«Часто пил и бил жену»

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве школьниц в Киселевске Виктор Пестерников регулярно выпивал и избивал бывшую супругу, рассказала «Газете.Ru» ее знакомая. Жена заочно развелась с ним после того, как мужчина попал в тюрьму за изнасилование в 2009 году.

Подозреваемый в убийстве школьниц Виктор Пестерников часто избивал первую супругу, которая родила ему двоих детей. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее знакомая Лилия (имя изменено).

«Она жаловалась на Виктора. Они жили довольно долго вместе в городе Мыски, у них двое детей. Но в семье он был довольно агрессивным, часто пил и бил ее. Она с ним развелась спустя некоторое время после того, как его посадили за изнасилование несовершеннолетней», — отметила девушка.

Пестерников умел создавать впечатление приятного и обаятельного человека, поэтому девочки могли не ощутить угрозы, утверждает Лилия.

«Я посмотрела видео, как его задерживали. На нем он строит из себя невинную овечку, а это далеко не так. Вполне возможно, что за его спиной и другие преступления. Когда ему что-то нужно, он вполне может преобразиться и стать добродушным и душевным.

На деле же Виктор — агрессивный, грубый уголовник, которого нужно закрыть на пожизненное», — пояснила она.

Между тем о семьях девочек известно немного, знакомая матери одной из них Светлана рассказала «Газете.Ru», что та много выпивала и воспитание ребенка лежало в основном на отце с бабушкой.

«Она — нормальная женщина, но, когда уходит в запой, ей становится плевать на всех, в том числе и на ребенка. А девочка такая хорошая, милая и светлая», — добавила женщина.

Убийства в Киселевске

Трагедия произошла в городе Киселевске Кемеровской области. 6 сентября 10-летние школьницы пошли в школу и не вернулись. Последний раз детей видели вместе с неизвестным мужчиной, который покупал им в магазине сладости.

По словам продавщицы, Пестерников «набрал полную тележку вкусностей». «Часто к нам приходил мужчина, который увел девочек... Выпивку иногда покупал», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Личность похитителя была установлена благодаря кадрам с камер видеонаблюдения. На следующий день Пестерникова задержали. Сперва он заявил следователям, что они с девочками после покупки продуктов разошлись, но позже признался в их убийстве и изнасиловании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, малолетних». Проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Также расследуется дело по статье «Халатность» со стороны должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за людьми, освободившимися из мест лишения свободы.

Кроме того, выяснилось, что в компании жертв был также еще один мальчик, однако он сумел спастись. По словам его матери, с сыном была знакома одна из погибших девочек, которая пригласила его поиграть в шалаше. Там же находился Пестерников.

«Мой сын, ему что-то не понравилось, он ушел. В итоге он говорит, что девочки пошли с ним домой», — рассказала мать мальчика РЕН ТВ. При этом женщина подчеркнула, что дети провели вместе с подозреваемым почти весь день. Также мать мальчика подтвердила, что одна из школьниц росла в неблагополучной семье.

По данным СМИ, Пестерников был ранее осужден за аналогичное преступление. Мужчина отсидел 10 лет и был освобожден с обязательством отмечаться в полиции. Однако дважды нарушил это предписание.

В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для педофилов после всех недавних трагедий с убийством и насилием в отношении детей.

«Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы, ориентироваться на свои ситуации в стране и возвращать смертную казнь. Таких негодяев необходимо казнить. Мы будем настаивать на этом. Дальше все будет зависеть от состава Госдумы», — заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.