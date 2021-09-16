Как искали убийцу школьницы в Орловской области

В Орловской области арестовали предполагаемого убийцу девятилетней девочки, которая пропала в середине июня. Поиски шли два месяца, все это время подозреваемый, который жил с ребенком в одном подъезде и работал охранником в школе, вел привычный образ жизни, рассказала «Газете.Ru» знакомая семьи погибшей. Подозрение пало на него только в начале августа — следователи обыскали его квартиру и нашли там спрятанную детскую шапку.

18 июня в селе Казарь Орловской области пропала девятилетняя девочка — тревогу забили ее родители, которые пришли вечером домой с работы и не обнаружили ребенка. Школьницу искали более 300 человек — сотрудники региональных СК, МВД, МЧС, Росгвардии, местные жители, а также волонтеры из разных регионов России.

Следователи проверяли на причастность к пропаже девочки ее родителей и соседей, рассказала «Газете.Ru» знакомая семьи, пожелавшая остаться анонимной.

«Я живу неподалеку от них, когда девочка пропала, ко мне пришли из прокуратуры и СК — меня опросили, сфотографировали квартиру: в том числе ванну, туалет, подвал и холодильник. Потом еще дважды приходили разговаривать ко мне домой, после чего я сказала: хватит», — сообщила она.

После этого под подозрение попали сосед девочки — пенсионер, который периодически выпивал — а также мужчина из другого подъезда.

«Приезжали и с собаками туда, и с лодками — всю речку излазили. Самое интересное, что когда обследовали дом их, собака вышла из подъезда и села, дальше следа не было. Подвал они тоже осматривали, даже мусор оттуда вывозили. Там ничего не было, даже земля не вскопана», — продолжила женщина.

Спустя два месяца, в начале августа, следователи осмотрели квартиру 61-летнего Александра Шаяхмедова, который жил в том же доме, что и школьница. По словам знакомой семьи, у него нашли детскую шапку и три миллиона рублей наличными. Это удивило следователей, так как мужчина работал охранником в школе и имел низкую зарплату.

«Мама ребенка не опознала шапку. Причем нашли ее под порогом входа на балкон, еще книжку обнаружили, связанную с педофилией. Начали его возить на допросы. В итоге 15 сентября он решил сознаться и показать место, где спрятал тело.

На допросе он рассказал, что встретил девочку в подъезде и повел к себе в квартиру. После этого задушил ее и положил тело в шкаф, где оно пролежало ночь, а потом закопал в подвале и прикрыл плитой», — отметила женщина.

Мужчина проживал с женой и, пока велись поиски девочки, вел привычный образ жизни — ходил на работу, гулял с собакой, сидел на лавочке по вечерам.

«Ему было просто плевать, даже на ранних допросах он был абсолютно спокойный — его рассказ был похож больше на цитаты из книги, говорил, как прожженный психолог», — утверждает собеседница «Газеты.Ru».

15 сентября выкопали тело. По словам знакомой, оно хорошо сохранилось — его повезли на экспертизу, чтобы выяснить, было ли изнасилование.

Подозреваемого арестовали. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается, сообщили в СК.

По информации телеканала РЕН ТВ, мужчина проживал в селе с середины 90-х. С тех пор в районе было зафиксировано несколько эпизодов сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Задержанного подозревают в причастности к преступлениям, совершенным в 1995, 1997 и в 2005-2006 годах.

«Я Сашу всю жизнь знала, у него было четверо детей, двое умерли. Честно говоря, сразу поверить, что это он, никто не мог», — сообщила собеседница «Газеты.Ru».

«У нас шок — у всех жителей. Обыкновенный человек, общался и с детьми, и со взрослыми, со всеми», — добавил один из жителей села, его цитирует РЕН ТВ.

При этом изначально в исчезновении и убийстве девочки подозревали и ее мать. В день пропажи она поругалась с дочерью из-за того, что та потеряла планшет. Знакомая семьи Светлана рассказала «Газете.Ru», что мама дочкой ссорились редко.

«Мама пришла на обед с работы, чтобы проверить ее, после чего узнала про планшет и поругала ее. Но это не было насилие или еще что, все как у всех. Сама девочка была домашней. Не было такого, чтобы ее родители обижали, они тоже хорошие люди. Они — обычная семья, не алкаши, не наркоманы. Она училась в школе, увлекалась разными хобби, любила рисовать, смотреть видео, спокойная, искренняя», — заключила она.