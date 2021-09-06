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Общество

«Пропагандировали террористическую идеологию среди граждан РФ»

В ФСБ заявили о задержании сторонников ИГ*, готовивших теракты в Ингушетии

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Как заявили в ФСБ России, задержанные планировали совершение терактов в Ингушетии, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов с применением взрывных устройств и холодного оружия. Четыре человека арестованы, возбуждено уголовное дело.

Операция в Ингушетии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с силами СК, Росгвардии и МВД провела антитеррористическую спецоперацию в Республике Ингушетия. В результате были задержаны четыре человека, все их считают сторонниками ИГ (организация запрещена в России). В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что предполагаемые злоумышленники готовили теракты на территории Ингушетии, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.

Помимо этого, задержанные также пропагандировали террористическую идеологию среди граждан Российской Федерации, говорится в сообщении спецслужбы.

По адресам проживания возможных террористов были изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства и инструменты для их изготовления, готовится в сообщении на официальном ресурсе ЦОС ФСБ. Кроме этого, проверка используемых задержанными средств связи показала наличие в них переписки с членами международных террористических организаций (МТО) ИГИЛ, что подтверждает их преступные намерения. Как сообщили в ФСБ, задержанные координировали свои действия с членами ИГ, установив связь через интернет.

В числе задержанных, как рассказали в пресс-службе СК, — двое жителей из Сунжи, Ингушетия. Установлено, что они дали присягу лидеру ИГ. Двое других подозреваемых дали согласие на пособничество. В частности, в их обязанности входил поиск мест размещения лагеря для скрытого нахождения членов ячейки, там же они хранили средства для совершения преступлений, планировали свои акции и обсуждали другие задачи организации.

Следственные органы возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33 – ч. 2 ст. 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и ст. 205.6 (несообщение о преступлении) УК России. Все четверо арестованы по решению суда.

Сеть по вербовке

Это не первый антитеррористический рейд российских силовиков за прошедший месяц. 25 августа Росгвардия, МВД и ФСБ совершили четыре спецоперации в нескольких регионах страны. Сообщалось о задержании 31 члена межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ постановлением от 2019 года).

«Катиба Таухид валь-Джихад» (KTJ, переводится как «Батальон единобожия и джихада») придерживается модели джихадизма «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) и имеет связь с террористической группировкой «Джамаат Таухид валь-Джихад». В ряды созданной в 2013 году KTJ в основном входят отряды боевиков из Средней Азии, большая часть из которых — граждане Узбекистана, сотрудничающие с киргизскими исламистскими движениями. Это масштабная сеть вербовки — так, установлено, что задержанные вербовали граждан РФ, после чего переправляли рекрутов в зоны боевых действий.

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