Глава Минприроды о лесных пожарах, экологической ответственности и новых месторождениях

Глава Минприроды Александр Козлов дал большое интервью РБК, в котором поделился своим мнением о природных пожарах, их ликвидации и причинах, соблюдении экологического законодательства предприятиями и будущих разработках российских недр. Подробнее об этом — в обзоре «Газеты.Ru».

О причинах лесных пожаров

«Основная причина лесных пожаров — человек. По состоянию на 31 августа в целом по России на всех категориях земель, не только лесного фонда, 67% лесных пожаров произошло в результате антропогенного воздействия», — заявил Александр Козлов.

По его словам, в Якутии, где, по разным данным, выгорело от 7 до 11 млн га, в этом году была очень сложная климатическая ситуация. «В самый пик жары в Якутии дождей просто не было при месячной норме 37 мм осадков, зато были сухие грозы [...] Cильные ветры усугубляли обстановку, что в том числе повлияло и на соседние регионы. Циклон, который шел из Японии и Приморья, захватил Амурскую область, а до Якутии так и не дошел», — пояснил министр.

Козлов сославшись на мнение ученых, сообщил, что глобальные изменения климата в будущем только усугубят обстановку, чрезвычайные ситуации будут происходить чаще. И к этому надо готовиться.

Про занижение данных о пожарах в Якутии и Иркутской области

«Оба региона разобрались с цифрами. Были приняты в том числе и кадровые решения. Мы [и дальше] будем здесь действовать жестко. Ведь самое главное — безопасность и здоровье людей, находящихся в населенных пунктах, рядом с которыми происходят пожары», — заявил глава Минприроды. В июне он попросил Генпрокуратуру принять меры в отношении властей регионов.

По его мнению, с нынешними системами космического мониторинга скрывать возникающие на территории того или иного региона пожары становится бессмысленным. Спутниковые снимки высокого разрешения позволяют выявлять расхождения в данных с точностью до 7% и оценивать количество ресурсов, необходимых для тушения.

Про последствия аварии в Норильске

После утечки дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3 в мае прошлого года Минприроды проверила 22 компании нефтегазовой и нефтехимической отраслей, работающих в арктической зоне. Еще пять предприятий инспекторы природоохраны проверят до конца октября этого года.

«Выявлено 2971 нарушение требований природоохранного законодательства. К сожалению, физически невозможно проверить сразу все предприятия, но мы применяем риск-ориентированный подход. Росприроднадзор приходит туда, где просто игнорируются вопросы экологической безопасности», — отметил Козлов. Сейчас главным стремлением надзорных органов является выстраивание доверительных отношений с бизнесом, который должен сам идти навстречу.

Министр не стал комментировать слова главы Росприроднадзора Светланы Родионовой, что большинство экологических отчетов российских компаний является фейком. Глава Минприроды заметил, что в стране еще только формируется законодательство, регулирующее выбросы парниковых газов. По его мнению, в будущем подходы к экологической отчетностью в России полностью изменятся.

Про обман со стороны крупных компаний

Глава Минприроды подчеркнул, что реформа расширенной ответственности производителя (РОП), которая запланирована на 2022 год и предусматривает более жесткий контроль за утилизацией отходов компанией и получением экосбора, должна стартовать, чтобы не перекладывать переработку мусора на граждан.

«Кто генерирует отходы? Производители товаров — они произвели, упаковали, продали, люди потребили, и что-то переросло в отходы. Мы должны понимать и видеть историю этих товаров до того момента, как они пройдут сортировку, утилизацию и другие процессы. То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь»

По словам Козлова, власти сталкиваются с давлением со стороны бизнеса, который выступает против введения 100-процентного норматива по утилизации упаковки. «Если не ставить задачу переработки 100% упаковки, то у вас никогда это не получится. У нас почему-то компании хотят только деньги зарабатывать, а как возникает ответственность — это государство, которое для всех становится неким врагом», — резюмировал министр.

Про новые месторождения

К 2030 году Минприроды планирует открыть более 500 новых месторождений: около 200 углеводородных и еще 300 месторождений твердых полезных ископаемых. Только в ближайшие три года должно быть открыто не менее 180 перспективных площадей для будущего лицензирования использования недр. На их геологоразведку уже выделено 15 млрд руб. В эту сумму входят также деньги на разработку водоносных скважин для регионов, испытывающих проблемы с водоснабжением (например, Крыма).

По словам Козлова, продажа прав на разработку этих месторождений, скорее всего, не окупит расходы государства на геологоразведку. Но доходы будут формироваться и другими путями. «Мы понимаем, что когда компания выигрывает лицензию, то при соблюдении лицензионного соглашения появляются новые мощности и новые рабочие места. В этом случае мы применяем следующие мультипликаторы: на 1 руб. средств, вложенных в геологию твердых полезных ископаемых, получаем 195 руб. и 325 руб. от углеводородов», — объяснил министр.