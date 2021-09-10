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Общество

Суды заступятся за затравленных и уволенных

ВС потребовал возвращать работу «добровольно-принудительно» уволенным сотрудникам

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
Суды всех инстанций при разборе трудовых споров обязаны проверять добровольность увольнения и обращать особое внимание на факты травли сотрудника, указали в Верховном суде РФ. Адвокаты, юристы и кадровики рассказали «Газете.Ru», на что теперь можно надеяться в суде в случае, если увольнение кажется истцу незаконным.

Свою позицию Верховный суд сформировал после разбора нескольких дел, в которых сотрудников склоняли и принуждали к увольнению по собственному желанию путем давления и организации травли, в ряде случаев дошло до рукоприкладства, пишет «Российская газета». Теперь как высшая инстанция, так и нижестоящие суды обязаны проверять и исследовать все возможные доказательства и признаки, если заявитель утверждает, что был уволен не по своей воле или если есть признаки любого давления на него.

Не собственное желание и не соглашение сторон

«В пандемийный 2020 год появилось много новшеств со стороны работодателей, — рассказывает Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика, —

Например, при приеме на работу у людей берут заявление на увольнение по собственному желанию с открытой датой».

При этом суды в последнее время стали внимательнее изучать дела, связанные с увольнением — для судьи поводом насторожиться является уже то, что работник написал заявление по собственному желанию, а потом заявил, что никакого собственного желания не было.

Кроме того, отмечает эксперт, суды стали часто восстанавливать на работе людей, уволившихся по соглашению сторон, а затем обратившихся в суд с жалобой на принуждение к его заключению.

«В прежние годы практика по таким решениям была нулевая», — говорит эксперт: раз подписал, значит, подумал и все взвесил.

Юрист Валентина Яковлева приводит пример недавно выигранного заявителем дела: водителя большегрузного транспорта вызвали с рейса в офис компании, а уже через два часа он подписал заявление об увольнении по соглашению. А затем несколько месяцев не мог устроиться на работу.

Суд восстановил водителя на работе — судья решил, что за два часа истец не мог оценить все плюсы и минусы соглашения и понять, выгодно ли оно ему.

По словам Митрофановой, и в случаях увольнения по собственному желанию, и по соглашению сторон суды стали исследовать, существовала ли добрая воля сотрудника уволиться, и в большинстве случаев они встают на сторону работника.

Митрофанова замечает, что в последнее время даже появились случаи злоупотребления правосудием со стороны работников — в случае увольнения по соглашению такие сотрудники часто уходят с несколькими окладами, которыми компании пытаются откупиться от них, а потом через суд требуют восстановления на работе, что подразумевает выплату еще и заработной платы за время, прошедшее с увольнения.

«Работодатель может спокойно бездействовать»

Упомянутую в позиции Верховного суда «травлю» Митрофанова называет частым спутником трудовых споров. Эксперт выделяет два ее вида.

«В первом случае признаки травли проявляются в поведении начальства или служб компании в отношении сотрудника — например, внезапно начинают следить за его посещаемостью и опозданиями, придираются и по любому поводу выносят дисциплинарные взыскания, — объясняет эксперт. — Есть и более сложная форма, когда против сотрудника настраивают его коллег — например, объявляют, что из-за одного сотрудника весь отдел будет лишен премии».

По ее словам, к такой внезапно возникшей придирчивости суды стали относиться с большим подозрением — особенно в случаях, когда до этого несколько лет никаких претензий к работнику не высказывалось.

«Я с большим удивлением ознакомилась с этим определением Верховного суда, — рассказала «Газете.Ru» Екатерина Бугаенко, адвокат коллегии «Липцер, Ставицкая и партнеры. — Потому что буквально только что имела случай убедиться, что сам Верховный суд руководствуется высказанными принципами далеко не всегда».

Бугаенко рассказала, что совсем недавно защищала в суде главного бухгалтера одного из банков, которого, по ее словам, оштрафовали за нарушение внутреннего регламента, принудили уволиться и подвергли настоящей травле.

«В том числе, его обвинили в несоблюдении одного из внутренних регламентов, которые ему не предоставляли на ознакомление под роспись, как того требует Трудовой кодекс. Этот факт не впечатлил ни одну инстанцию, устояло это взыскание и при кассации в Верховном суде, — удивляется Бугаенко. — Я была уверена, что уж в высшей инстанции это взыскание будет с него снято».

По ее словам, прессинг был нешуточным — трудовое дело, которое суд низшей инстанции должен по закону рассмотреть в течении месяца, рассматривалось полтора года.

«Руководитель на весь коллектив объявил, что уволит его, — рассказала она, — при этом мой подзащитный проработал еще полгода с этим позором и дамокловым мечом над головой.

Кроме того, у него отобрали компьютер, и принимать отчетность он вынужден был на бумажных носителях, что в современную эпоху совершенно невозможно себе представить».

По словам адвоката, после подобного увольнения ее доверителю грозил негласный «волчий билет» на работу в банковской сфере, однако ему удалось уже во время обжалования своего увольнения устроиться в один из банков, принадлежащий ЦБ. «На новом месте работы его проверяла служба безопасности Центробанка, и к его кандидатуре не было вопросов», — рассказывает адвокат.

Трудовой кодекс не возлагает на работодателя обязанность обеспечивать сотруднику психологический комфорт и поддерживать в коллективе здоровую атмосферу, замечает юрист Валентина Яковлева.

«Компания может добровольно взять на себя такие обязательства и даже внести их в контракт. Но если возникнет спор, то апеллировать нездоровой обстановкой в коллективе не получится. Работодатель может спокойно бездействовать», — поясняет она.

Статистики по случаям травли не ведется, однако после определения Верховного суда нижестоящие инстанции будут обращать на это внимание. «У нас люди, к сожалению, не склонны к сутяжничеству: поплакали и пошли себе вон», — говорит Митрофанова, выражая надежду, что ситуация изменится.

Адвокат Екатерина Бугаенко советует не бояться судиться в случае незаконного увольнения.

«Суд исходит из того, что работник является более уязвимой и слабой стороной в процессе, и поэтому, как правило, возлагает бремя доказывания законности увольнения на работодателя», — резюмирует она.

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