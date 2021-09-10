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Общество

Только для россиян: как изменится закон о суррогатном материнстве

Иностранцы и неженатые пары не смогут рассчитывать на услуги по вынашиванию детей

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Михаил Терещенко/ТАСС
Церковь попросила правительство поддержать законопроект о суррогатном материнстве в его последней, самой жесткой редакции. Поправки, утверждают эксперты, могут вступить в силу уже нынешней осенью. Тем временем центры репродукции уже начали отказывать иностранцам в поиске суррогатных матерей.

Русская православная церковь попросила правительство поддержать законопроект о суррогатном материнстве в его последней редакции. О письме, адресованном премьеру Михаилу Мишустину, рассказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства иерей Федор.

«Сохранено главное, о чем велся разговор, о том, чтобы прекратилась эта трансграничная преступность, прекратился «экспорт» детей за рубеж с неизвестной судьбой. Это и было основное.

Мы рады тому, что акцент сделан на запрете иностранным гражданам пользоваться услугами российских суррогатных матерей», — цитирует его ТАСС.

Поправки в ФЗ «Об охране здоровья граждан» предложила группа депутатов Госдумы под руководством вице-спикера Петра Толстого. Последняя редакция устанавливает довольно жесткие условия: к услугам матерей, вынашивающих детей для бесплодных пар, можно будет прибегнуть только одиноким россиянкам или парам россиян, состоящим в браке — минимум через год после его заключения.

При этом, по мнению юриста, члена Российской ассоциации репродукции человека Константина Свитнева, можно ожидать принятия и подписания закона о суррогатном материнстве в его последней редакции уже этой осенью.

Пока же действуют другие нормы, и иностранцам разрешено прибегать к этой процедуре.

«Очень надеемся, что девочкам, которые сейчас вынашивают, дадут спокойно родить и передать детей их биологическим родителям-иностранцам, даже если закон будет принят и вступит в силу в ближайшее время», — рассказала «Газете.Ru» суррогатная мать Нина Дмитрушина.

А основания для беспокойства есть — по ее словам, центры суррогатного материнства уже сейчас отказываются брать «в работу» новые пары, если хотя бы один из родителей иностранец.

Она опасается, что в случае скорого вступления акта в силу правовой статус родившихся у таких пар детей детей станет неясным.

«Нужно оставить девочек в покое, дать им родить», — считает Дмитрушина.

Никакой потребности в таких мерах она не видит. «Поймите, суррогатная мать вынашивает не своего ребенка — в ней просто находится эмбрион, произведенный от других людей, она просто оказывает услуги», — говорит она. По ее словам, ни в одной стране мира у суррогатной матери нет столько прав, сколько есть в России — например, права оставить себе рожденного ею ребенка. Есть прецеденты, когда родителям приходилось судиться по таким поводам с родившими их детей женщинами, добавила собеседница «Газеты.Ru».

У представителей церкви другое мнение. «Закон о запрете использования иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей... это моральный долг всех депутатов, вне зависимости от их партийной принадлежности. Использование материнского потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами, при посредничестве коммерсантов — это практика, которая по нравственной оценке сопоставима с эксплуатацией женщин в качестве рабынь», — написал 18 мая в своем Telegram-канале зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московской патриархии Вахтанг Кипшидзе.

Ограничение для граждан других государств, предусмотренное последней редакцией — не единственное, напомнил Константин Свитнев. «Запрет для иностранцев — просто дымовая завеса.

Этот закон также запрещает прибегать к суррогатному материнству не только одиноким мужчинам, но и парам, не зарегистрировавшим брак», — отметил он.

По его словам, такие пары для осуществления своих намерений будут выезжать за рубеж и оставаться там, положительно влияя на демографию других государств. «Убыль населения в России в прошлом году составила 688 тыс. человек с лишним. Каждый ребенок, каждый человек на счету. А мы ограничиваем суррогатное материнство», — сетует он.

По его оценке, среди пар репродуктивного возраста в России доля бесплодных постоянно растет — сейчас она составляет от 15% до 20%, а через несколько лет может дойти до 25%. При этом объем рынка суррогатного материнства в России, по словам эксперта, сейчас крайне небольшой и продолжает сокращаться: в прошлом году, утверждает Свитнев, по таким программам в России родилось 600 детей, за девять месяцев нынешнего года — вдвое меньше.

«От авторов закона приходилось слышать о тысячах младенцев, которых вывозят за рубеж самолетами, — иронизирует эксперт, — из представленных мной цифр видно, что это просто безумные выдумки».

«Иностранцам совершенно все равно, какое законодательство в России на эту тему, — отметила Дмитрушина. — Они просто поедут на Украину и в Белоруссию, где законодательство проработанное и гарантирует биологическим родителям их права. А мы просто вредим сами себе».

По ее мнению, вместо регулирования суррогатного материнства властям необходимо обратить внимание на социальное обеспечение и безопасность детей, на неблагополучные семьи, а также и улучшить законодательство в отношении детей с особенностями развития.

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