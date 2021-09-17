Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Станцию метро «Варшавская» украсят исторические панно и витражи 00:41
Операторов связи в России обяжут блокировать телефоны заключенных 00:27
Россельхознадзор нашел вирус в сербских фруктах 00:27
Роналду предложил помощь игроку, которого вводили в кому после нападения 00:24
На Каширском шоссе в Москве столкнулись восемь машин 00:24
Агент Гурцкая рассказал, как Каррера отреагировал на поражение «Спартака» от ЦСКА 00:11
ЕС потребовал разъяснений от США из-за потери Францией контракта на подлодки 00:00
Деменко: турнирное положение давило на ЦСКА и «Спартак» 20.09.2021, 23:45
Ученые выяснили причину диабета и ожирения 20.09.2021, 23:44
Французский политик сравнил Крым с Лазурным Берегом 20.09.2021, 23:40
Общество

Ковид начнут лечить газовой смесью

Создатели гелий-кислородной смеси рассчитывают на ее включение в ОМС в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Гердо/ТАСС
В России стартовали клинические исследования гелий-кислородной смеси. Разработчики рассказали «Газете.Ru», что уже в начале 2022 года рассчитывают получить временное регистрационное удостоверение по ускоренной процедуре для препаратов, помогающих в лечении коронавируса. Гелий-кислородная терапия облегчает дыхание при поражении легких, но дозировка должна быть рассчитана индивидуально, отмечают эксперты.

С ОМС и регистрацией

В России стартовали клинические исследования гелий-кислородной смеси «Геликс 30». Она помогает при остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС) — дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19. Испытания проходят в московском госпитале им. Н.Н. Бурденко и петербургской военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, они продлятся до конца года.

Терапия гелий-кислородными газовыми смесями в прошлом году попала во временные рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, но в формулировке «в настоящее время изучается эффективность», которая не позволяет использовать ее массово.

Гелий-кислородную смесь и аппарат для ее подогрева и подачи создали в компании «ИнертГаз Медикал» — это проект Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Уже в начале 2022 года разработчики рассчитывают получить временное регистрационное удостоверение по ускоренной процедуре, которую правительство России разработало для препаратов, помогающих в борьбе с коронавирусом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НТИ.

«После регистрации гелий-кислородных смесей Минздравом они должны войти в стандарты оказания медпомощи и в ОМС, чтобы пациенты могли получать их бесплатно.

Сейчас мы производим 40-50 аппаратов подачи гелий-кислородной смеси в месяц. За несколько месяцев производство можно расширить до 300-500 штук. Для нынешнего спроса объемов гелия пока достаточно. Но мы вместе с партнерами разрабатываем проект гелиевого медицинского производства, рассчитываем в 2022-2023 годах запустить три завода», — заявил директор по производству и развитию бизнеса «ИнертГаз Медикал» Сергей Потапов.

Пока кислородно-гелиевая терапия (КГТ) при лечении COVID-19 применяется лишь в отдельных клиниках, в том числе в госпитале им. А.А. Вишневского, отметил он.

«Лечение ковидной пневмонии подогретой гелий-кислородной смесью позволяет свести к минимуму риск попадания на ИВЛ, вдвое сокращает время пребывания в реанимации. Методика также дает серьезный эффект в борьбе с постковидным синдромом в тяжелых случаях — когда поражение легких достигало или превышало 80% (КТ-4). Прошедшим гелий-кислородную реабилитацию пациентам в течение недели-двух удается «слезть» с кислородного концентратора», — рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.

Гелий-кислородные смеси применяются и в других странах мира, но только в России их эффективность увеличили с помощью подогрева. Впервые аппарат для кислородно-гелиевых дыхательных смесей («Ингалит») был разработан еще в конце 1990-х годов.

Вопрос массовости и унификации

У гелий-кислородной терапии, как и у любой другой, есть свои плюсы и минусы, отметил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Оборудование для ее применения сейчас не на массовом потоке производства, есть определенные нюансы с точки зрения технологии – не все знакомы с гелием. Но его физические свойства, действительно, помогают при лечении.

Гелий по сравнению с кислородом имеет низкую плотность, и благодаря этому смесью легко дышать, уменьшается одышка. Однако, к большому сожалению, больших исследований об эффективности гелиокса (смеси гелия и кислорода – прим. ред.) при COVID-19 не опубликовано. Есть только пилотные исследования, их результаты обнадеживают, но нужно их продолжать», — сказал он «Газете.Ru».

