Убийство двух школьниц в Кузбассе. Главное

В Кузбассе найдены тела двух 10-летних девочек – они ушли в школу в понедельник и не вернулись домой. Последний раз школьниц видели с мужчиной, который зашел с ними в магазин и купил им конфеты. Подозреваемый провел в тюрьме 10 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и вышел на свободу два года назад. Как пишут СМИ, он задержан и признался в изнасиловании и убийстве детей.

В Кемеровской области в городе Киселевске две 10-летние школьницы пропали, накануне отправившись в школу. Девочек разыскивали полиция, местные жители и волонтеры «Лизы Алерт».

Утром 7 сентября стало известно, что детей нашли мертвыми. Подозреваемый в их похищении Виктор Пестерников признался в убийстве, пишут Telegram-каналы Baza и LIFE SHOT. Подозреваемый признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Он указал полицейским, где спрятал тела.

Последний раз детей видели вместе с неизвестным мужчиной, который покупал им в магазине сладости. По словам продавщицы, мужчина «набрал полную тележку вкусностей». Вскоре личность мужчины была установлена благодаря информации с камер наблюдения.

Издание Baza и другие Telegram-каналы назвали имя подозреваемого — это 41-летний Виктор Пастерников, ранее отбывавший срок за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Он вышел на свободу два года назад и неоднократно нарушал административный надзор.

Для поиска девочек был поднят по тревоге весь личный состав органов внутренних дел Киселевска.

На местном форуме «Лизы Алерт» были опубликованы приметы пропавших школьниц. «[Первая девочка] Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета: синий фартук, темно-синяя школьная форма, бордовые колготки, красные кроссовки. С собой: серо-голубой рюкзак. [Вторая девочка] Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета: белая гипюровая блузка, черные штаны».

Mash Siberia сообщал, что дети «называют его [мужчину] дядей Витей». Очевидцы утверждают, что девочек видели возле штрафстоянки на улицах Матросова, 25 и Московской, 25. С мужчиной школьницы шли в районе семи часов вечера понедельника в сторону торгового центра «Арбат».

7 сентября десятки жителей Киселевска собрались на площади перед местным ДК для участия в поисках детей. В город направлялась группа волонтеров из Новосибирска.

Незадолго до новостей о признании Пастерникова появилась информация, что у гаражей в Киселевске нашли белую детскую блузку — такая же была у одной из девочек.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочек – в целях «установления всех обстоятельств безвестного исчезновения». Можно предположить, что вскоре дело будет переквалифицировано.