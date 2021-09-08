Какие новшества для столицы анонсировал Собянин

Слияния Москвы и Московской области не планируется — из-за сложности системы управления это может дать больше минусов, чем плюсов. Столица будет продолжать электрификацию общественного транспорта, а заброшенные промышленные зоны со временем превратятся в новые районы. О чем говорил Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде» — в обзоре «Газеты.Ru».

Про пандемийный бюджет

Несмотря на дефицит столичного бюджета в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, власти не сворачивали строительство социально-важных объектов здравоохранения транспорта. «Это аксиома ведения городского хозяйства и восстановления экономики. Нужно вкладываться. Если ты перестаешь вкладываться в город, перестают вкладываться инвесторы, то в целом экономика начинает по спирали идти вниз. Ты должен, наоборот, толкать ее вперед. Занимать, но толкать вперед», — сказал Собянин.

Он отметил, что благодаря такому принципу в полном объеме продолжается реновация, благоустройство, строительство метро и дорог, реализация проектов в других сферах. Мэр подчеркнул, что бюджет Москвы сейчас уже восстанавливается, власти прекратили занимать деньги. И в следующем году финансовые показатели будут уже сбалансированными, хотя небольшой дефицит допускается.

Про поддержку бизнеса

Плановые меры по поддержке предпринимательства столичная мэрия прекращать не будет, несмотря на тяжелое финансовое положение: сохранятся и гранты, и субсидии, и поддержка экспорта.

«Продолжает действовать самая крупная из них — субсидии под кредитные программы, перекредитование, новые кредиты», — сообщил мэр.

Параллельно Собянин заметил, что власти постоянно находятся в контакте с бизнес-сообществом по совместной выработке новых способов облегчения жизни предпринимателей.

Про развитие промышленных зон

Глава города заявил, что в Москве остается множество «депрессивных» промзон, которые пока еще не начали реконструировать и развивать. Одной из причин этих задержек является статус земли — нередко у них множество мелких собственников, которые не могут самостоятельно развивать эти территории. Однако, несколько пилотных проектов уже существуют, заключены контракты на их реализацию.

«Сегодня в работе около 130 промышленных территорий общей площадью около 2 тыс. гектаров. Для нашего города это огромный объем. Если перевести на деньги, то это привлечение 7 трлн. руб. инвестиций, создание около полумиллиона рабочих мест, десятки миллионов квадратных метров жилья», — добавил Собянин.

Про демографию

Мэр напомнил, что ни одному правителю в современной российской истории не удалось остановить рост населения столицы. «Москва прирастает, хотим мы этого или не хотим, каждые 10 лет в среднем на миллион человек. Кажется, что это большой прирост, но и количество жителей у нас большое. И этот прирост не весь миграционный. В последние годы большая часть — это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение. В столице меньше смертность и больше рождаемость», — пояснил Собянин.

Справка По данным городской службы статистики, в последние годы в Москве действительно наблюдается положительная естественная динамика населения, когда рождаемость превышает смертность. Начиная с 2015 года, в среднем ежегодно в столице рождалось на 15-25 тыс. человек больше, чем умирало. Читать дальше

По его словам, Москва далеко не лидер по удельному приросту мигрантов: впереди нее Краснодарский край, Тюмень, а столица занимает только четвертое место. Однако она на первом по абсолютным цифрам, за счет этого растет и население: агломерация насчитывает более 20 млн человек (12,5 млн в Москве и еще около 8 млн в области).

Про мигрантов и связанные с ними проблемы

«Что касается хулиганства, нарушения миграционного законодательства, рецепт один — наказывать, высылать из страны и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит. Как только мы почувствовали напряжение этой ситуации, сразу начали принимать жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда и т. д. Такую практику будем продолжать», — подчеркнул Собянин.

Он упомянул, что в последние месяцы остро стоит вопрос о нехватке рабочей силы. И в связи с этим граждане обеспокоены, что в столицу хлынут новые потоки гастрбайтеров. Однако, по мнению главы города, проблема состоит не в том, что из-за пандемии множество иностранцев покинуло Россию, а в увеличении числа крупных строек.