Кандидат медицинских наук, пульмонолог Иван Тарасенко также подчеркнул, что не хватает «проспективного рандомизированного исследования на большой группе» по этому методу лечения.

«Но доказана безопасность, доказана эффективность гелиокса. Многие называют его «сухой вакциной». Обычно используется нагретая гелий-кислородная смесь, которая не только улучшает доставку кислорода с помощью гелия, но и убивает сам вирус – есть такие наблюдения», — пояснил он.

Однако специалиста смущает «стандартизация» оборудования для подачи смеси.

«Девайсы, которые сейчас есть на рынке, не позволяют регулировать дозирование гелиокса. Есть мнение, что не во всех случаях на стандартном унифицированном режиме человек одинаково будет реагировать на терапию, что схемы подачи должны быть разными и регулироваться исходя из параметров организма пациента», — рассказал он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Американцы нанесли авиаудар по одному из лидеров «Аль-Каиды*» в Сирии
России пропишут безуглеродную диету
Мишустин: надо готовиться к сокращению использования нефти и газа в экономике
«Одиночка, который не нашел себе места в обществе»
Что известно о первокурснике, устроившем стрельбу в пермском университете
Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму в Крыму
Поставки газа по «Силе Сибири» приостановят 22 сентября
На Украине заявили о готовности решить газовый кризис в Европе
Один из педагогов пермского вуза отказался прервать лекцию во время стрельбы
Новости и материалы
Станцию метро «Варшавская» украсят исторические панно и витражи
Операторов связи в России обяжут блокировать телефоны заключенных
Россельхознадзор нашел вирус в сербских фруктах
Роналду предложил помощь игроку, которого вводили в кому после нападения
На Каширском шоссе в Москве столкнулись восемь машин
Агент Гурцкая рассказал, как Каррера отреагировал на поражение «Спартака» от ЦСКА
ЕС потребовал разъяснений от США из-за потери Францией контракта на подлодки
Деменко: турнирное положение давило на ЦСКА и «Спартак»
Ученые выяснили причину диабета и ожирения
Французский политик сравнил Крым с Лазурным Берегом
Деменко: Федуну пора принять решение по главному тренеру «Спартака»
Ветеран «Спартака» Ловчев призвал уволить тренера красно-белых Виторию
Ветеран ЦСКА: в дерби со «Спартаком» большего ждал от Дзагоева
В «Спартаке» рассказали о будущем Витории после поражения от ЦСКА
Бояринцев: о дерби ЦСКА — «Спартак» и вспомнить особо нечего
Пресс-служба ЦСКА посмеялась над Федуном
В Германии предостерегли Берлин от «безумного шага» по «Северному потоку-2»
Масалитин: «Спартак» и ЦСКА представляют собой жалкое зрелище
Все новости
Новые люди: кого выбрали россияне
Памфилова заявила, что в Госдуму проходят пять партий
«С-500 — это сплошная фантастика и конспирология»
Почему иностранные военные эксперты боятся ЗРК С-500 «Прометей»
Санкционные продукты не вернутся в Россию
Владимир Путин продлил продовольственные контрсанкции до конца 2022 года
«Поматросят и бросят». Президент Украины снова едет в США за поддержкой
Зеленский обсудит крымский вопрос на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
«Чебурашка попытается понять, что он за животное»
Режиссер рассказал сюжет игрового фильма про Чебурашку
«Пустует каждое восьмое помещение»: что происходит с коммерческой недвижимостью в Москве
Риелторы рассказали, когда на рынке стрит-ритейла Москвы ожидается оживление
Стрельба в пермском вузе. Первые кадры
«Напоминает «Черное зеркало»: можно ли ловить убийц до совершения преступления
Эксперты назвали минусы системы цифрового контроля за опасным поведением
«Мы — реалисты, а не оппозиция»: за счет чего «Новые люди» прошли в Госдуму
Лидер партии «Новые люди» назвал ее отличие от конкурентов
Мошенники и миллиардеры: кому покровительствует принц Чарльз
СМИ: принц Уэльский оказывал почести попечителям благотворительного фонда за деньги
«Mazda слишком уверенно ехала»: разбор завала в сочинском тоннеле
Эксперты рассказали о причинах крупной аварии в Краснодарском крае
Бизнес Huawei как искусство: почему культуре нужны меценаты, а меценатам – культура
Как коллаборации меняют к лучшему и бизнес, и культурные институции
«Зеленая» угроза: чего в России ждут от выборов в Германии
Преемник Меркель проиграл последние дебаты перед выборами в Бундестаг
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях