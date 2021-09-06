30 грамм сала как лекарство

С наступлением осени ослабляется иммунитет, организм начинает испытывать дефицит витаминов и питательных веществ — вместе с тем активизируются сезонные заболевания, напомнили в Роспотребнадзоре. О том, как поддержать здоровье осенью, «Газете.Ru» рассказали диетологи.

Скандинавская ходьба и бутылки воды вместо гирь

Осенью важно заниматься спортом — это могут быть игровые виды спорта или просто ходьба по парку, рассказала «Газете.Ru» глава Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики Ирина Добрецова

«Неважно, какие делать упражнения, в целом важно просто двигаться. Это могут быть командные виды спорты, пешие прогулки. При этом от того, что вы двигаетесь по дому, особенно большого эффекта нет. Должно быть непрерывное движение вместе с руками, то есть, например, ходьба — хотя бы минут 20 ежедневно. Это кардио-нагрузки, в которых участвует вся мышечная система», — отметила она.

Во время, например, скандинавской ходьбы кровь быстрее насыщается кислородом, добавила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Гулять лучше всего причем не по асфальту, а по мягкой земле, так будет меньше нагрузки на суставы.

Обычные упражнения и зарядка, вместо гирь можно просто купить две бутылки воды — при этом потихоньку пить, потому что важно поддерживать водный баланс», — уточнила специалист.

Тем же, кто переболел COVID-19, врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев посоветовал заниматься дыхательной гимнастикой и аккуратно вводить легкие физические упражнения.

Куриные сердца и сало

Главные источники иммунитета осенью — овощи и фрукты, поскольку именно в это время года они наиболее богаты витаминами, пояснила Соломатина.

«Когда мы покупаем в несезон, все эти продукты, выращенные в теплицах, не содержат в себе макро и микроэлементы, которые они впитывают от земли. Сейчас советую налегать на разноцветные овощи — каждый из них имеет свое преимущество.

Например, во всей зелени есть хлорофилл, который оказывает бактерицидное действие. Все желто-оранжевые — это бета-каротин, он предшественник витамина А. Благодаря ему обновляется кожа и укрепляется иммунитет слизистой для защиты от вирусов», — подчеркнула диетолог.

В фиолетовых овощах и фруктах содержатся полифинолы и антициониды — они подавляют патогенную микрофлору в организме.

«Витамин D: печень трески. Цинк: не только тыквенные семечки, а морепродукты, мясо, печень, куриные сердца — в них много коэнзима Q10, который улучшает работу митохондрий в клетках. Омега 3: жирная рыба, льняное масло и грецкие орехи. Витамины группы B: цельнозерновой хлеб, каши. Специи хорошо улучшают кровообращение и ускоряют работу иммунитета», — продолжила врач.

Врач Добрецова порекомендовала плотно завтракать, чтобы не мерзнуть осенью. «Стимулирует иммунитет и переключение внимания, нужно, чтобы отдыхал мозг», — добавила она.

После перенесенного ковида лучше в первое время сохранить диету и питаться легкоусваиваемой пищей. «Не «набрасываться» на все, что ранее было недоступно, а постепенно вводить в рацион высококалорийную пищу», — отметил Андреев.

Также при постковидном синдроме стоит активно есть лук и яблоки, поскольку в этих продуктах содержится кверцетин. Натуральный витамин C хорошо разжижает кровь, а также помогает выработке защитных интерферонов, поэтому стоит включить в рацион красный болгарский перец, подчеркнула Соломатина.

«Кстати, 30 гр сала в день осенью — это как лекарство. Там есть арахидоновая кислота, которая оказывает противовоспалительное действие», — пояснила диетолог.

Женьшень и мумиё

С витаминами, предупредили врачи, нужно быть внимательными, лучше перед их употреблением сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

«Только результат анализа покажет уровень того или иного витамина, которого не хватает организму. Такая необходимость обусловлена тем, что вы не можете точно знать ,сколько и каких витаминов вам не хватает и в какой дозировке нужно принимать их», — отметил Андреев.

«Не нужно специально покупать специфические витамины — не работают они. Их можно принимать только после заключения врача. Очень важно осенью пройти диспансеризацию, особенно, если есть хронические заболевания или перенесенный коронавирус — разработаны спецпрограммы для постковидников», — поддержала коллегу Добрецова.

В свою очередь Соломатина напомнила, что синтетические витамины должны быть качественными. Понять это можно по составу. «Для Омеги нам нужна рыба северных морей, а лучше всего, чтобы витамины были сделаны из мяса криля. Некоторые производители просто кладут бесполезный рыбий жир», — отметила она.

По ее словам, такие добавки лучше выбирать в виде БАД, где есть витаминные смеси — их делают при помощи криогенной сушки. Это позволяет сохранить витамины, а также антиоксиданты, которые помогают усвоиться в организме.

«Для повышения устойчивости организма к температурным перепадам, кислородному голоданию, стрессам, для защиты нервной системы хорошо принимать препараты с содержанием женьшеня, элеутерококка, вытяжку из пантов северного оленя, пчелиного маточного молочка, мумиё. Важно пить это все строго по инструкции», — заключил Андреев.