Минпросвещения пересмотрит заключения экспертов по учебнику со ссылкой на порносайт

Родители школьников обнаружили ссылку на порносайт в учебнике английского для шестого класса. Издательство «Просвещение» уже приостановило выпуск печатной версии пособия, а также пообещало бесплатно заменить его. Минпросвещения в свою очередь пересмотрит заключения экспертов по учебнику.

Читатели сайта Pikabu сообщили, что в учебнике английского языка для шестиклассников Spotlight издательства «Просвещение» есть ссылка на порносайт. Один из родителей уточняет, что на одной из страниц изображена ID-карточка Анны Смит, британской порноактрисы.

«Всем привет. Ребенок учится в Подмосковье. В 6-м классе. Они всем классом в своем учебнике издательства «Просвещение», учебник 2019 года. В учебнике обнаружили ссылку на порно-ресурс, а карточка, которую я обвел — это данные порно актрисы. Не верите? Посмотрите учебники своих детей», — говорится в сообщении.

Другие родители также заметили ссылку на порносайт в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов, однако в электронной версии учебника 2022 года ее нет.

Ссылка ведет на сайт, на котором размещены три порнографические фотографии, порнорассказ о куколд-сексе и видео с танцующей парой. Сообщается также, что портал несколько раз менял свое назначение. Например, в 2021 году он был посвящен «Национальной спортивной конференции геев», прошедшей в Бостоне.

Telegram-канал Mash на Мойке сообщил, что эту ссылку также заметила мама одного из школьников Санкт-Петербурга, которая пожаловалась в городской Комитет по образованию. Там пообещали выяснить, как такое могло произойти.

Позднее в Минпросвещения заявили, что ведомство пересмотрит заключения экспертов по данному учебнику, так как ошибка могла носить технический характер.

«Процедура формирования перечня позволяет оперативно перепроверять учебник в случае поступления жалоб. В настоящее время все экспертные заключения по учебнику пересматриваются, и он будет отозван», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС

Ведомство добавило, что итоги проверки позднее будут опубликованы.

«По предварительной информации, ошибка могла носить технический характер: переизданный несколько раз учебник содержал данную картину в прежних редакциях, однако же в 2021 году отображенный сайт стал вести на запрещенный недопустимый контент. <…> Проанализировав текущие экспертизы по данному учебнику, научно-методический совет по учебникам поставит на вид данную ситуацию для экспертов и рецензентов», — добавили в Минпросвещения.

В свою очередь, издательство «Просвещение», которое выпустило учебник, приостановило выпуск печатной версии пособия.

«Издательством <…> начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций. В поступивших от родителей жалобах упоминается иллюстрация на одной из страниц учебника. На текущий момент электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам. Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника», — говорится в сообщении.

Также там пояснили, что обратились в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России попавший на страницы учебника сайт.

Отдельно в издательстве отметили, что готовы бесплатно заменить учебники.

Ранее на Украине произошла похожая ситуация. В начале июня сообщалось, что в школьном учебнике по украинскому языку за 10-й класс нашли ссылку на порносайт. По словам генпрокурора страны Ирины Венедиктовой, дети учились по этой книге с 2018 года.

«Или это ошибка, или это был такой прикол — неизвестно. Но, в принципе, сколько за три года мы уже воспитали детей, имея такой учебник», — сказала она.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о распространении материалов порнографического характера среди несовершеннолетних, а сайт, адрес которого опубликовали в учебнике, был заблокирован. Сообщалось, что ссылка на порносайт была размещена в разделе о школьной форме.