Инвалиды-колясочники – о том, зачем участвуют в конкурсах красоты и сколько сил отнимает подготовка

В 2021 году из 400 претенденток в финал международного конкурса «Невская краса» в Санкт-Петербурге попали 23 девушки. В борьбе за титулы «мисс» и «леди» на инвалидных колясках в течение недели тратили по 10-12 часов в день на семинары и тренировки с хореографами, и это лишь финальная часть отбора, который длился с января. Зачем идут на конкурсы красоты и как хотят сделать города в России комфортными для людей с ограниченными возможностями, победители конкурса рассказали «Газете.Ru».

Конкурсы красоты для девушек с ограниченными возможностями не новы: в 2013 году Ксения Безуглова из Приморья выиграла корону на международном конкурсе в Риме. За 8 лет у нее появилось немало последовательниц. В Санкт-Петербурге уже пять лет проводится аналогичное соревнование для девушек и женщин на инвалидных колясках. Он стал международным, как в Америке и Европе.

После нескольких месяцев заочного отбора по анкетам и видеовизиткам к основному этапу допустили 31 девушку. Иметь внешние данные для победы в таком конкурсе красоты недостаточно: нужно показать творческие способности, сшить уникальный костюм и написать бизнес-план социального проекта, который упростит жизнь и другим людям на колясках.

«После победы, возможно, решусь побороть страхи и прыгну с парашютом»

Победителем проекта в категории «Леди» стала 39-летняя Юлия Мащенко. Она представляла на конкурсе Крым: своим главным достижением до выигрыша в конкурсе она считала переезд в город Саки из Нового Уренгоя.

Мащенко оказалась в коляске для инвалидов в 19 лет. Травма никогда не мешала ей самореализовываться: она поработала около восьми лет в НКО для адаптации людей с ограниченными возможностями к жизни в социуме, выпустила книгу, отстаивала адаптацию автобусов в Саки для инвалидов-колясочников и ремонт дорог, два года владела магазином женской одежды. А в 2020 году девушка пополнила ряды автомобилистов, получив водительское удостоверение. По городу она часто передвигается на коляске-скутере.

Конкурс стал для Юлии Мащенко авантюрой: нужна была мотивация, чтобы начать делать что-то новое в жизни, а попробовать она себя успела уже во многих ипостасях.

Девушка привыкла держать себя в хорошей форме, но к конкурсу готовилась особенно: занималась плаванием, на спецтренажерах, статической гимнастикой, делала упражнения в коленоупоре. Подруга из салона с вечерними платьями помогла выбрать наряд. Все это нужно было для самого сложного испытания — танца на инвалидных колясках на сцене.

«С хореографом занимались каждый день по часу, репетировали с момента прибытия на конкурс. Конкуренция была довольно жесткая. До финала дошли девушки из Кении, Китая, Украины, но их не пустили из-за пандемии. Только из Казахстана и Белоруссии претенденткам на корону удалось попасть», — уточнила Мащенко.

Приятная часть состязания — дефиле в платьях — была в конце мероприятия.

«Победа далась непросто, но для меня важна не цель, а наслаждение процессом. Чего стоят впечатления от поездки на мотоциклах по Петербургу с короной на голове, прогулок на колясках по Санкт-Петербургу, мастер-классов по туризму. Конкурс зарядил меня. Может, после победы я решусь еще побороть страх высоты – попробую прыгнуть с парашютом или покорить гору», – поделилась собеседница «Газеты.Ru».

Как победитель конкурса красоты она получила сертификаты на покупку шубы, отдых в потрясающем отеле, речную прогулку, СПА, посещение смотровой площадки в Москва-Сити.

В будущем Мащенко мечтает создать арт-кафе для инвалидов. О своей идее она рассказала на творческом этапе конкурса, где все участницы должны были представить социальные проекты для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями.

«Давно вынашиваю идею открыть литературное кафе, оборудованное для людей на колясках, с атмосферой свободного творчества. Туда можно будет приехать и послушать музыку, порисовать на мастер-классах, пообщаться с писателями, каждый сможет представить что-то свое и отдохнуть от рутины», – заключила Мащенко.

