фарерских островах порядка 1500 белобоких дельфинов были убиты в рамках местной охотничьей многовековой традиции, известной как гриндадрап. Морские обитатели были вытеснены лодками и водными мотоциклами в самый большой фьорд в Северной Атлантике, где на пляже Скалаботнур на острове Эстурой их зарезали охотники.

Природоохранная организация Sea Shepherd называет произошедшее крупнейшей разовой охотой дельфинов или пилотных китов (гринд) в истории датского автономного региона. Не исключено, что разовая бойня китообразных стала самой масштабной из тех, что когда-либо были зафиксированы в мире.

Причем предыдущий рекорд на острове был установлен в 1940-м, когда охотники уничтожили 1300 особей дельфинов-гринд. С тех пор, несмотря на критику со стороны организаций по защите животных (они считают ритуал жестоким и бессмысленным), традиция не отменялась и официально регулируется местными властями, которые называют ее важной составляющей культурной самобытности и экономики.

Обычно добычу — мясо гринд — делят между собой сами охотники и местные жители. Однако зачастую удается получить слишком много тушек, и, чтобы их не выкидывать, мясо для употребления предлагается другим регионам. В этот раз мясо пришлось выкинуть, поскольку его оказалось слишком много.

Убийство 1500 гринд вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку в среднем, как заявляют в правительстве Фарерских островов, ежегодно они истребляют 600 лоцманских китов. Белых дельфинов вылавливают в меньшем количестве, по несколько десятков особей каждый год. Шокировало произошедшее в воскресенье даже местных жителей и тех, кто причастен к охоте, хотя вылов был одобрен властями и, по сути, не является нарушением каких-либо законов.

«Это была большая ошибка. Кто-то должен был это предположить. Большинство людей в шоке от случившегося», — констатировал председатель Ассоциации китобоев Фарерских островов Олавур Сюрдарберг в интервью «Би-би-си».

Датский депутат от Фарерских островов Сюрдур Скаале, побывавший на месте резни, сообщил, что люди были в ярости. Вместе с тем он подчеркнул, что правильно проведенная охота «гуманна» — кит умирает меньше чем за секунду, после чего ему перерезают шею. Не исключено, что в этот раз не все охотники были опытными.

«С точки зрения защиты животных, это хороший способ умертвить мясо — гораздо лучше, чем держать в тюрьме коров и свиней», — считает специалист.

Мировая реакция

Гриндадрап, хотя и полностью легален, но с каждым годом пользуется все меньшей популярностью среди граждан Фарерских островов. Согласно последнему опросу, 50% респондентов считают, что охоту стоит прекратить. Одновременно с этим прошедшая бойня китообразных вызвала серьезную негативную реакцию в мире.

Российский Фонд защиты китов охарактеризовал случившееся как «крупнейший и циничный геноцид» морских млекопитающих в современной истории.

«Мы считаем этому надо положить конец, и прямо сейчас. Королевство Дания, в которое входят Фарерские острова, Фарерский парламент, датские и фарерские компании должны почувствовать, что продолжать убивать разумных существ, нарушать баланс жизни в мировом океане — нельзя!» — считают в организации.

В связи с этим Фонд призывает граждан России и жителей других стран отказаться от приобретения товаров, произведенных датскими компаниями, и от поездок в Данию и на Фарерские острова.

«Мы можем обойтись без датского пива и фарерского лосося, круизов в Данию и на Фареры», — говорится в официальном заявлении.

Международная организация по защите окружающей среды Blue Planet Society также осудила массовые убийства китов на Фарерских островах. Активисты призывают Евросоюз и датские власти запретить такую охоту.

«Современной, богатой стране абсолютно нет оправдания в XXI веке после такой архаичной и варварской жестокости по отношению к животным», — сказано в сообщении.

Sea Shepherd борется с уничтожением гринд еще с 1980-х. Благотворительный фонд узнал от бывшего председателя ассоциации Grindamannafelagio Ханс-Якоба Хермансена, что у многих участников охоты не было лицензии, которая требуется на Фарерских островах. Она включает специальное обучение — как быстро убивать китов и дельфинов.

Sea Shepherd написало письмо министру рыболовства Фарерских островов, где просит власти «поступить правильно и положить этому конец».

На фоне вспышки негативной реакции власти Фарерских островов заявляют о готовности обсуждать этот вопрос. Премьер-министр страны Бардур А Стейг Нильсен сообщил, что правительство даст оценку действующим правилам отлова атлантических дельфинов и тому, какую роль охота должна играть в обществе.