Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Слуцкий: Фернандес благодарен России, а мы должны быть благодарны ему 22:46
Задержан сбежавший из ИВС в Истре Александр Мавриди 22:44
Жители подмосковного поселка вышли на сход против мигрантов из-за убийства женщины 22:36
Медведев: на Олимпиаде хотелось рвать и метать, но я не был готов к победе 22:35
В США комик продал 10 тысяч плюшевых мишек в поддержку Белоруссии 22:32
Эрдоган: Турция намерена стать мировым лидером по производству беспилотников 22:22
Медведев: ближайшая цель — Кубок Дэвиса, у России одна из лучших команд... 22:17
Более 330 тысяч человек эвакуировали в Шанхае из-за тайфуна «Чанту» 22:05
Хореограф Попова: программа Косторной мне показалась сырой, но музыка ей подходит 22:05
Канье Уэст планирует устроить рэп-баттл с Дрейком 22:03
Общество

История куколда. В российском учебнике нашли порно

Минпросвещения пересмотрит заключения экспертов по учебнику со ссылкой на порносайт

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Соцсети
Родители школьников обнаружили ссылку на порносайт в учебнике английского для шестого класса. Издательство «Просвещение» уже приостановило выпуск печатной версии пособия, а также пообещало бесплатно заменить его. Минпросвещения в свою очередь пересмотрит заключения экспертов по учебнику.

Читатели сайта Pikabu сообщили, что в учебнике английского языка для шестиклассников Spotlight издательства «Просвещение» есть ссылка на порносайт. Один из родителей уточняет, что на одной из страниц изображена ID-карточка Анны Смит, британской порноактрисы.

«Всем привет. Ребенок учится в Подмосковье. В 6-м классе. Они всем классом в своем учебнике издательства «Просвещение», учебник 2019 года. В учебнике обнаружили ссылку на порно-ресурс, а карточка, которую я обвел — это данные порно актрисы. Не верите? Посмотрите учебники своих детей», — говорится в сообщении.

Другие родители также заметили ссылку на порносайт в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов, однако в электронной версии учебника 2022 года ее нет.

Ссылка ведет на сайт, на котором размещены три порнографические фотографии, порнорассказ о куколд-сексе и видео с танцующей парой. Сообщается также, что портал несколько раз менял свое назначение. Например, в 2021 году он был посвящен «Национальной спортивной конференции геев», прошедшей в Бостоне.

Telegram-канал Mash на Мойке сообщил, что эту ссылку также заметила мама одного из школьников Санкт-Петербурга, которая пожаловалась в городской Комитет по образованию. Там пообещали выяснить, как такое могло произойти.

Позднее в Минпросвещения заявили, что ведомство пересмотрит заключения экспертов по данному учебнику, так как ошибка могла носить технический характер.

«Процедура формирования перечня позволяет оперативно перепроверять учебник в случае поступления жалоб. В настоящее время все экспертные заключения по учебнику пересматриваются, и он будет отозван», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС

Ведомство добавило, что итоги проверки позднее будут опубликованы.

«По предварительной информации, ошибка могла носить технический характер: переизданный несколько раз учебник содержал данную картину в прежних редакциях, однако же в 2021 году отображенный сайт стал вести на запрещенный недопустимый контент. <…> Проанализировав текущие экспертизы по данному учебнику, научно-методический совет по учебникам поставит на вид данную ситуацию для экспертов и рецензентов», — добавили в Минпросвещения.

В свою очередь, издательство «Просвещение», которое выпустило учебник, приостановило выпуск печатной версии пособия.

«Издательством <…> начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций. В поступивших от родителей жалобах упоминается иллюстрация на одной из страниц учебника. На текущий момент электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам. Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника», — говорится в сообщении.

Также там пояснили, что обратились в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России попавший на страницы учебника сайт.

Отдельно в издательстве отметили, что готовы бесплатно заменить учебники.

Ранее на Украине произошла похожая ситуация. В начале июня сообщалось, что в школьном учебнике по украинскому языку за 10-й класс нашли ссылку на порносайт. По словам генпрокурора страны Ирины Венедиктовой, дети учились по этой книге с 2018 года.

