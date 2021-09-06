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Общество

Замедляет сперматозоиды: как коронавирус бьет по мужскому здоровью

Андрологи рассказали, как коронавирус портит качество спермы

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Коронавирус может негативно повлиять на репродуктивную функцию мужчин — SARS-CoV-2 проникает в клетки яичек и нарушает синтез тестостерона, что приводит к снижению фертильности, сообщили «Газете.Ru» андрологи. Вместе с тем прием антибиотиков и других препаратов во время лечения COVID-19, а также ослабленное после болезни состояние организма также снижает качество спермы. Единственный способ предупредить проблемы — вакцинация, считают медики.

У переболевших COVID-19 мужчин проблемы с репродуктивной функцией возникают на генетическом уровне. Об этом сообщила главный гинеколог Минздрава России академик Лейла Адамян в эфире «Радио Россия».

«Энергетика митохондрий оказалась сниженной, что косвенно может говорить о том, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность», — сказала она.

На практике это означает, что сперматозоиды теряют свою подвижность, пояснил «Газете.Ru» андролог, уролог Дмитрий Тикоцкий.

«Обмен энергией в клетках, в частности сперматозоидах, может меняться в зависимости от перенесенного коронавируса. То есть клетки становятся менее подвижными, также это влияет на саму жизнедеятельность клетки. Фактор влияет на способность сперматозоидов к оплодотворению, насколько они активно могут добраться до яйцеклетки», — уточнил он.

Однако однозначно говорить о том, что коронавирус нарушает репродуктивную функцию у всех мужчин, нельзя, отметил андролог-уролог, кандидат медицинских наук Максим Жидков.

«Да, есть определенные российские и зарубежные исследования, но есть только один доказанный факт влияния. Суть проблемы состоит в том, что сам коронавирус, когда проникает в организм, должен прицепиться к определенным рецепторам в клетках.

Для него основные такие рецепторы расположены в сосудистом звене, легких и, как оказалось, в яичках — это клетки Лейдига, которые вырабатывают тестостерон.

Воздействие вируса на эти клетки приводит к тому, что нарушается синтез тестостерона и в результате снижается количество и подвижность сперматозоидов, а вместе с ними фертильность», — рассказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Ударит ли ковид по репродуктивной функции, зависит от разных факторов: уровня иммунной защиты, концентрации клеток Лейдига в яичках или их чувствительности. «Поэтому атака вируса у кого-то приводит к последствиям, а у кого-то нет», — отметил Жидков.

Другая причина, которая может повлиять на качество спермы — это общее истощение организма после перенесенного COVID-19, добавил врач эндокринолог-андролог Александр Фомин.

«Цикл созревания сперматозоида — 72 дня. То есть несомненно, если в течение самой болезни и месяца после человек истощен, то естественно, что и функции сперматогенеза находятся не в лучшем состоянии. Сперматозоиды могут замедляться, и это в рамках нормы», — сказал медик.

Также к проблемам с репродуктивной функцией могут приводить и последствия принятия антибиотиков и других лекарств во время COVID-19, отметила глава клиники мужского здоровья и долголетия семейной пары, андролог, сексолог Светлана Калинченко.

«Как доказать, что вирус повлиял, а не терапия? Мы сейчас видим намного больше осложнений от неправильно проводимой терапии», — пояснила она.

В связи со снижением количества тестостерона или общим истощением организма у мужчин может снижаться и либидо. Однако в среднем, по словам медиков, восстановление сперматогенеза занимает пару месяцев. «Если после гриппа это неделя-две, то после коронавируса — до двух месяцев», — отметил Фомин.

«Сперматогенез — это процесс, который происходит быстро и многократно, поэтому даже если происходит поражение клеток, то через какое-то время оно компенсируется», — добавил андролог-уролог.

При этом стать полностью бесплодным, переболев коронавирусом, мужчина не может, отметил Фомин.

«Ситуаций, когда мужчина абсолютно инфертилен, то есть бесплоден, крайне мало. Как правило такие случаи обусловленны тяжелой генетической патологией. Все остальные случаи поддаются терапии.

Есть единственный вирус, который может сделать мужчину полностью бесплодным — это вирус паротита или, как его еще называют, вирус свинки», — пояснил специалист.

Единственной профилактикой, которая сможет предупредить подобные проблемы, медики называют вакцинацию.

«Профилактика, как и при любом вирусе, одна — сформированный специфический иммунитет, то есть вакцинация. Это единственное, чем можно обезопасить наши рецепторы без малейших последствий», — заключил Жидков.

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