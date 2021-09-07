Бомба в сыре и $2000 от Саида. Признания задержанных за диверсию в Крыму

Главное управление разведки Украины было организатором подрыва газопроводной трубы в Крыму 23 августа, утверждает ФСБ России. По подозрению в совершении преступления арестованы трое человек, включая представителя «Меджлиса крымско-татарского народа * ». Они дали признательные показания и подтвердили, что задание о диверсии получили в Херсоне.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России назвала украинских силовиков организаторами взрыва газопровода в Крыму 23 августа.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии «Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России)», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне Киевский районный суд Симферополя до 4 ноября арестовал троих фигурантов дела о взрыве газопровода. Одним из них оказался некий Нариман Джелялов, бывший первый заместитель председателя меджлиса. Его подельниками были братья Асан и Азиз Ахтемовы, которых, как предполагает следствие, к преступлению привлек Джелялов. Ахтемовы были непосредственными исполнителями диверсии: они установили устройство и произвели взрыв, повредив участок трубы ГУП РК «Крымгазсети» в селе Перевальное Симферопольского района, снабжающую населенный пункт и местную военную часть. Газоснабжение впоследствии удалось восстановить спустя сутки.

Злоумышленники по приказу одного из руководителей меджлиса этим летом выезжали на территорию Украины, где их, как считает следствие, обучали взрывному делу. От украинской военной разведки диверсантам было обещано материальное вознаграждение в размере $2 тыс. Их акция была приурочена ко Дню 30-летия независимости Украины.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Максимальное наказание, которое может им грозить, — лишение свободы сроком до 15 лет.

Всего по подозрению в преступлении изначально было задержано пять местных жителей, в их домах прошли обыски. Впоследствии Госдепартамент США осудил действия Москвы и призвал отпустить крымчан — об этом на саммите «Крымская платформа» заявил представитель Штатов Нед Прайс.

Организатором диверсии, как поясняет ФСБ, является Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, бежавший из Крыма летом 2016 года после сорванного террористического акта, пособником которого он был. Также к взрыву газопровода причастны сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский. Их считают кураторами.

Санкционировал диверсию, по данным российской спецслужбы, начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.

Задержанные по подозрению в преступлении в Перевальном дали признательные показания. На видео допроса, которое распространила ФСБ, один из участников акции рассказал, от кого получал инструкции и как осуществляли взрыв. Так, по его словам, взрывное устройство было установлено на уровне земли и должно было сработать в течение четырех-пяти часов. Вскоре после этого ему позвонил заказчик по имени Саид и сообщил об успехе акции. С Саидом возможный исполнитель взрыва познакомился в Херсоне, куда приехал на рейсовом автобусе. Затем последовало предложение взорвать трубу, им показали устройство — это был кумулятивный снаряд — и объяснили, как оно работает. Инструктировал их мужчина по имени Сергей. Устройство злоумышленникам передали в куске сыра, хранили они его в гараже в старой хлебнице.