«Или это ошибка, или это был такой прикол — неизвестно. Но, в принципе, сколько за три года мы уже воспитали детей, имея такой учебник», — сказала она.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о распространении материалов порнографического характера среди несовершеннолетних, а сайт, адрес которого опубликовали в учебнике, был заблокирован. Сообщалось, что ссылка на порносайт была размещена в разделе о школьной форме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Задержан сбежавший из ИВС в Истре Александр Мавриди
Управляемый дефицит: почему цена газа бьет рекорды и когда это кончится
Газ в Европе будет дорогим всю зиму
«Тут не до отдыха и развлечений. Мы просто пытаемся выжить»
Афганцы — о том, как изменилась их жизнь при власти талибов*
СБ Украины провела антитеррористические учения рядом с Белоруссией
Талибы* заявили, что афганским женщинам нельзя работать с мужчинами
Жители подмосковного поселка вышли на сход против мигрантов из-за убийства женщины
Больной раком Джефф Бриджес сообщил о ремиссии
Новости и материалы
Слуцкий: Фернандес благодарен России, а мы должны быть благодарны ему
Медведев: на Олимпиаде хотелось рвать и метать, но я не был готов к победе
В США комик продал 10 тысяч плюшевых мишек в поддержку Белоруссии
Эрдоган: Турция намерена стать мировым лидером по производству беспилотников
Медведев: ближайшая цель — Кубок Дэвиса, у России одна из лучших команд в мире
Более 330 тысяч человек эвакуировали в Шанхае из-за тайфуна «Чанту»
Хореограф Попова: программа Косторной мне показалась сырой, но музыка ей подходит
Канье Уэст планирует устроить рэп-баттл с Дрейком
Внук Королева рассказал о попытке Маска купить ракеты в России
Ивану Урганту вручили орден Звезды Италии
Главный тренер «Зенита» рассказал, кто пропустит матч с «Челси»
В московском метро появились указатели на таджикском и узбекском языках
СМИ: медицинская система Афганистана находится «на грани краха»
Экс-фигуристка Попова: Трусова пока не на пике своей формы, в прокате были помарки
Джокович обратился к Медведеву в Instagram после поражения в финале US Open
«Магнит» призвал не делать поспешных выводов о причинах отравления арбузом
Глава ВОЗ назвал неравный доступ к вакцинам «пятном на коллективной совести»
Рэпер Blueface избил охранника за просьбу предъявить паспорт
Все новости
Арбузное отравление: задержан подозреваемый в деле о смерти двух человек
В СК назвали приоритетную версию гибели семьи, купившей арбуз на Совхозной
Для избранных: Mercedes-Benz и BMW взвинтят цены
Немецкие автокомпании намеренно ограничат продажи автомобилей
Корейский «Томагавк»: КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности
Эксперты оценили угрозу миру от новой ракеты Ким Чен Ына
В Испанию разрешили летать. Но туристов туда не пустят
Россия возобновит авиасообщение с Испанией и еще тремя странами с 21 сентября
РПП, тюрьма и зумеры: три новых российских сериала, которых стоит дождаться
Что интересного показали на фестивале телесериалов «Пилот» в Иванове
«Может быть, это борьба с неонацистами?»
Москва потребовала от Праги точной информации о задержании россиянина
Афганистан, кино, тату и бардовский свитер: 70 лет Розенбауму
США испытали «машину для убийства» с дефектом
Почему Пентагон во время испытаний использовал прототип ракеты EKV, от которого хотел отказаться
Роботы сразились с людьми на учениях
Россия впервые применила боевых ударных роботов на маневрах «Запад-2021»
«Пионерлагерь для взрослых»: почему без труда сбегают из колоний-поселений
В Госдуме призвали надевать на заключенных в колониях-поселениях электронные браслеты
Сколько стоит помолвочное кольцо Бритни Спирс
Любовь богатых и знаменитых в кольцах и камнях
Ради красоты и чистоты: на что собирают деньги с родителей школьников
В Думе предложили перевести школы в федеральное подчинение, чтобы избавиться от поборов
Наказать Россию. О чем говорится в докладе Европарламента
В Европарламенте призвали укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания РФ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях