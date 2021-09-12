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Общество

Непобежденный. Коронавирус проявился на востоке Китая

В Китае выявили новый эпицентр заболевания COVID-19

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Andy Wong/AP
Новый очаг заражения коронавирусом выявлен в КНР. Китайский госкомитет здравоохранения заявил, что 19 случаев COVID-19 отмечены в провинции Фуцзянь на востоке страны. Всего за сутки в Китае выявили 46 новых заболевших.

11 сентября в Китайской Народной Республике власти обнаружили новый очаг распространения COVID-19. Об этом сообщил государственный комитет здравоохранения КНР.

В городах Путянь и Цюаньчжоу, расположенных в провинции Фуцзянь, зафиксировали 19 и один новый случай коронавирусной инфекции соответственно. За прошедшие сутки в Китае выявили 46 новых больных COVID-19, при этом 26 человек приехали из-за границы.

В августе коронавирус начал распространяться в Нанкине (провинция Цзянсу). Там COVID-19 заболели рабочие в местном аэропорту, убиравшиеся в салонах авиалайнеров международных линий.

В январе Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что в стране выявлено более 100 новых случаев заражения COVID-19. Эпицентром заражения стала северо-восточная провинция Цзилинь. Там был выявлен резкий рост числа инфицированных — 43 случая за сутки. Кроме того, 27 случаев заражения выявили в провинции Хэйлунцзян рядом с российской границей. Всего в Китае с начала пандемии зафиксировали более 95 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 4,6 тыс. человек.

Член международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс, которая приезжает в Китай для исследования происхождения COVID-19, считает загадочными вспышки вируса в КНР.

Власти страны в последние месяцы неоднократно связывали их с обнаружением вируса на упаковках импортированной замороженной продукции — по большей части водного промысла. «Является ли это объяснением, или может есть другие очаги, где вирус циркулирует. Я думаю, что это важно понять», — заявила Купманс.

Возобновление роста заболеваемости среди китайцев могло произойти по нескольким причинам, заявлял ранее «Газете.Ru» вирусолог, доктор биологических наук и бывший глава лаборатории особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Вопрос в том, откуда берутся эти случаи — это может означать, что и в человеческой популяции циркулирует большое количество бессимптомных версий вируса», — рассказал он. Это также может быть связано с животными-носителями вируса.

Инфекционист Лилия Баранова уточняла, что скорее всего в Китай приехали бессимптомные носители коронавируса, у которых на начальном этапе заболевания тест не выявил инфекцию. «Затем вирус передался местному населению, где большинство еще не переболели COVID-19, поскольку эпидемия была быстро пресечена. Однако вирулентность вируса известна, и неудивительно, что возникли очаги инфекции», — объясняла медик «Газете.Ru».

Китай проводит двоякую политику в отношении расследований о происхождении коронавируса.

Под пристальным вниманием властей Китая находятся пещеры в провинции Юньнань, в которых живут летучие мыши, от которых люди могли впервые подхватить вирус. Корреспонденты Associated Press пытались попасть в эти пещеры, но их туда не пустили агенты госбезопасности КНР.

При этом правительство Китая выделяет гранты на крупные суммы ученым, которые изучают происхождение этого вируса. Госслужащие следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная группа при правительстве.

В конце августа газета Global Times сообщила со ссылкой на заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, что Sars-CoV-2 мог появиться в Ухане с завезенными импортными полуфабрикатами.

«Мы провели эпидемиологические исследования и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку замороженных полуфабрикатов», — сказала представитель центра Ма Хуэйлай.

Она добавила, что после первой волны COVID-19 эпизоды эпидемии были зафиксированы в Даляне и Пекине. Эти вспышки, сказала Хуэйлай, были связаны с цепочками поставок замороженных продуктов. Везут в КНР такие продукты из Европы и США, заявляют китайские эксперты. При этом, по их словам, в некоторых провинциях Китая «признаки коронавируса» якобы нашли раньше, чем в Ухане.

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