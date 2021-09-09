Россияне, ставшие свидетелями трагедии, вспоминают события 11 сентября

Крупнейший теракт в истории человечества произошел ровно 20 лет назад. 11 сентября 2001 года весь мир замер у экранов телевизоров, транслировавших атаку террористов на здания Всемирного торгового центра и Пентагона. Трагедия унесла жизни 2977 человек — граждан 92 государств. «Газета.Ru» вместе с россиянами, ставшими свидетелями атаки, вспоминает события трагического дня.

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошла серия терактов, унесшая жизни почти трех тысяч человек. Два самолета Boeing 767, захваченные террористами «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, еще один самолет — Boeing 757 — рухнул на здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый угнанный террористами Boeing 757 (United Airlines рейс 93) не достиг цели из-за сопротивления людей на борту и упал в графстве Соммерсет штата Пенсильвания.

Боинги авиакомпаний American Airlines и United Airlines были угнаны террористами-смертниками. Позже личности всех 19 террористов были установлены: среди них были уроженцы Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ливана, находившиеся в штатах законно, а некоторые даже обучались в американских летных школах.

«Вокруг царила паника, многие плакали»

В день трагедии в Нью-Йорке находился журналист Александр Братерский, впоследствии — политический обозреватель «Газеты.Ru». В Штаты он отправился в качестве переводчика с группой «Тату». Популярные во всем мире девушки из России 9 сентября получили награду MTV. Весь состав делегации улетел на следующий день, а Братерский остался. Ночь с 10 на 11 сентября он провел в спортзале на Брайтон-Бич, а утром отправился на Манхэттен.

Это было теплое утро, которое не предвещало никакой беды. Люди в метро и на улицах были одеты по-летнему легко: яркие майки, шорты, платья.

«Я ехал на метро в сторону Уолл-Стрит. Около девяти утра из окна вагона увидел, как горит одна из башен ВТЦ, на Канал-Стрит поезд остановился и по громкой связи сообщили об эвакуации пассажиров. Я понял, что случилось что-то экстренное. Полиция организовывала людей, чтобы эвакуировтаь на север, в Нью-Джерси, на паромах и поездах. По расстоянию это как из Москвы ехать в Мытищи. Сразу подумал, что это террористический акт. Вокруг царила паника, многие плакали, полицейские кричали: «На север!». Выйдя со станции, я стал звонить по телефону-автомату в редакцию «Нашего радио», где работал тогда, и транслировать происходящее. Было видно, как с верхних этажей башни прыгают люди», — рассказал он.

Рейс 11 врезался в северную башню ВТЦ между 93-м и 99-м этажами. Самолет практически провалился в здание, перерезал лестничные проходы, засыпал их обломками, преграждая путь тем, кто пытался выбраться. Тонны авиационного керосина спровоцировали мощнейший пожар. Северная башня ВТЦ полностью рухнула через 1 час и 41 минуту. Никто из оказавшихся на верхних этажах не выжил. Отель «Мариотт», находившийся между башнями, тоже был разрушен.

Вскоре на скорости почти 1000 км/ч рейс 175 врезался в южную башню между 78-м и 85-м этажами. Части самолета пробили здание насквозь и разлетелись на несколько кварталов. Разрушение второй башни, как и первой, транслировалось американскими телеканалами в прямом эфире.

close Вид на Манхэттен и башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Фотография сделана летом 2001 года На скорости приблизительно 790 км/ч рейс 11 врезается в северную башню Всемирного торгового центра между 93-м и 99-м этажами. Самолет практически целиком уходит внутрь здания, пробивает здание до середины и перерезает все три лестничных колодца, засыпая их обломками 80 тонн авиационного керосина, перемешанные с останками самолета и обломками здания, создают огромный пожар Как минимум 100 человек (в некоторых источниках встречается цифра 250 человек), застигнутые терактом на верхних этажах, выпрыгиваю из окон. Значительная часть пола на одном из этажей северной башни провалилась — это заставило людей думать, что здание может обрушиться На скорости около 959 км/ч рейс 175 врезается в южную сторону южной башни Всемирного торгового центра между этажами 78 и 85. Части самолета пробивают здание насквозь и вылетают с восточной и северной стороны, некоторые из них упали на землю в шести кварталах от здания. В работе телевизионных станций начинаются перебои, так как на южной башне располагались студии, передатчики и антенное оборудование Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«В кафе по CNN показывали, как падают башни. Люди сидели молча в каком-то оцепенении, только вилки по тарелкам стучали иногда. Скорые помощи, звуки сирен. Потом я поехал на Брайтон-Бич. Полиция, пожарные службы, выступление мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани очень сплотили людей на улицах города», — вспоминает Братерский.

