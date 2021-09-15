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Общество

«Надо возвращать смертную казнь»: пропавшая под Орлом девочка найдена мертвой

Тело пропавшей под Орлом школьницы нашли в подвале, в убийстве подозревают соседа

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В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, пропавшей еще в июне. Останки ребенка следствию удалось обнаружить только 15 сентября — тело было закопано в подвале жилого дома. Губернатор региона уже предложил вернуть смертную казнь для людей, совершающих подобные преступления.

Исчезновение

О пропаже девятилетней школьницы в Орловской области стало известно 18 июня. Девочка проживала в селе Казарь Залегощенского района и ушла из дома, когда родители были на работе. О пропаже ребенка отец с матерью узнали, когда вернулись вечером домой. С тех пор полиция, сотрудники СК, МЧС, Росгвардии, местные жители и волонтеры вели масштабную поисковую операцию.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Спустя три месяца

15 сентября тело ребенка было найдено в подвале многоквартирного дома. Предварительно идентифицировать личность погибшей удалось по одежде. По результатам осмотра места происшествия был назначен ряд экспертиз.

В этот же день появилась информация о задержании подозреваемого в убийстве. Как стало известно РИА «Новости» от источника в силовых структурах региона, возможным преступником оказался местный житель, сосед девочки. Источник «Орелграда» также подтвердил, что убитая могла быть знакома со своим убийцей.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что к преступлению может быть причастен 61-летний мужчина, который незадолго до этого был задержан по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера. Он уже находился под стражей.

По информации «РЕН ТВ», подозреваемый проживал в селе с середины 90-х. С тех пор в районе было зафиксировано несколько эпизодов сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Задержанного подозревают в причастности к преступлениям, совершенным в 1995-м, 1997-м и в 2005-06 годах. Следствие также проверяет информацию об исчезновении других детей.

Причастность мужчины к июньской пропаже девятилетней школьницы и ее убийству удалось установить на допросе — он был задержан по подозрению в преступлении в отношении 15-летней девочки еще 26 августа.

В начале сентября отец убитой девочки Виктор Гнедовой рассказал, что задержанному по их делу якобы предъявили обвинение в причастности к исчезновению других детей. Мужчина подтвердил, что подозреваемый проживает не просто в одном доме с их семьей, а в одном подъезде. На тот момент (7 сентября), отец погибшей отмечал, что у следствия еще нет неопровержимых доказательств о причастности соседа к преступлению.

«Надо возвращать смертную казнь»

На тему об убийстве несовершеннолетней девочки высказался губернатор Орловской области Андрей Клычков. Как пишет местное издание «Орелград», в прямом эфире в социальных сетях чиновник выразил благодарность оперативникам МВД, а также сообщил, что пропавшая девочка была убита в день своего исчезновения, однако в детали углубляться не стал.

Вместе с тем Клычков поднял тему целесообразности смертной казни как высшей меры наказания для лиц, совершающих подобные преступления.

«Ужас в том, что девочка погибла. Нужно сделать так, чтобы те люди, кто в этом виноват, понесли заслуженное наказание. Я, если честно, к таким людям, кто совершает такие преступления, отношусь очень нетерпимо. По мне, так надо возвращать нам смертную казнь. Нам это членство в ПАСЕ точно не нужно», — сказал губернатор.

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