«Только что искупалась в Сочи в море на спецтележке»

45-летняя Светлана Маркидонова из Читы также решилась побороться за титул в конкурсе красоты и заняла второе место. В инвалидной коляске она оказалась недавно – всего год назад после автоаварии. У нее непростой диагноз – невральная амиатрофия Шарко Мари. Привыкать к жизни в коляске ей помогали две дочери и муж.

«Заявку на конкурс отправила, чтобы показать всем девушкам, что коляска – это не приговор и может случиться с каждым. Нужно жить, выходить на улицу, ничего не бояться и не стесняться!», – говорит вице-леди.

Очный этап конкурса длился с 5 по 12 сентября — муж и группа поддержки, состоящая из друзей, прилетевших из Читы, Иркутска и Москвы, сопровождали ее всю поездку. Каждый день был расписан по часам: лекции, прогулки по городу и репетиции.

close 100% Фото из архива Светланы Маркидоновы

«Организаторы сразу предупредили, что график будет плотный: бизнес-встречи, экскурсии, мотопрогулки, Петергоф, фотосессии. Кто не уверен в своих силах, мог сразу отказаться от участия», – поделилась Маркидонова.

Она подчеркнула, что из 31 девушки на очный этап приехали только 23, другие отказались по разным причинам, некоторых не пустили из-за пандемии. Финалистки, не приехавшие в этом году, автоматически попадут в финал в следующем.

Для Маркидоновой самым трудоемким оказался процесс создания национального костюма, его конкурсантки готовили заранее и везли с собой. Готовиться ей помогали муж и две дочери, Анастасия и Екатерина.

«Его шили на заказ, мы консультировались с краеведами и историками — хотели отразить весь местный колорит. Костюм состоит из длинной юбки с рюшами и красного кафтана, расшитого стразами, в качестве головного убора взяли папаху. Чита – край каторжан и ссыльных революционеров, поэтому национальный костюм забайкальской казачки собирательный», – уточнила женщина.

По словам Маркидоновой, помощь близких – 90% успеха. С еще одним этапом ей помогла справиться профессия бухгалтера. Ее проект доступной среды связан с переоборудованием личных автомобилей для людей с инвалидностью на базе действующего СТО.

«Во время съемки туристической визитки в Чите стали известны многие объекты с доступной средой для людей на колясках, но еще много нужно сделать в городе и во всем Забайкальском крае, чтобы больше таких людей не сидели в одиночестве дома, не имея возможности выйти, а встречались с друзьями», – рассказала Светлана.

Победу она восприняла с восторгом, но приз ей был не важен.

«Я ехала не за подарками, это нечто другое. Конкурс подарил мне сказку, море незабываемых впечатлений и эмоций, новых друзей. Это драйв, общение с девочками в моей категории «Леди», очень сильными духом», — пояснила вице-леди «Невской красы-2021».

Она отдельно отметила доступность всех объектов на экскурсиях и прогулках, которые она посетила в рамках конкурса. Маркидонова много летает с семьей и друзьями и замечает, что в России делают все больше для людей с инвалидностью.

«Будь то самолет, поезд — специальное купе в вагоне, с подъемником, общественный транспорт. Нет ничего невозможного для тех, кто хочет. Сразу после конкурса полетела в Сочи – только что искупалась в теплом море, погружалась на специальной тележке», – сообщила она.

Билеты на самолет, проживание и питание участницы инклюзивного конкурса красоты оплачивали сами, некоторым сделали скидку. А трансфер, экскурсии, мотопрогулки с байкерами Петербурга, фотосессии, лучших визажистов и стилистов обеспечили организаторы. Служба социального такси возила конкурсанток целую неделю бесплатно.

Победителей также выбрали и в другой возрастной категории – девушки до 34 лет соревновались за звание «мисс». Уже после финала участниц поздравил известный во всем мире параолимпиец и общественный деятель, многодетный отец Алексей Талай.