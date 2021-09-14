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Общество

«Мигранты здесь больше жить не будут»: что обещали жителям Бужаниново

Местные власти заявили, что мигрантов будут увозить после работы в Бужаниново

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Встреча жителей поселка Бужаниново с главой Сергиево-Посадского городского округа Михаилом Токаревым, 14 сентября 2021 года

Встреча жителей поселка Бужаниново с главой Сергиево-Посадского городского округа Михаилом Токаревым, 14 сентября 2021 года

@my_tokarev/vk.com
Во вторник, 14 января, в поселке Бужаниново состоялась встреча местных жителей с главой Сергиево-Посадского городского округа Михаилом Токаревым. На ней глава района пообещал, что рабочие больше не будут жить на территории поселения, их будут привозить на работу, а затем увозить. Контролем этого процесса займутся местные власти вместе с полицией.

Второй народный сход состоялся в подмосковном поселке Бужаниново, где несколько дней назад была изнасилована и убита местная жительница пенсионного возраста.

В отличие от стихийного митинга накануне, во вторник все происходило в более спокойной обстановке. Во время общения с представителем властей один из местных жителей заявил, что на предприятии «Экоокна» (по его информации) работает около 1400 иностранных рабочих, а население всего Бужаниново — 4 тысячи человек. Также он отметил, что в соседних с Бужаниново поселках есть такие же общежития, где живут мигранты. Помимо этого было сказано, что на предприятиях производителя окон планомерно снижались зарплаты, в результате чего на такие ставки соглашались только мигранты, а местным жителям приходилось ездить на работу в Сергиев Посад и Москву.

С жителями вышел общаться глава городского округа Михаил Токарев.

«Жители села Бужаниново нас попросили о том, чтобы в общежитии не было гастарбайтеров. Этот вопрос мы сегодня решили. Мы выполнили поручение губернатора. Мигранты здесь больше жить не будут. Пообещали, что их будут на работу привозить, а после смены увозить обратно. Договорились вместе с полицией этот вопрос контролировать», — приводит его слова местный телеканал »Радонежье».

Также на встрече выступил замначальника УМВД РФ по Сергиево-Посадскому городскому округу Николай Голястов, который заявил, что жители Бужаниново не жаловались на мигрантов в полицию.

«С 2020 года, согласно поднятой статистике, не было обращений по мигрантам», — сказал он. Также Голястов пообещал открыть в деревне опорный пункт полиции и выделить участкового.

Местные жители же, рассказывая о жизни по соседству с мигрантами, отметили, что те вели себя на территории поселка неподобающе.

«Гастарбайтеры прямо за домами резали баранов, что-то отмечали, шумели и мусорили. Еще пять лет назад в здании, где сейчас располагается общежитие мигрантов, были танцы для детей, кружки, библиотека, но постепенно все они закрылись», — заявил один из местных жителей.

Жестокое убийство пенсионерки шокировало местных жителей, люди очень жестко реагировали -— говорили, что будут вершить самосуд, что сожгут общежитие. Родители боялись отпускать детей в школу, многие пропустили учебу.

«Погибшую вначале искали несколько часов, а потом весь поселок обсуждал, в каком виде ее нашли и что с ней сделали», — сказал он.

Дочь убитой пенсионерки рассказала, как искали пропавшую женщину.

«Около шести вечера мой старший сын попробовал дозвониться до мамы — телефон был выключен. Четыре раза обошли с фонарями дорогу. Одна женщина сказала, что видела, как с мамой встретились два гастарбайтера. Они вроде бы поздоровались и двинулись дальше. Там лес, железная дорога. Мы — туда. Около 11 вечера кто-то из помощников священника заметил у тропинки туфли, потом нашли пакет, а чуть дальше в кустах лежала она», — рассказала она.

Утром во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано. Безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что большинство мигрантов трудятся на территории региона честно.

«К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться», — сказал губернатор.

Позднее Михаил Токарев в своем Instagram заявил, что подозреваемые в преступлении не имели отношения к общежитию.

«Следствием доказано, что проживающие в общежитии предприятия «Экоокна» не имеют отношения к убийству пожилой пенсионерки, возвращавшейся с дачи. Все они официально зарегистрированы на территории и имеют патент на работу в России. Обвинение в совершении этого жестокого преступления предъявлено двоим выходцам из республики Средней Азии, которые строили частный дом в СНТ «Приозерный». <…> Хочу заверить, что все виновные в гибели женщины понесут заслуженное наказание, которое определит суд», — заявил Токарев.

Также в середине дня стало известно, что всех жителей общежития рассадили по автобусам и увезли с территории поселка, сообщила «Лента.Ru» со ссылкой на местных жителей. Днем ранее рядом со зданием прошел народный сход после убийства 67-летней пенсионерки.

««Экоокна» выделили целое общежитие под таджиков, работающих у них, и после происшествия вывезли их на машинах из него куда-то, сегодня общежитие уже пусто», — рассказала жительница Бужаниново.

Позднее издание «Подъем» со ссылкой на главу Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева сообщило, что постояльцы общежития были перевезены в Сергиев Посад. На данный момент решается, будут ли граждане жить на новом месте или их перевезут куда-то еще.

Накануне жители Бужаниново устроили митинг из-за произошедшего убийства. Они требовали наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов. По их словам, иностранные граждане, живущие там, «приставали и к 9-летним, и к 15-летним детям».

Тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2». Позднее в Сергиевом Посаде были задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ.

Как уточняют в СК, в обязательном порядке будет проверена законность нахождения обвиняемых на территории РФ, а также дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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