«В предыдущие годы средний ввод жилья был около 3 млн. кв. м. В последние два года мы вводим более 5 млн «квадратов», а сейчас приближаемся к 6. То есть объем жилья увеличился в два раза. Соответственно, и строек больше, и рабочих рук требуется больше», — пояснил мэр.

Еще одним фактором, влияющим на дефицит трудовых ресурсов, является естественное старение населения — трудоспособных граждан становится попросту меньше.

Про новый вокзал

Собянин анонсировал появление еще одного вокзала рядом с Ленинградским и с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Он будет обслуживать поезда высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Сейчас на этом месте находится платформа Каланчевская. По словам мэра, после открытия четвертого диаметра на этом месте будут пересекаться сразу три железнодорожных направления, что сделает вокзал огромным транспортным узлом.

Кроме того, глава города отметил новый подход к развитию внутреннего железнодорожного транспорта в Москве. «Строим новые станции, по сути дела, вокзалы, а не платформы, которые были раньше. Они вообще выглядят уже совсем по-другому, и объем возможных пересадок там совершенно другой», — объяснил он. Собянин подчеркнул, что после завершения проекта МЦД интеграция железных дорог в повседневную жизнь мегаполиса станет лучшей в мире.

Про новые виды транспорта

Москва будет продолжать двигаться по пути развития общественного электротранспорта, заявил Собянин. Сейчас город полностью прекратил закупку дизельных автобусов и приобретает только электробусы. Однако столица открыта и к другим перспективным проектам.

«Что касается водородных двигателей, дай бог, если они когда-то появятся. Это будет классно. Пока там идут эксперименты, мы в них участвуем. В этом году будет готов водородный автобус для обкатки, пробы и так далее. Для промышленного массового образца там, конечно, много работы», — рассказал глава города.

Электрификация продолжится и на водном транспорте. Собянин не стал отрицать, что электрические водные трамваи, которых власти закупят 20 штук в следующем году, играют скорее имиджевую и туристическую роль. Однако в будущем они могут оказать помощь и в регулярных пассажирских перевозках. Этому поспособствуют, во-первых, усиленные корпуса таких судов, способные самостоятельно идти через лед толщиной 2-3 см. Во-вторых, относительно теплые зимы в Москве и незамерзающие почти весь год реки позволят придать навигации круглогодичный характер.

Про удаленку в школах

Перевод школьников на дистанционный формат обучения даже в условиях пандемии московские власти рассматривают только в качестве исключительной меры. Сейчас мэрия делает все возможное, чтобы дети ходили в школу как обычно, пусть и с санитарными ограничениями. На удаленку будут переводить только отдельные классы в случае локальной заболеваемости.

Тем не менее, столичная система школьного образования готова ввести такие крайние меры при необходимости. К тому же дистанционное обучение сейчас вышло на совершенно другой уровень по сравнению с началом пандемии COVID-19. «Московская электронная школа (МЭШ) дает возможность проведения онлайн-занятий, электронные дневники, электронные журналы, возможности подкачки необходимого контента. Мы интегрировали лучшие образовательные контенты коммерческих организаций в Московскую электронную школу для того, чтобы бесплатно ими могли пользоваться все учащиеся», — разъяснил Собянин.

Он добавил, что с 2021 года появится электронный сервис, позволяющий формировать личное портфолио каждого ученика — это позволит индивидуализировать образовательный процесс с учетом возможностей и талантов ребенка.

Про объединение Москвы и области

Сегодня у властей не стоит вопрос объединения столицы с Подмосковьем, поскольку система управления федеральным центром и областью уже выстроилась. И от слияния может появиться больше минусов, чем плюсов.

«Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья — очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению», — поделился мэр.

В то же время он отметил необходимость взаимного интегрирования различных систем города и региона. Они касаются и водоснабжения, и электроснабжения. «Но самое главное — единая система транспорта. Потому что миллионы людей из Подмосковья каждый день едут в Москву и обратно. И это самая ключевая задача, над решением которой мы уже много лет бьемся, и она очень непростая», — подчеркнул Собянин.