«Может обходить защиту антител»: в США изучают новый штамм коронавируса

Специалисты проверяют, станет ли «мю»-штамм коронавируса в большей степени преобладающим в Соединенных Штатах. Спрогнозировать возможные последствия пока затруднительно, признает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. При этом он выразил уверенность в том, что имеющиеся в стране вакцины эффективны против всех вариантов коронавируса. О ситуации с распространением инфекции в США и России – в материале «Газеты.Ru».

В США специалисты пытаются получить больше информации о штамме «мю» коронавируса – есть опасения, что он может обходить защиту антител. Об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил в воскресенье, 5 сентября, в эфире телеканала CBS.

По его словам, эксперты проверяют, станет ли эта разновидность SARS-CoV-2 «в большей степени преобладающей» в Соединенных Штатах. «На данный момент мы этого не наблюдаем. Вариант «дельта» является преобладающим более чем на 99%», — указал он.

Комментируя ситуацию, при которой преобладающим стал бы штамм «мю», Фаучи добавил:

«На самом деле мы не знаем, какими были бы последствия».

«Беспокойство вызывает то, что у него имеется ряд мутаций, которые могут свидетельствовать о том, что он может обходить защиту определенных антител». «Но прямо сейчас непосредственной угрозы нет, хотя мы относимся ко всем вариантам коронавируса очень серьезно», — констатировал главный инфекционист США.

В то же время он выразил уверенность в том, что имеющиеся в стране вакцины эффективны против всех вариантов коронавируса. При этом Фаучи признал, что «нет достаточных данных» относительно того, как применяющиеся в США препараты защищают от штамма «мю».

О штамме «мю»

В конце августа Всемирная организация здравоохранения внесла выявленный в январе в Колумбии штамм коронавируса B.1.621 в свой мониторинговый список в качестве «варианта, вызывающего интерес» (VOI). Согласно опубликованным данным, он обозначен буквой греческого алфавита «мю» и занимает место рядом с другими штаммами этой категории, обнаруженными ранее: «эта», «йота», «каппа» и «лямбда».

Штаммы группы VOI представляют собой варианты SARS-CoV-2, имеющие «генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, а также избегать диагностики и терапии».

В России – более 7 млн заразившихся

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 18 645. Общее количество заразившихся с начала пандемии превысило 7 млн и составило 7 012 599, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 793 летальных исхода. Всего от инфекции умерли 187 200 пациентов. Условная летальность осталась на уровне 2,67%.

Коэффициент распространения коронавируса в России впервые с начала августа превысил 1 – он вырос до 1,02, следует из подсчетов ТАСС.

В Санкт-Петербурге индикатор увеличился до 1,52, в Москве - до 1,25, что стало максимумом с 21 июня. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Статистика за неделю

В России за неделю с 30 августа по 5 сентября выявили 129 772 заразившихся коронавирусом. Прирост оказался минимальным с середины июня. Неделей ранее в стране подтвердили 135 740 случаев.

По числу заболевших РФ находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии, за Россией следуют Великобритания и Франция.

Смертность от новой инфекции в России после небольшого роста на прошлой неделе вновь снизилась, хотя и всего на 0,5%: если с 23 по 29 августа штаб зарегистрировал 5 593 летальных исхода, то с 30 августа по 5 сентября - 5 563. Уже 10 дней подряд в стране фиксируют менее 800 смертей от COVID-19 в сутки.

Ситуация в регионах

Ситуация в трех регионах, которые остаются главными очагами эпидемии в стране, на этой неделе сложилась по-разному: если в Подмосковье и Санкт-Петербурге заболеваемость продолжает снижаться, то в Москве она впервые с конца июня выросла. На них, как и неделей ранее, пришлось 18,1% случаев заражения, подтвержденных в России в последние семь дней.

Растет количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение. Сейчас, по данным штаба, в России болеют 554 668 человек против 552 940 в прошлое воскресенье.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом вновь оказалось меньше, чем на прошлой неделе: штаб сообщил о 122 481 вылечившемся против 128 784 в предыдущие семь дней. Доля выписанных пациентов при этом возросла до 89,4% от общего числа всех инфицированных с начала пандемии.