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Общество

«Была одна погибшая. Когда подошли спасатели, умерла вторая»

Число жертв схода ледника на Домбае возросло до двух

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На месте обрушения части ледника Алибек в Карачаево-Черкесии

На месте обрушения части ледника Алибек в Карачаево-Черкесии

МЧС РФ/РИА «Новости»
В результате схода высокогорного ледника в горах Домбая погибли два человека, несколько человек получили травмы. Инцидент произошел с туристической группой из разных регионов России. Глава Карачаево-Черкессии сообщил, что группа перед выходом на маршрут в горы не прошла регистрацию в региональном управлении МЧС.

Количество жертв схода ледника в горах Домбая возросло до двух, об этом сообщил замглавы управления Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Федор Хмыров.

«Была одна погибшая. Когда спасатели подошли оказывать первую помощь, умерла вторая. А третью эвакуируют. Скорее всего вторая умерла, от травм, может, было внутреннее кровотечение», — приводит его слова ТАСС.

Также Хмыров рассказал о травмах, полученных туристами.

«Двое ранены: у одной травмирован позвоночник, у другой стопу оторвало. Спасатели только к ним поднялись, сейчас будут их эвакуировать, это займет примерно 1,5 часа. Под завалами никто не остался, всех достали», — сказал собеседник агентства, отметив, что все возможные силы и средства для эвакуации будут привлечены.

Ранее стало известно, что в результате инцидента погиб один человек и еще пять пострадали.

«В ходе происшествия пострадала группа туристов из шести человек, один из которых погиб. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщил собеседник агентства.

В региональном МЧС уточнили, что около трех часов дня по московскому времени на высоте 2 200 метров обрушилась часть ледника Алибек на Домбае. Под него попала группа туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

Ранее и.о. главврача Карачаевской центральной городской и районной больницы Батыр Хапаев сообщал, что к пострадавшим было направлено несколько машин скорой помощи.

«Пострадавших доставят к нам, пока еще их даже не спустили до скорой. Несколько машин скорой помощи направлены и ждут там. Мне предварительно сказали, что трое пострадавших и один летальный. Точно сейчас сказать не могу. Из них один тяжелый, двое стабильные», — рассказал он.

В свою очередь глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов выразил соболезнования родным погибших.

«Сегодня в зоне обрушения части ледника Алибек в Домбае оказалась группа из шести туристок <…> На место сразу же выехали экстренные службы, однако, к большому сожалению, две туристки погибли. Я искренне соболезную их родным и близким. Еще одну туристку, получившую серьезную травму, в настоящий момент эвакуируют спасатели, с ней уже работают медики», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Также глава региона рассказал, что сейчас на месте обрушения ледника не осталось людей.

«Другие туристки не пострадали, в зоне обрушения ледника сейчас нет людей — жителей поселка, или туристов, чьей жизни может угрожать опасность. В ближайшее время проход по данному эко-маршруту Алибекского ущелья будет временно приостановлен, поскольку обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов», — написал он.

Отдельно Темерзов отметил, что данная туристическая группа не прошла регистрацию в МЧС перед выходом на маршрут

«Данная туристическая группа не была зарегистрирована в подразделении МЧС перед выходом на маршрут. Хочу еще раз напомнить, что перед выходом на любые туристические горные маршруты и жителям, и туристам, всегда нужно регистрироваться в МЧС, идти в сопровождении только опытных гидов и всегда думать, в первую очередь, о собственной безопасности. Ведь горы — это не только наше природное богатство, это еще и стихия, неподконтрольная человеку», — заключил он.

В середине январе на Домбае произошел сход лавины. Сообщалось, что 18 января лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае на горе Мусса-Ачитара. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. Позднее стало известно, что в результате происшествия погиб один человек.

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