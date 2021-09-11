Количество жертв взрыва газа в Липецкой области выросло до трех

На месте взрыва газа в жилом доме под Ельцом, 11 сентября 2021 года

В поселке Солидарность в Липецкой области взорвался бытовой газ в жилом доме. По информации на этот час, в результате инцидента погибли три человека, включая ребенка. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Жильцов разрушенного дома расселят — здание не подлежит восстановлению.

Взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме на улице Школьная в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Информация о ЧП поступила в МЧС примерно в 0.52 по московскому времени.

В результате взрыва в центральной части дома обрушился один подъезд без последующего возгорания, уточнили в ГУМЧС по региону. Всего в доме два подъезда и 16 квартир, 8 из которых рухнули. Также в администрации Липецкой области подтвердили, что разрушенный дом построили в 1970 году, он не являлся аварийным. Незадолго до инцидента здание проверяли.

Всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек. По актуальной информации экстренных служб, пострадавшими числятся семь человек, пятеро из них, включая ребенка 2012 года рождения, были госпитализированы в больницу. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Количество погибших тем временем увеличилось до трех человек. В первые часы спасатели вытащили из-под обломков тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки, позднее был обнаружен труп пожилого мужчины.

Поисковая операция сейчас продолжается. К ликвидации последствий взрыва привлечены 260 человек и 58 единиц техники, на месте также находится глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди, усложняется тем, что существует угроза обрушения конструкций. Стены поддерживают с помощью строительной техники.

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На месте происшествия также продолжают работать следователи и криминалисты, они устанавливают картину произошедшего и изымают техническую документацию.

Свою проверку организовала и прокуратура, которая также контролирует ход расследования возбужденного дела и соблюдение прав жителей пострадавшего дома. В сообщении ведомства говорится, что в случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут предприняты меры для реагирования.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Об этом ТАСС рассказал источник экстренных службах. Позднее в прокуратуре заявили, что к взрыву привела неисправность газового оборудования в доме. В «Газпром газораспределение Липецк» GOROD48 заявили, что в работе оборудования ранее не было выявлено нарушений.

Жильцам разрушенного дома, включая семьи пострадавших и погибших, областная администрация обещает оказать всю необходимую помощь.

«Елец уже готов помочь с расселением жителей, варианты рассматриваются. Потому что, скорее всего, дом надо будет расселять», — сказал источник РИА «Новости».

Сотрудники местной полиции со своей стороны готовы оперативно помочь жителям с восстановлением утраченных и испорченных документов, заявили в УМВД по региону. Сейчас власти организовали для эвакуированных жильцов пункт временного размещения на базе турцентра, в дальнейшем им окажут материальную помощь для приобретения нового жилья, поскольку, как подтвердил глава администрации Елецкого муниципального района Олег Семенихин, дом не подлежит восстановлению, его придется сносить.