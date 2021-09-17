Создатели гелий-кислородной смеси рассчитывают на ее включение в ОМС в 2022 году

В России стартовали клинические исследования гелий-кислородной смеси. Разработчики рассказали «Газете.Ru», что уже в начале 2022 года рассчитывают получить временное регистрационное удостоверение по ускоренной процедуре для препаратов, помогающих в лечении коронавируса. Гелий-кислородная терапия облегчает дыхание при поражении легких, но дозировка должна быть рассчитана индивидуально, отмечают эксперты.

С ОМС и регистрацией

В России стартовали клинические исследования гелий-кислородной смеси «Геликс 30». Она помогает при остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС) — дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19. Испытания проходят в московском госпитале им. Н.Н. Бурденко и петербургской военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, они продлятся до конца года.

Терапия гелий-кислородными газовыми смесями в прошлом году попала во временные рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, но в формулировке «в настоящее время изучается эффективность», которая не позволяет использовать ее массово.

Гелий-кислородную смесь и аппарат для ее подогрева и подачи создали в компании «ИнертГаз Медикал» — это проект Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Уже в начале 2022 года разработчики рассчитывают получить временное регистрационное удостоверение по ускоренной процедуре, которую правительство России разработало для препаратов, помогающих в борьбе с коронавирусом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НТИ.

«После регистрации гелий-кислородных смесей Минздравом они должны войти в стандарты оказания медпомощи и в ОМС, чтобы пациенты могли получать их бесплатно.

Сейчас мы производим 40-50 аппаратов подачи гелий-кислородной смеси в месяц. За несколько месяцев производство можно расширить до 300-500 штук. Для нынешнего спроса объемов гелия пока достаточно. Но мы вместе с партнерами разрабатываем проект гелиевого медицинского производства, рассчитываем в 2022-2023 годах запустить три завода», — заявил директор по производству и развитию бизнеса «ИнертГаз Медикал» Сергей Потапов.

Пока кислородно-гелиевая терапия (КГТ) при лечении COVID-19 применяется лишь в отдельных клиниках, в том числе в госпитале им. А.А. Вишневского, отметил он.

«Лечение ковидной пневмонии подогретой гелий-кислородной смесью позволяет свести к минимуму риск попадания на ИВЛ, вдвое сокращает время пребывания в реанимации. Методика также дает серьезный эффект в борьбе с постковидным синдромом в тяжелых случаях — когда поражение легких достигало или превышало 80% (КТ-4). Прошедшим гелий-кислородную реабилитацию пациентам в течение недели-двух удается «слезть» с кислородного концентратора», — рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.

Гелий-кислородные смеси применяются и в других странах мира, но только в России их эффективность увеличили с помощью подогрева. Впервые аппарат для кислородно-гелиевых дыхательных смесей («Ингалит») был разработан еще в конце 1990-х годов.

Вопрос массовости и унификации

У гелий-кислородной терапии, как и у любой другой, есть свои плюсы и минусы, отметил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Оборудование для ее применения сейчас не на массовом потоке производства, есть определенные нюансы с точки зрения технологии – не все знакомы с гелием. Но его физические свойства, действительно, помогают при лечении.

Гелий по сравнению с кислородом имеет низкую плотность, и благодаря этому смесью легко дышать, уменьшается одышка. Однако, к большому сожалению, больших исследований об эффективности гелиокса (смеси гелия и кислорода – прим. ред.) при COVID-19 не опубликовано. Есть только пилотные исследования, их результаты обнадеживают, но нужно их продолжать», — сказал он «Газете.Ru».

Кандидат медицинских наук, пульмонолог Иван Тарасенко также подчеркнул, что не хватает «проспективного рандомизированного исследования на большой группе» по этому методу лечения.

«Но доказана безопасность, доказана эффективность гелиокса. Многие называют его «сухой вакциной». Обычно используется нагретая гелий-кислородная смесь, которая не только улучшает доставку кислорода с помощью гелия, но и убивает сам вирус – есть такие наблюдения», — пояснил он.

Однако специалиста смущает «стандартизация» оборудования для подачи смеси.

«Девайсы, которые сейчас есть на рынке, не позволяют регулировать дозирование гелиокса. Есть мнение, что не во всех случаях на стандартном унифицированном режиме человек одинаково будет реагировать на терапию, что схемы подачи должны быть разными и регулироваться исходя из параметров организма пациента», — рассказал он.