На следующий день он отправился помогать коллеге в агентство UPN. По пути купил в сувенирной лавке статуэтку башен ВТЦ. Башен, на месте которых посреди Манхэттена остались лишь обломки, пепелище и зияющая дыра, засосавшая в воронку террористического акта тысячи жизней. Помимо офисных сотрудников, не успевших выбраться, в процессе спасработ погиб 341 пожарный, около 10 медиков 60 полицейских.

«12 сентября позвонили участники группы «Тату» и продюсер Иван Шаповалов. Тогда все были в шоке от того, сколько людей погибло. Песня группы «Я сошла с ума», с которой они получили премию, так и ассоциируется у меня с серией терактов 11 сентября 2001 года. Тогда словно весь мир сошел с ума», — поделился журналист.

«Бабочки в животе первый и последний раз в жизни»

Грег Вайнер, в прошлом предприниматель с фирмой в шесть сотрудников на Манхэттене, а теперь российский политолог, тоже застал события 11 сентября в Нью-Йорке. Он плыл на работу на пароме примерно в 20 км от ВТЦ и услышал страшный звон. Поднял глаза и увидел, как сотряслась одна из башен.

«Раздался страшный удар, ее потрясло, пошел белый дым. Это потрясение гигантского масштаба, когда ты видишь, как все рушится на твоих глазах. Первый и последний раз в жизни я испытал чувство, что зовут «бабочками в животе». Манхэттен — остров, соединенный с материком тоннелями и мостами. И вдруг все оказалось перекрыто. И понял, что выход только один — через Гудзон идут паромы. На них народ потом и вывозили массово», — рассказал Вайнер.

Оглушительный звон в ушах стоял еще долго, но в тот момент предприниматель стал думать только о том, как забрать дочь из школы, которая находилась на 86-й улице в Вест-Сайде. Среди множества обеспокоенных, будто сошедших с ума людей, летящих непонятно откуда бумаг и пепла, Вайнер искал такси.

«Американские таксисты бесплатно подвозили тех, кого могли, это правда. Но мне попался «гастарбайтер»: те, кто приехал на заработки, пользовался трагедией и заламывал цену в 2-3 раза выше счетчика», — уточнил он.

У него сел телефон и, несмотря на экстренную ситуацию, ему никто не дал позвонить на ресепшенах в отелях Вест-Сайда. Найдя дочь, он посадил ее и одноклассницу на паром, а сам отправился отпускать сотрудников на Манхэттен.

«На улицах стояло огромное количество плачущих и растерянных женщин, они не понимали, куда им идти, не могли дозвониться до своих детей, мужей.

Манхэттен очень динамичный, энергетически заряженный микрогород, где все спешат. И тут вместо бешеного делового движения, коротких едких офисных шуток, постоянных людских контактов образовалась гулкая тишина, запах гари, дым и плач на разные голоса. Такого сковывающего шока я никогда больше не испытывал», — признался Вайнер.

Истории чудесного спасения

Масштабы разрушений и последовательность событий были такими, что точную цифру погибших назвали лишь через полгода. Некоторые из тех, кому удалось начать путь из башен по пожарным выходам, так и не дошли до спасительного финала. На одного из выбравшихся мужчин упал человек, выпрыгнувший из окна, другого сразу после выхода из башни убила огромная балка рассыпающегося здания. Но были и те, кому невероятно повезло.

«Башни еще простояли какое-то время. Тысячам людей все же удалось спастись. У моего знакомого на 50-м этаже одной из башен был офис. Он руководил корпорацией и проспал совещание, назначенное на восемь утра. Это и спасло ему жизнь», — рассказал Вайнер.

Еще один его приятель по пути на Манхэттен получил штраф от полицейского и стал с ним ругаться. Из-за этого не попал вовремя в офис, ставший для многих смертельным капканом. Впоследствии он нашел того полицейского и долго благодарил.

Другого офисного сотрудника из северной башни спасла собака. Она спала под рабочим столом на 78-м этаже в офисе компании, лояльной к питомцам работников. Когда в 99-й этаж врезался самолет, она стала выводить своего хозяина. Несмотря на дым, растерянность и шум, Розелла вывела еще 30 человек на лестницу.

«Пока все бегали в панике, вокруг падали обломки, Розелла оставалась спокойной и помогала людям», — расскажет позже Хингсон, хозяин собаки.

Спустя 10 лет Розеллы не стало: посмертно американцы назвали ее национальной героиней.

Личности еще двух жертв теракта 11 сентября 2001 года были установлены буквально за два дня до 20-й годовщины трагедии. Об этом сообщили в Нью-Йорском управлении судебно-медицинской экспертизы.